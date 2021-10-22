劉再復《文學四十講》：文學走向「慧能」，而不是走向「尼采」，這是我自己獨特的一個表述

文：劉再復

【第三講 文學的特點】

這一堂課，我講的是文學的特點。在《文學常識二十二講》裏有一節「甚麼不是文學」，已經提到了文學與科學、哲學、史學等的區別，這一課打算講得更深入一些。要講明文學的特點，必須仰仗參照系。

一、文學與科學的區分

第一個參照系，是科學。《文學常識二十二講》第三講裏說：

文學與科學全然不同。文學充滿情感，科學卻揚棄情感；文學沒有邏輯，科學卻充滿邏輯；文學把自然人性化，即把無情變成有情，而科學卻把人性自然化（客體化），即把有情變成無情等。二○一二年，我到澳門參觀人體解剖展覽，看到人的心臟和各種內臟，包括骨骼與筋脈，那是科學展覽；而文學卻展示看不見的心靈和各種心理活動與情感體系。在參觀之後，我體悟到：心臟不是文學，心靈才是文學；骨骼不是文學，風骨才是文學；膽汁不是文學，膽氣才是文學。

如果有人問：科學、哲學、文學三者之間的區別是甚麼？我可以簡要回答為：科學講心臟，哲學講心性，文學講心靈。人是「身」、「心」、「靈」三位一體的生命。心性在身與心之間，心靈在心與靈之間。而同樣講「心」，弗洛伊德講的是靜態「心理解剖學」（本我、自我、超我），屬於科學層面；高行健講的是「心靈解脫學」，即自我三主體（你、我、他），關注的是文學內在的互動的語際關係，屬於文學層面。魯迅對弗洛伊德不滿意，在《詩歌之敵》這篇文章中，把弗洛伊德當作詩歌的敵人，認為他太科學、太冷靜。

文學的事業，一定是心靈的事業。凡是不能切入心靈的文學作品，都不是一流的作品。例如《封神演義》，情節雖離奇，但不切入心靈，所以並不入流。心靈的結構，是「情理結構」。文學不僅言情，也不僅說理，既不局限於言志，也不局限於載道，它應當是情與理的結合，心與道的結合。最好的作品都是身、心、靈全都參與的作品。科學講實在性的真理，而文學則講啟迪性的真理。

俄國思想家列夫．舍斯托夫寫過《雅典與耶路撒冷》一書，認為科學屬於雅典，注重邏輯、思辨、經驗、證明等；而宗教與文學則屬於耶路撒冷，注重直覺、感受、想像、啟迪等。文學情懷與宗教情懷相近，都是大慈悲、大悲憫，對敵人也有同情和悲憫。但文學重人性，宗教重神性。文學不能簡單地設置黑白分明的政治法庭、道德法庭。它面對的是人性的豐富性與複雜性。

陀思妥耶夫斯基的偉大著作《卡拉馬佐夫兄弟》中，有一個「大法官寓言」。政教合一下的宗教大法官握有生殺大權，以上帝基督的名義迫害異教徒，可是基督愛一切人，包括異教徒，他被大法官抓進牢房裏。夜間，大法官提著燈來到牢房，打量基督的臉，對他說：「真是你嗎？你不應當這個時候來。」大法官認為耶穌妨礙了他的事業，所以囚禁並且要燒死耶穌。這個寓言講了人類功利活動與非功利活動的悖論。文學是非功利的，超派別的，超政治的。

科學與玄學的區別，也屬於雅典與耶路撒冷的區別。對此，「五四」運動時期就有爭論。「科學」的代表是丁文江，「玄學」的代表是張君勱。科學只能解決人類如何活得更好的問題，而玄學要解決的則是人為甚麼要活的問題。文學更接近玄學。它不重邏輯，而重啟迪。

二、文學與歷史學、哲學的區分

接下來，我要講述在其他人文科學參照系下文學的特點。一般來說，文學代表人文的廣度，歷史代表人文的深度，哲學代表人文的高度。文學因為呈現廣度，所以容易落入膚淺；歷史代表深度，但是容易落入狹窄；哲學代表高度，但是容易陷入空洞。所以，文學作品要想寫好，必須把三者打通，把歷史、哲學的優點也吸收過來。有些文學經典，如荷馬史詩，其深度還可能超過歷史。

巴爾札克筆下的人物，有兩千四百多個；《紅樓夢》的人物超過五百個。巴爾札克和曹雪芹都呈現了文學的廣度。《西遊記》裏「真假美猴王」的故事很精彩，真假孫悟空打得難分難解，連觀音菩薩、唐僧也辨別不出來，只有如來佛祖才能辨別。如來佛祖說宇宙中存在著「五仙五蟲」，「五仙」即天、地、人、神、鬼，「五蟲」即蠃、鱗、毛、羽、昆，萬物萬有都可能成為文學的描寫對象，所以文學代表廣度。文學可寫鬼神，歷史則不宜寫神鬼。哲學裏也沒有鬼哭神嚎。

文學與歷史、哲學的區別，還可以用另外一組概念表述：文學體現心量，歷史體現知量（識量），哲學體現智量。文學體現心量，指的是文學體現豐富的情感量、情思量、良知量。也可以說是詩量、「氣」量、歌哭量、淚水量。《老殘遊記》的作者劉鶚說：「文學是哭泣。」文學擁有最多的歌哭，最多的喜怒哀樂，而歷史、哲學都不能歌哭。福樓拜寫《包法利夫人》，表現了人性的豐富，巴爾札克寫《高老頭》，表現了人性的淒涼，都寫到了極致。這些都是「心量」。

文學還有一個很重要的特點，就是它不設政治法庭，也不設道德法庭，只設審美法庭。奧賽羅殺死了黛絲德蒙娜，我們不說他是「兇手」，只說他是「悲劇人物」。文學不能隨意判定一個人是好人還是壞人，凡是輕易劃分敵我，判定好、壞人的作品，都不是深刻的文學作品。「文革」時期的樣板戲，最大的問題就在於都設置了一個政治法庭，戲中壞人（階級敵人）作祟，呈現「兩個階級」的鬥爭，只要抓住了壞人，就解決了一切矛盾。樣板戲只有世俗視角，沒有超越視角，很膚淺。

《紅樓夢》誕生兩百年，一直沒有人用西方的哲學參照系來看待它，第一個在這方面取得突破的是王國維。他認為林黛玉的悲劇，是「悲劇中的悲劇」，它不是幾個「蛇蠍之人」造成的，而是「共同關係」的結果，即「共同犯罪」的結果。世界上的很多矛盾，不是「善與惡」的矛盾，而是「善與善」的矛盾。那些深愛林黛玉的人，如賈寶玉、賈母，他們無意中進入了「共犯結構」，對林黛玉的死亡也負有責任。「共犯結構」是我和林崗合著的《罪與文學》這本書的主題，我們所說的「共同犯罪」，不是指法律層面上的罪，而是指良心上的罪。

中國古代作家往往「道德嗅覺」過份敏感，常常設置道德法庭；中國當代作家的問題則是「政治嗅覺」過份敏感，總是設置政治法庭。可是文學只能設置審美法庭，否則就遠離了人性的真實，即用傾向性取代真實性。同樣都是描寫所謂的「蕩婦」，《水滸傳》把潘金蓮送入地獄，《紅樓夢》則把秦可卿送入天堂；前者設置道德法庭，後者卻只從審美的角度刻劃人物。兩部作品的高下，不難判斷。

直到今天，還有很多人以為作家應該當「包公」，寫作就是判斷是非黑白，抑惡揚善。可是文學並非這麼簡單，好作家應當既悲憫秦香蓮，也悲憫陳世美，應當寫出陳世美內心深處的掙扎、靈魂的掙扎。惟有寫出陳世美的生存困境、人性困境、心靈困境，才能呈現文學性。這一點極為重要。一般人都誤認為作家應當是包公，是總統，是記者，這些都是對文學的誤解。

莎士比亞塑造悲劇性的人物麥克白，不是把他寫成「大壞蛋」。麥克白在謀殺了國王之後，認為自己的手沾上了血；他殺死了國王，「也殺死了自己的睡眠」，內心深處充滿了痛苦與掙扎。中國的古代作品中只有「鄉村的情懷」，缺少「靈魂的呼告」，缺少像哈姆雷特、麥克白等的「靈魂的掙扎」。中國當代文學前期的很多作品過於簡單化，人物過於黑白分明，因為它們處處設置政治法庭與道德法庭。

三、宗教參照系下的文學

關於文學與宗教的關係，我在《文學常識二十二講》的第十四講裏已經講述了五個方面，即「文學與宗教的共同點」、「文學與宗教的不同性質不同歸宿」、「文學與宗教的相互滲透」、「中西文學的巨大差異」以及「『審美代宗教』的現代潮流」，大家可以參考。

今天，我還想強調：

第一點，文學與宗教的歸宿不同：宗教走向信仰，而文學走向審美。文學追求審美境界，而不是神明境界。所謂「文學是我的信仰」，只是一種比喻。十九世紀西方用真善美來代替信仰，這是歐洲形成的思潮。魯迅先生在《破惡聲論》裏說這是「易信仰」，不是「滅信仰」，即以審美代宗教。

第二點，從情感上說，宗教情感總是歸於「一」，或歸於上帝，或歸於基督，或歸於釋迦牟尼，或歸於安拉和穆罕默德，都是「一」。但文學則歸於「多」，多彩多姿，群星燦爛，百花齊放，百家爭鳴，多元並茂，眾聲喧嘩，這才是文學的正常狀況。即使文學高峰，也正如雨果所言，是「並列高峰」，不確認只有一個高峰，一種精神歸宿。莎士比亞、巴爾札克、雨果、歌德、托爾斯泰、陀思妥耶夫斯基等都是高峰。

如果上帝懲罰我，把我發配到月球上，讓我挑選宗教書籍，如果我信仰基督教，帶《聖經》即可；如果信仰伊斯蘭教，帶《古蘭經》即可；如果信仰佛教，我可能會帶慧能的《六祖壇經》。但是如果要帶哲學書籍，就難選一些，我會帶康德、休謨、黑格爾、笛卡爾、柏拉圖、亞里士多德等的書，大約要十本；如果要帶文學書籍，因為文學的多元，就更難選擇，可能要選二十本，西方的要有荷馬、但丁、塞萬提斯、莎士比亞、歌德、托爾斯泰、陀思妥耶夫斯基、卡夫卡等，中國的要有屈原、陶淵明、李白、杜甫、李煜、蘇東坡、湯顯祖、曹雪芹等。正是因為文學不是「一」而是「多」，文學顯然更開放，更多自由選擇。

第三點，文學走向「過程」，而不是走向「究竟」。所謂「究竟」，指的是「終極究竟」，世界究竟是如何發生的？是靠甚麼推動的？這是「本體論」，即探究宇宙和世界的本體是甚麼。文學不叩問這些問題，文學寫的是「過程」，只問經過，不問結果。

以往我國的當代文學作品希望找出「究竟」，究竟誰是壞人，究竟是誰救了我們等。這些都不是好的思路。文學可以認識世界，可以展示結局，但不是走向本體論。俄國的文學理論家巴赫金提出了著名的複調理論，這一理論包括三個要點：一是狂歡，二是悖論（對話），三是未完成式。文學屬於未完成式，不提供終極究竟。

第四點，文學走向「慧能」，而不是走向「尼采」。這是我自己獨特的一個表述。關於「慧能」和「尼采」的巨大差異，以前沒有人對比過。佛教傳入中國，產生了禪宗，禪宗產生了一個最偉大的人物，就是慧能，即高行健《八月雪》描述的主人公。「慧能」代表的是自由，與「尼采」的區別在於：尼采主張人得道以後要當「超人」，而慧能主張人得道以後要當「平常人」。平常人，就是真實的人。文學應當注重平常的人、真實的人。

《八月雪》之所以寫得好，就在於高行健寫的乃是平常人，又是真正的「自由人」。則天太后、中宗皇帝徵召慧能進宮，並設道場供養，但他堅決不肯，即使宮廷使臣拔劍相逼，他也不為所動，因為在慧能心目中，黃袍加身不如自由自在。最高的價值不在宮廷裏，而在自己的心裏。再高貴的桂冠也不如寶貴的良心自由。

慧能不僅不屈服於政治勢力，也不屈服於宗教勢力。禪宗發展到慧能的六祖就不選「接班人」了，沒有後繼的七祖、八祖等，因為六祖慧能打破了他的衣缽。他知道，很多弟子會為了繼承衣缽而自相殘殺，所以他打掉了這個紛爭的源頭。慧能代表了真實人、平常人、自由人，尼采代表了超人。如果同學們將來成功了，希望你們也當慧能式的平常人。

四、藝術參照系下的文學

關於文學與藝術的關係，寫得最好的哲學著作是黑格爾的《美學》第三卷下冊裏的《詩的藝術作品和散文的藝術作品的區別》，大家可以閱讀一下。

限於時間關係，我簡單地說明一下文學與音樂、繪畫、雕塑等的區別。最重要的有兩點。

第一，與音樂、繪畫、雕塑等其他藝術形式相比，文學的想像力更強。雖然繪畫、雕塑等也有「想像」，但它們無法天馬行空。只有文學才擁有天馬行空的想像力。所謂「觀古今於須臾，撫四海於一瞬」，「籠天地於形內，挫萬物於筆端」（陸機《文賦》），惟有文學才可能做到。

第二，文學能夠進入人的內心世界，但其他藝術不能或只能部份地表現人的內心。比如達芬奇的《蒙娜麗莎的微笑》，只能部份地表現人的心靈，但如果通過文學作品來寫蒙娜麗莎，就可以盡情地表現她豐富的內心世界。托爾斯泰的安娜．卡列尼娜，可以說正是文學作品中的「蒙娜麗莎」。我們從安娜．卡列尼娜這個形象中，可以讀到更加豐富、更加複雜，即更加深廣的內心圖像，也就是更豐富、複雜的人性內涵。安娜．卡列尼娜內心所展示的人性多方面的衝突，包括妻性、母性、情性（情人性）的衝突，是蒙娜麗莎的藝術形象難以企及的。

現在很多人喜歡拍照。照片比書寫更為逼真。但是，再發達的攝影藝術，也不可能進入人的內心，所以，旅遊文學永遠不會消亡。

相關書摘 ►劉再復《文學四十講》：《史記》、《西遊記》、《紅樓夢》，中國文學經典的「嫁接」奇觀

書籍介紹

本文摘錄自《文學四十講：常識與慧悟》，聯經出版

作者：劉再復

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世界那麼豐富複雜，人生那麼廣闊無邊，人性那麼紛繁多彩，文學面對這一切，自然也可以展示自己的一番風采神韻。完全不必去納入某種政治意識形態的狹隘框架，無論是來自左方的框架，還是來自右方的框架。自由也完全可以掌握在自己的手裡，惟有對於自由有了覺悟，才有真自由，完全不必等待自由的客觀條件成熟之後才進行創造。——劉再復

2013年以及2016年，劉再復接受香港科技大學人文社會科學院與高等研究院的聘請，擔任客座教授，並開設「文學常識二十二講」以及 「文學慧悟十八點」兩堂課程，本書即為此兩堂課程之內容。依講述課程，全書分為兩部。上部〈什麼是文學：文學常識二十二講〉娓娓道來中西文學常識，從文學的定義到文學的狀態，最終要在現實生活中追求「文學的心靈」；下部〈怎樣讀文學：文學慧悟十八點〉，則細究閱讀文學作品時需要去思考的各項要點，以求領悟進入文學堂奧之妙。。

劉再復引用古今中外的文學經典，深入淺出地闡述文學於人生、於社會、於人類文化的意義，不但是了解文學意義和價值的最佳入門書，也完整呈現劉再復的恢宏文學觀。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬