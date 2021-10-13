【台劇】《俗女養成記2》大結局：與自己和解，相信我們都能成為閃閃發亮的大人

文：映画案內所 Arstin

和《俗女養成記2》真情實感地一起走過了十帖，實在太美好！

第二季裡，我們陪著小嘉玲經歷了第一次月經，揮別過去受到性騷擾的可怕記憶；陪著大表姐育萱一起走出家暴陰影，成為更好的女性；陪著嘉玲阿公面對退休生活的恐慌；陪著嘉玲阿嬷偶爾享受一個人的生活；陪著嘉玲爸和嘉玲媽慢慢敞開心懷、解開誤會；陪著嘉玲和永森從爭吵、分開再到和好如初；還有陪著嘉明認識自己，勇敢為自己爭取一次，說出自己想要的是什麼。

Photo Credit: 華視、CATCHPLAY提供

成為閃閃發亮的大人

就這樣，所有角色在劇情尾聲，都得到了最好的安排。育萱終於哭了，止不住淚水的哭了，並且能燒出一桌好菜，還在房仲公司做出不錯成績；嘉玲爸和嘉玲媽過著如膠似漆的幸福日子，甚至還很有興致地玩起角色扮演的遊戲來增加夫妻情趣；嘉明也決定出國流浪當背包客，跳出舒適圈，留給自己更多的時間和對世界的體驗；嘉玲則順利生下一個可愛的女嬰，並捧著永森最熱愛的棒球向永森求婚；而對作為觀眾的我們來說，相信這一切也都是最妥當、最圓滿的結局了。

我想以作家張曼娟在著作《我輩中人》自序裡寫到的一段話來與大家分享：「我輩中人邁入人生下半場時，最該做的是對自己的清算與和解。靈魂中那些幽暗的、破碎的部分，也許是因為傷害而造成，無以言宣的痛苦已經承載了幾十年，直到中年才明白，並沒有什麼人會替我們取下枷鎖，帶來救贖。我們苦苦等待的，釋放我們於痛苦深淵的那股力量，原來在我們自己身上。多年以前只能接受命運的安排，如今的我們，有能力創造或改寫自己的命運。」

就如同曼娟老師說的，人好像真的要到了中年以後，才會漸漸想到自己。與自己清算也與自己和解，將那些長久以來沒說的話說出口，將沒放下的痛苦與憂傷逐一放下。《俗女養成記2》，絕對是獻給步入中年的人們，最棒的禮物。相信往後，我們都能和劇中角色一樣，成為閃閃發亮的大人。

Photo Credit: 華視、CATCHPLAY提供

那些淚水決提的時刻

從第九帖播映之後，我每天都在倒數最後一帖的到來。而且，從第十帖預告片段看來，我就知道自己肯定會哭到昏天暗地。果然，第十帖還真沒讓人失望，我幾乎都哭到快要暈過去了！

從一開始，育萱終於哭了那裡，我的眼淚就再也止不住了；再看到，豪豪將育萱親手做的義大利麵吃得乾乾淨淨時，更是無法抑制淚水。

而第二個爆哭點，大概就是嘉明在表演課上說的那一番話了，尤其是嘉明哭著說：「這是我這輩子第一次有一個這麼想要的東西，但我不可以要。」那一瞬間，簡直讓人心都碎了。

後來，當佑仔問嘉明：「我不在的時候你會想我嗎？」嘉明搖搖頭對佑仔說：「我不想跟你結婚，我也不想再跟你在一起了，我要分手！」那一刻，更想緊緊抱住嘉明告訴他，這麼久以來，你辛苦了。

Photo Credit: 華視、CATCHPLAY提供

還有第十帖中嘉玲生孩子的重頭戲，居然和嘉玲媽決定拿掉第三個孩子的過去一同交織呈現，更是讓人心疼不已。臨到生產之際，嘉玲只想要媽媽陪在身邊，聽著媽媽鼓勵的話；然後看著孩子出生，嘉玲和剛剛出生的女兒還有一旁的嘉玲媽，這三個女性就這樣成就了一幅最美麗的畫面，那一刻我彷彿真的能體會到，什麼叫作「幸福到不能自已」的感覺。

大家是否也和我一樣，都從《俗女養成記2》獲得了滿滿的愛和溫暖呢？最後，套一句嘉玲爸說的話：「人生很長也很短。你有什麼事想做，或是什麼地方想去，或是什麼人你想要在一起，你儘管去，沒關係。」這是說給嘉明聽的，也是說給全天下所有正在為了生活而努力的人聽的。

謝謝《俗女養成記2》，曾在我們生命裡留下感動和力量，謝謝《俗女養成記2》讓我們再次相信，我們都能成為閃閃發亮的大人！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航