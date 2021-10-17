【影評】《倒楣性愛和瘋狂A片》：叛逆跳躍的劇情埋藏了深邃的社會凝視，即使難上手卻值得我們入口

文：癮君子 Movie Addict

良善，就像是僅存於字典的釋義名詞。

電影共有三幕，第一幕開場，導演就直接將濕黏的性愛砸向觀眾，浪聲淫語，迴盪在狹小的房間裏，鏡頭內的一對男女，裸身磨蹭著彼此，雙頰爬滿紅潮，躁進的渴求則壅塞了屏幕；愛慾穿梭於鼻息與呼氣之間，撕裂了言語，瓦解了理智，使人沈浸性蕾的綻開與扭打，濃密交纏的軀體，等不及要將今宵的一切，傾倒而出，好霸佔、侵吞眼前的醉心與迷離。

然而，就在貫穿雲端之際，鮮明且大膽的基調，戛然而止，浪潮退去，臉部的紅潮更也隨著呼吸的平復，緩緩淡去，坐在戲院內見證一切的觀眾，不自覺地縮起肩膀、瞇起雙眼，抿著嘴唇的我們，一時之間不知道該如何反應。

長久以來的教育與規範，讓性變得陌生、不自在，本該跟食慾一樣的存在，好似過街老鼠，一從嘴裡溜出來就人人喊打；性，明明是隻巨大的白象，卻因集體的緘默，成了人類社群的千古秘密。

電影以此出發，試圖挑戰眾人避諱的性話題，並點明羅馬尼亞的國族處境，無論是學憑主義、階級對立、蕩婦羞辱或極權崇拜，都是台灣民眾共感極深的熟悉日常。

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潮起潮落，情慾漸退之後，我們跟著主角緩慢走訪被人譽為「東方巴黎」的羅馬尼亞首都，許多時候，景比人突出，有壯麗的浪漫樓房，也有荒涼的斷壁殘垣，俗民視角的閒聊被蓄意放大，粉紅濾鏡卸下之後，妝點城市的玫瑰色，其實暗藏了各種歧視與惡意；若為猶太或吉普賽人，一概都是都市的毒瘤，沒有人在乎誰被誰屠殺，誰被誰驅趕，驕傲的羅馬尼亞人，只需要在乎自己手上的麵包與方便。

就如電影內的人行道，並不是為了行人的安全，而是要凸顯有車族的特別，所以主角的徒步之旅，會如此細碎冗長，即在細膩刻畫身為女性教師，在城市內落處的位置——渺小、遭人鄙視、廣受欺壓且不被記述。

單以線性的因果來看，第一幕跟第三幕具有情節連貫性，假若忽略第二幕的話，也不會造成理解的困擾，但卻不一定能讀懂，包裹於辯論中的劍指之題。為此，雖然説第二幕跳出敘事的框架，讓人彷彿霧裡看花，但持續性的戲謔式堆疊，本身就是種預習與醞釀，藉以幫助觀影者，緊抓住導演亟欲闡明的社會關注。

畢竟，羅馬尼亞本身的發展與搖擺，相較於歐美大國，非常不同，對於各國觀眾來說更是非常陌生，第二幕所呈現的系列導覽，恰巧讓我們迅速翻閱當中的不對勁。

由此可知，充斥荒誕、調侃的第二幕，並沒有脫離電影主軸，看似失速的暴走，反倒讓故事奔馳於思辨的康莊大道，促使不公不義的荒謬現場曝光，以擊打出力道十足的批判與論述。

Photo Credit: 海鵬影業提供

雖然導演高舉批判的大槌，但也沒忘了要經營觀賞的愉悅，地獄梗玩得不亦樂乎，在突破與舒適圈之間取得一定的平衡，是否完美，見仁見智，但無論是創作野心或風格獨具的敘事構組，很明顯的，都為電影工藝添上與眾不同的一頁。

議題論述上，切口蕩婦羞辱這點，電影指出父權社會內的女性，價值與貞操表現有所掛鉤，若違反常民道德的想像，比如口交、裝扮性愛、高呼淫語，都會被釘在十字架上審判，就算那並不牴觸教師的專業。諷刺的是，蕩婦羞辱也非專屬男性的工具，電影當中的女家長，即在電影第三幕——辯論會的開頭，拿著平板到處播放，女主角被外流的私密影片，以供「觀賞」與「評價」。

這種女人為難女人的戲碼，之所以會發生，本質在於價值觀點的兜售與論戰，可以說女家長經由「羞辱」來「跌價」主角的表述、專業與辯駁，不過，這只是企圖，更重要的是這個企圖，在什麽樣的脈絡下被催生出來？

首先，即使是生理女性，不代表必然是女性主義者，深受長期壓迫與洗腦的女性，因應從小到大的訓練與灌養，也可能頑強擁護父權的思維。

在男性掌握資本的社會中，性同時被物品、權力化，如商品一般可以交易，更如獎勵一般可以換取；以此出發，抨擊不遵守父權遊戲規則的人，就是良好的手段，能削弱潛在競爭者，以獲取足夠的關注與支持，生物繁衍的立場上，這正是有效的保命選項。也因此，除了思量孩子的權益，女家長的嗜血以及見縫插針，更因為她要舒緩內在的生存焦慮。

Photo Credit: 海鵬影業提供

於是乎，女性得要活得戒慎恐懼，甚至躡手躡腳，不能招蜂引蝶，不能高調談性，不能太過強勢，必要時還得要內訌姐妹。多麼令人為難，活得太陰柔，被貶低，活得太陽剛，又被厭惡，若被傷害了，還要被指責，是因為不夠潔身自愛；社會常說，父權社會下的女性享有紅利，輕鬆且愜意，但細數生命經驗，怎麼看到的都是處處刁難？

我想，表面優待女性的紅利，實為操弄舉止與思維的制約增強物，恰如倡議者許雅筑所言，紅利正是種獎勵，專屬於遵守遊戲規則的好女人；若妳是叛逆的壞女人，別說獎勵，還有懲罰等著妳。然而，獎勵不完全只有好處，仍有其代價，代表著主體意識的降格與歸順，導致女人的生命與意義，皆要透過男人來定奪與裁定。

她是妻子，她是母親，卻不是身為女人的自己。

綜合來講，蕩婦羞辱的安排，除了強化論述、凸顯現實感之外，更在提醒我們，就算是生理女性，依然需要充足的情感教育，才有機會覺醒女性意識，在父權就是自然的世界中，很難生來就懂得性平的追尋，都是透過豐沛的刺激與學習，才決心要為此多做一點努力、爭取與改變；由此，連生理女性都不一定能察覺，況且是活得順風順水的生理男性，習以為常的不對勁早已積非成是，除非我們主動去理解、好奇與挪位。

很可惜，就如電影所嘲諷的，口交與同理心是網路搜尋量最高的詞彙，現實中的人們卻不一定能把兩者串連起來，好實踐公義的追尋。在羅馬尼亞，社會一方面忙著把性妖魔化，另一方面，又不斷明示、暗示女性與其相關特質都是拐瓜劣棗，好似「女性與陰柔」僅是為了凸顯「男性與陽剛」價值的飾品，有時甚至還被視為一種戰利品。

秤量價值的天秤，往往總是偏心代表陽剛的一方。

綜此，回望第一幕開頭的性愛場景，性愛影片的錄製，具有三種層次的解釋，其一是為了劇情的推進；其二用來揭露人類的窺探慾望；其三，則是女性受困於男性凝視的象徵，男性面容的遮掩，剛好強調男性是被父權體制保護、呵護的既得利益者。

導演的意圖，我們無從得知，但第一人稱式的錄影視角，相比第三人稱的旁觀視角，確實取徑出更加親密的共感與連結，或許，整部電影的嬉鬧歡笑，也是想淡化、沖刷女人的失落、悶苦與愁鬱。

面對悲劇與無力，不過是場笑話的電影字卡，暗諷改革的遙不可及，更也在哀嘆羅馬尼亞的故步自封，但電影的自嘲與幽默，還是潛藏著一股動能，就像一帖良藥，入口雖苦，卻能繞出不同的發聲路徑。

Photo Credit: 海鵬影業提供

拉回台灣，即使同樣還未走到終點，相較之下，還是比電影來得友善與開明。故此，就算不公沒有完全消失，但社會仍有比前一天進步的空間與潛能，其中，團結與同理就是邁向美好的基石，也是電影企圖運用辯證這一幕帶出的要點，紛紛擾擾的爭執，往往來自於拒絕與不諒解。

在知識就是力量的世代，握有知識，卻不一定能撼動體制，甚者，僵化地引用研究、學者的用語，反而會激起他人的防衛心理。對於知識匱乏的階級而言，知識的落差，同樣引起不安與焦慮，好似被一再提醒自己有所不足，是個失敗的存在，但不被學院體系肯定的知識，不一定就沒有價值。

就此，轉換位階之後，要能合作，彼此都得先放下成見，讓渡出空間，好創造共融的討論，幫助社會死角的弱勢群體，無論性別、種族、教育、資本或是職業差異，都能大聲說出自己的欲求，不再遮遮掩掩。

至此，發聲這件事讓改變發生，而讓步，則要先從社會所傾心的一方開始，才有辦法擺正，最終，不斷在鞏固失衡的秩序，也才能分枝出不同的可能，唯有如此，世界也才能昇華自由的品質，從「物質豐沃」闊步走向「精神富足」。

結語

有些電影，需要時間的沈澱，才有辦法看見另一面的輪廓，好捕捉影像之中，魅影一般的憂愁，《倒楣性愛和瘋狂A片》無疑就是這樣的作品，妙語連珠般的劇情推展，看似誇大其詞，實則埋藏了深邃的社會凝視；它不是一部乖巧的電影，叛逆且跳躍，但當中的議題呈現與包裝，如萬花筒一般精彩，即使難上手，卻值得我們入口。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航