中國不斷擴張南太平洋勢力，澳洲改採「前進防衛戰略」加入抗中行列

文：郭瓊俐

由美國主導的印太安全架構，已進入了更深層的布局。9月中旬，美國、英國、澳洲宣布成立3邊安全夥伴關係「AUKUS」（以3國國名縮寫為名）；澳洲旋即宣布放棄向法國購買12艘柴電潛艇協議，轉由美、英技術合作協助澳洲建造核子動力潛艦。

這是繼1958年美國與英國分享核潛艦技術，長達50年之後，美國再次轉移核潛艦技術給第二個國家——澳洲。這個少見的軍事合作與同盟舉動，也宣告澳洲決心加入太平洋「圍中」行列；因為未來澳洲的核潛艦可航行至台海周邊，協助美國捍衛南海及台海安全。

美澳軍事合盟，50年首見

國防安全研究院國防戰略所所長蘇紫雲指出，澳洲和美、英成立AUKUS聯盟及建造核潛艦，代表澳洲的防衛戰略已徹底改變，改採「前進防禦」（forward defense）策略，因為核動力潛艦具備在水下持續高速前進追逐敵艦的戰術性能，也意味可以在水下和中國潛艦「軋車」，將可對捍衛台海安全的民主聯軍帶來助力。

澳洲近來密切表達對台海安全議題的關切，除了多次參與美澳、日澳海上軍演外，今年6月日本與澳洲兩國外交部長、國防部長舉行的「二加二」會議，首次在聯合聲明中表示，「重視台灣海峽和平與穩定的重要性，敦促和平解決兩岸問題。」蘇紫雲表示，澳洲加入AUKUS的動作，可視為澳洲將加入「三角聯防」，亦即若美國與中國一旦開戰，澳洲將支援美軍；如同韓戰、越戰時，澳洲也派軍支援美軍。

澳洲中止與法國的潛艦合約，引發法國強烈反彈。在此同時，我國外交部證實，法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）將在10月上旬率團訪台，由於李察曾任法國國防部長，訪台時機點引發各方臆測，法國是否轉而向台灣銷售潛艦？

相關人士指出，曾2度訪台的李察，原規畫今年夏天再度訪台，今年初傳出中國駐法大使館施壓，李察表示不畏中國威脅，只是因疫情延遲行程。李察率團10月來訪，只是時間上的巧合，和潛艦或任何軍售案無關，何況台灣的「潛艦國造」計畫進行順利，沒有對外採購潛艦的規畫。

Photo Credit: 中央社 法國參議院友台小組主席李察

相關人士分析，澳洲2016年和法國簽署潛艦訂單，幾年來不斷傳出資安外洩、預算追加、交貨延期等問題，澳洲砍單有國安和商業的雙重考量。

其中最重要的因素，應是美國、澳洲等周邊國家，體認到中國潛艦以驚人數量增加的威脅。中國094型核潛艦，目前幾乎將南海當成出沒的大本營，094型潛艦配備的彈道飛彈，射程無法從南海打到美國，但若它們從南海下穿越巴士海峽到台灣東邊，飛彈將可直接打到美國本土，核潛艦更有機會一路往北到達日本群島、甚至美國阿拉斯加的阿留申群島。

美國發現本身的潛艦數量已不太夠，因此促成AUKUS及技術轉移澳洲打造核潛艦，意在抑制中國的潛艦活動能力。

蘇紫雲指出，中國的水下經營戰略可形容為「新月戰略」，也就是從台灣西南海域穿越巴士海峽，直抵東部的琉球島弧邊緣，此一呈現「新月型」的環型區域，海底地形是深、淺水域交接處，適合潛艦活動；中國戰機頻頻侵擾我國西南空域，也是圍繞這個新月型地帶，因為戰機必要時可掩護中國水下艦隊，同時反制他國潛艦活動。

澳洲核潛艦，與中國別苗頭

因為中國機、艦頻頻出沒，台灣周邊空、海域已成為兵家必爭之地。美國衛星嚴密監控以海南島三亞港為基地的中國核潛艦，只要發現中國潛艦不在三亞軍港或海面上，美國一定出動反潛機追蹤沉入水底的中國潛艦。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 澳洲之前跟法國訂購的12艘短鰭梭魚級（Shortfin Barracuda class）柴電潛艦

2019年，中國相繼挖走我國在南太平洋的友邦索羅門群島、吉里巴斯，不久即傳出中國拿到索羅門群島的深水港圖拉吉島的開發權，又傳出中國在吉里巴斯整建舊機場，中國在南太平洋的勢力擴張，也讓澳洲深感威脅。

蘇紫雲指出，在種種局勢下，澳洲體認到柴電潛艦的速度和性能已經不敷所需，不管是近到南太平洋周邊或遠至南海，未來要和中國潛艦較量，一定要核潛艦才行。

核心人士強調，要防止中國軍力進入南海和東海，位居第一島鏈第一線的台灣，重要性不言而喻；周邊民主國家相繼加入保護台海安全的行列，台灣也要有保衛自己的能力，潛艦國造就是台灣展現自我防衛決心的關鍵，「只能成功不能失敗。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航