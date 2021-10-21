安全帽怎麼戴最安全？全罩式的防護不只是多了下巴的部分而已

文：韓彥辰

奈及利亞統計發現頭部外傷致死佔機車死亡的50％以上；台東縣警局交通隊也表示，未戴安全帽致死率為戴安全帽致死率的約8.88倍（2.4％與0.27％），兩個數據足以顯示頭部保護的重要性。

全罩帽與其他類型安全帽的差別

安全帽也不是有戴就好，數據顯示，不同類型的安全帽，防護力都大不相同。韓國研究發現，只有全罩和四分之三罩能夠顯著減少頭、頸部的傷害，半罩式（俗稱西瓜皮）的益處少到不具統計上的差異。這也是為什麼歐規（ECE）與許多其他國家都已經禁止使用半罩式安全帽。

除此之外，很多人會認為，全罩式只比四分之三罩多了下巴的防護，但義大利的研究發現，四分之三罩式的腦部損傷機率是全罩式的二至三倍。同時美國一間創傷中心統計也發現，其他帽款比全罩式多了近九倍的顱骨骨折機率，三倍多的顏面骨折機率，大家最害怕的腦部損傷也有將近兩倍。

泰國研究則是統合了台灣與多國6000多人的數據來分析，發現全罩可以比半罩西瓜皮減少64％的頭頸部傷害，比四分之三罩減少36％，可見全罩式的防護不只是多了下巴的部分，而是幾乎全方位的。

安全帽固定的重要性

在重要性中，安全帽的固定要比安全帽的種類更重要，畢竟安全帽噴飛或滑脫後，對頭部是沒有任何防護的，戴再好的安全帽都沒有用。

義大利研究發現安全帽噴飛後，頭部受傷率是沒有噴飛的五倍，頤帶沒調緊時，腦、頭與臉的受傷率是調緊後的兩倍。很多人平時會借別人的安全帽戴，為了方便沒有調整頤帶鬆緊度就直接戴上。在這樣的情況下，不管戴哪一種安全帽，安全性都是最差的。研究中說明，頤帶應該距離下巴約一指幅，或是完全無法從下巴拉出來，才算是正確的鬆緊度。

扣具的選擇

常見的安全帽扣具分為三種，半罩和四分之三常見的簡易插扣，全罩常見的雙D扣，還有台灣比較少見的齒排扣或叫階梯扣。

雖然雙D扣是賽車選手最常使用的扣具，也是公認最安全的扣具，但根據巴西研究統計，雙D扣正確使用的比例只有51.77％，這包含了扣對還有調整到適當的鬆緊度。而簡易插扣更低，只有45.43％，這個數據不難想像，因為很多人拿到安全帽，都是直接扣上，未必會調整鬆緊度。

三者之中正確率最高的是齒排扣，高達80.07％，這是因為齒排扣在扣上時也能同時調整長度，鬆開也只需要一個步驟，最為方便。

由於齒排扣的安全性也很接近雙D扣，所以齒排扣成了最適合全民的扣具。許多國家齒排扣的使用率都非常高，如巴西就有將近40％，但台灣因為法律規定扣具必須為金屬，所以很多塑鋼製的齒排扣在進到台灣之後都換成了雙D扣，只留下非常少數的金屬齒排扣。

呼籲政府，開放更多符合安全規範的塑鋼製齒排扣安全帽進口或製造，來提升台灣民眾正確配戴安全帽的比例。

戴好一頂安全帽的價值

2020年一篇自由時報報導寫道，台東縣交通事故案件中機車致死率為0.30%，其中未戴安全帽致死率為2.4%，戴安全帽致死率為0.27%。根據主計總處2017的數據，車禍當場或24小時內死亡案件之死亡人數換算死亡率為每 10 萬人口3.7人。

粗略估算一下（註）可以得出，每年每一人戴安全帽可預防0.0002626次死亡，看起來很少？我們換算成實際金額給你看。

如果一個生命價值是500萬元，每頂安全帽戴5年，那一頂安全帽將會有6,565元的價值；若一個生命價值1000萬元，這頂安全帽的價值甚至高達13,130元。依此類推，生命價值越高，安全帽價值也越高。

這還是單純考慮24小時內死亡的情況下，如果考慮24小時後死亡、車禍後遺症、住院醫療費、無法工作的損失⋯⋯，安全帽背後的價值絕對會再更上一層樓，超過兩、三萬都有可能。

總結來說，光是戴好安全帽，就能減少上萬元的生命與醫療損失，並大幅降低頭部骨折和腦部損傷的機率，可說是一項非常好的投資和保險。

註解

計算過程：用3.7人去除以0.3%死亡率，可以估算出有統計到的交通事故案件約為每10萬人口1233件，而戴安全帽可以減少2.13%(2.4%-0.27%)的死亡率。

將數據整理一下：1,233件乘以2.13%死亡率除以10萬人，等於0.0002626死亡每人每年。

參考資料

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未戴安全帽車禍致死率為戴安全帽8倍-自由時報 記者陳賢義記／台東報導

年機車肇事概況-國情統計通報-行政院主計總處

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航