2021/10/12,
人文

外國人學廣東話與方塊字

外國人學廣東話與方塊字
一個印度人學習之筆記｜圖片來源：Reddit

我們想讓你知道的是

在外地教粵語，不妨從文字開始，讓人先領略中文富美感的一面，怎樣繪形繪聲地寫出西方字母所無的美態。

廣東話在外地，並非有吸引力的語言，其最大的魅力來自方塊字。

廣東話不是國家的官方語言，其所代表的文化也難與英美法德日匹敵，亦無如歌德學院、法國文化協會、英國文化協會等機構大力推廣。因此，能吸引多少外地人和母語者二代學習，很取決教學者的能力。

我在外地觀察多年，發現對外國人來說，粵語首先引起他們興趣的，是方塊字之奇特，而不是古怪的音調。在德國教中文，或是為當地小學生舉辦中文的試學講座，我都會先教中文字，例如「一、二、三」、「日、月、雨」、「本、末」，讓他們知道中文字是有邏輯的。有如象形和指事，前者畫出事物，後者標記事物的位置。當學生見到「日、月、雨」這幾個象形字，不論年齡，他們都會立即很驚嘆，並興致勃勃的寫在筆記本上，然後跟鄰座私語討論這些字像不像它們所指的事物。而學生學到「一、二、三」時，都會笑起來，我就問他們知否「4」怎樣寫，總會有人回答是四劃，然後我就教他們「四」字，必引起一陣嘩然，說原來中文真的沒這麼簡單。

相比起可以即時引人入神的方塊字，粵語語音對大部分外國人來說很奇怪，也不動聽。聽過有些人說廣東話像切菜的聲調，一下一下的斬下，就是英文choppy的感覺。好像很少聽過人讚賞廣東話音韻動聽，有的都是已有基礎或學了多年的人。曾經教過一位俄羅斯人用廣東話問路，我教他說「請問火車站點去？」，他聽後不斷重覆「請」字，然後說「ching ching ching chong chong」，跟我說難怪中文又叫「ching chong」。我相信他無歧視之意，因為俄羅斯沒美國有這麼長的華裔移民史，未必知道這句對華人有冒犯，但可見外國人對粵語的第一印象，都是怪誕的音調。而當我教外國人六聲九調時，他們都會感興趣，不斷自己練習，但很快就會因聽不出聲調的分別而放棄。

父母教導兒女廣東話，會比教沒基礎的外地人容易。因為至少假如父母從小跟他們說，他們都可以聽懂，雖然未必會寫，也未必肯講。要是子女在德國出生或成長，之前未在學校學過寫中文，那教他們一些有趣的方塊字及其邏輯，可以在他們幼年時引起興趣，至少讓其知道中文字不是想像中難和虛無漂渺，而是一種漂亮的藝術，也有道理所在。

所以在外地教粵語，不妨從文字開始，讓人先領略中文富美感的一面，怎樣繪形繪聲地寫出西方字母所無的美態。然後再教語音，讓外國人知道廣東話的音韻雖不太吸引，但它背後還有許多美感，越學下去就越入神。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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