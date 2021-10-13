2021/10/13,
國際

納粹德國與2021年的盧森堡開戰誰會贏？德國人不會答你

納粹德國與2021年的盧森堡開戰誰會贏？德國人不會答你
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

今時今日要是在德國跟人說自己學德文是因為欣賞德軍將領，還要是二戰的那些，德國人必會譁然。

有網友問：1939年的納粹德國，與2021年的盧森堡開戰，哪方贏面較大？

這類關公戰秦瓊式的問題，很難有答案。現在的軍備，必比70年前精良，但現役兵力只有800多人的盧國，究竟可否匹敵800多萬軍力的納粹，實在難講。平行時空的問題，卻能充實人們的幻想。正如很多愛國的中國人，都很想1841年的帝國主義英軍碰上的是現代中國人民解放軍，前者必被打得落花流水，不會有「百年國恥」出現。

好些對德國有興趣的華人，包括港人，都是軍事迷，從二戰軍事史中認識德國。隆美爾、曼因斯坦、古德里安，這些納粹德國將領，是他們崇拜的人。雖然他們尊崇的，是其調兵遣將的能力，與其背後政權的意識形態無關，但今時今日要是在德國跟人說自己學德文是因為欣賞德軍將領，還要是二戰的那些，德國人必會譁然。德國的歷史科，沒有教授軍事史，因此一般德國人對這些將領的戰功所知極少，甚至連名字都沒聽過。在德國跟人說崇拜這些將領，很政治不正確。

我很好奇，有沒有人曾對德文老師坦白他們鍾愛德軍名將，所以學德文，而老師又有何反應。要是在德國的學校問老師，39年德軍可否戰勝現代盧森堡，他們或會很愕然，不明白為何外國人想知道答案，因為他們會覺得二戰是德國挑起的不義之戰。

在德多年，我沒有聽過有人在社交場合談論軍事史，遑論以欣賞角度評價德軍戰將。畢竟對德國人來說，這些將領服務的是個邪惡政權，不論他們是否真的贊同這政權的主張，這些戰役都是侵略，為別國帶來傷害。連帶他們的名字，也成為禁忌。隆美爾的兒子Manfred Rommel，曾任斯圖加特市長多年，很受市民歡迎。他身後，政府提議機場以他命名，也引來反對，因為他的姓氏令人想起他的納粹將領老爸。雖然後來獲通過，但這也反映德國人對待這些將領的態度。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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