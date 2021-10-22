劉再復《文學四十講》：《史記》、《西遊記》、《紅樓夢》，中國文學經典的「嫁接」奇觀

文：劉再復

【第十五講、文學的交合點】

一、兩種新文類的啟迪

今天講述的「交合點」，是我三十年前就思考的一個題目。那時讀魯迅的雜文，覺得文學史上並無「雜文」這一文類。這種新文類乃是魯迅的創造，是他把文學（散文）與政論、時論、時評「嫁接」的結果，也可以說是散文與政論、時論、時評的交合。交合、嫁接而產生另一種「質」，這是文學的一種大現象，可以作專題研究，既可寫一篇論文，也可以寫一本學術專著。

雜文產生之後，有人並不承認這是「文學」，但魯迅說，這不要緊，終有一天，文學殿堂會接納這種新文類。在雜文逐漸興盛的時候，又興起另一種新文類，名為「報告文學」，鄒韜奮、范長江、劉賓雁等，都是寫報告文學的高手，名滿天下。面對報告文學，我又想起「交合」、「嫁接」現象，覺得報告文學乃是文學與新聞交合的結果。

但它不是新聞，而是文學，因為新聞不可帶有感情，而報告文學則充滿生命激情，文本中洋溢著寫作者的思想與感憤。因為報告文學，我進入了「文學交合點」的思索，後來因為環境變遷，我沒有寫下論文就出國了。今天重拾這個題目，完全是課堂所逼，但我並不打算作大文章，只是把自己對於文學交合、嫁接現象的思索向同學們表述一下，希望在座的有心人以後能寫出生動的專著。

二、「交合」現象古已有之

我所講述的文學交合現象，即「文學的交合點」，是指文學與其他學科或稱其他精神價值創造樣式的交合，例如文學與歷史、哲學、科學、心學、心理學甚至佛學等的交合。這種交合現象，在中國很早就有。大家所熟知的偉大著作，司馬遷的《史記》，就是文學與歷史的嫁接。《史記》，重心是史，即首先是偉大的史學著作，但誰也不能否認它的巨大文學性，尤其是其中的人物本紀與人物列傳。

以《項羽本紀》為例，這篇本紀的基石即基本材料是歷史，但是，所描寫的主人公（項羽）卻栩栩如生，有血有肉，完全可以當作文學作品來讀。項羽的故事，後來被編成《霸王別姬》、《鴻門宴》等著名戲劇，全是這篇本紀提供的基礎。尤其讓後人驚訝的是，項羽的許多生命細節，肯定是司馬遷的補充與想像，例如項羽最後兵敗而跑到烏江岸邊的一節描述，可謂「不是文學，勝似文學」。我們不妨把這一節文本細讀一下：

於是項王乃欲東渡烏江。烏江亭長檥船待，謂項王曰：「江東雖小，地方千里，眾數十萬人，亦足王也。願大王急渡。今獨臣有船，漢軍至，無以渡。」項王笑曰：「天之亡我，我何渡為！且籍與江東子弟八千人渡江而西，今無一人還，縱江東父兄憐而王我，我何面目見之？縱彼不言，籍獨不愧於心乎？」乃謂亭長曰：「吾知公長者。吾騎此馬五歲，所當無敵，嘗一日行千里，不忍殺之，以賜公。」乃令騎皆下馬步行，持短兵接戰。 獨籍所殺漢軍數百人。項王身亦被十餘創，顧見漢騎司馬呂馬童，曰：「若非吾故人乎？」馬童面之，指王翳曰：「此項王也。」項王乃曰：「吾聞漢購我頭千金，邑萬戶，吾為若德。」乃自刎而死。王翳取其頭，餘騎相蹂踐爭項王，相殺者數十人。最其後，郎中騎楊喜、騎司馬呂馬童，郎中呂勝、楊武，各得其一體。五人共會其體，皆是。故分其地為五：封呂馬童為中水侯，封王翳為杜衍侯，封楊喜為赤泉侯，封楊武為吳防侯，封呂勝為涅陽侯。

如果司馬遷把《史記》作為純粹史書，那麼，寫到項羽的「窮途末路」，只需寥寥數語：「項羽在烏江岸停留片刻，覺得自己已無顏再見江東父老，便拔劍自刎。」但是，司馬遷使用文學之筆，著力渲染了這一情節：寫了烏江亭長的勸慰；寫了項羽對亭長的訴說（訴說中端出自己全部的真實心理）；還寫了項羽把伴己征戰五年的愛騎贈送給亭長後，步行力戰，自刎而死；又寫了漢騎司馬呂馬童等爭相分屍，以覓封侯。

短短的四五百字，寫出了英雄末路與英雄悲歌，既悲壯又淒涼，既有英雄氣概，又有英雄情誼，並非只有史實。這節文本，既有史料價值，也可作文學文本閱讀。《史記》為我們提供了文學與史學嫁接的成功範例。

文學既可與史學嫁接，也可與哲學嫁接。可以說，卡夫卡和他之後的現代文學主流，即所謂「荒誕文學」，全是文學與哲學嫁接的結果。貝克特、尤奈斯庫、品特、高行健等，全都得益於文學與哲學的交合。台灣大學的戲劇研究專家胡耀恆教授說「高行健的戲劇是哲學戲」，完全正確。高行健的戲劇，從《車站》、《彼岸》到《對話與反詰》以至《夜遊神》、《叩問死亡》，都是哲學與文學的交合。

高行健之前，貝克特的《等待戈多》、尤奈斯庫的《犀牛》等，也都是哲學與文學並舉。其基調已不是甚麼「抒情」，也不是甚麼「言志」。整部戲劇，惟有作者對荒誕世界的深刻認知，這種認知，既有意象性，又有哲學性。重心是思想，而非情感。從卡夫卡、貝克特到品特、高行健，我們可以看到文學與哲學交合的力量——它可以改變文學世界的基調，獨創一片文學的新天地。

三、中國文學經典的「嫁接」奇觀

如果說，《史記》是史學與文學的交合奇觀，那麼，《西遊記》便是文學與佛學的嫁接奇觀，而《紅樓夢》，則是文學與心學的嫁接奇觀。

如果沒有佛學的東傳，就不會有《西遊記》。《西遊記》是中國在《易經》、《山海經》之後出現的奇書，其主角既是人，又是非人；既是妖，又是非妖；既是神魔，又非神魔。孫悟空隨同師父唐僧到西天取經，從取經的起點到終點，全是「佛學」的邏輯。

《西遊記》中的如來佛祖最有力量，但並不是絕對的「救世主」。佛界的代表觀音菩薩，具體地幫助指引唐僧、孫悟空師徒戰勝種種艱難困苦而贏得取經的勝利，她是神（佛學），但又充滿人性人情（文學）。孫悟空本事高強，具有神魔的本領；但又至真至善，擁有佛心與童心；他還是一個人，具有人的頑皮和理想。沒有文學，產生不了孫悟空；沒有佛學，也產生不了孫悟空。孫悟空是人與佛的交合，整部《西遊記》也是人與佛的交合。

《紅樓夢》與《西遊記》一樣，全書佛光普照，童心磅礡。《西遊記》的產生仰仗佛教的東傳，《紅樓夢》也是仰仗佛教的東傳。但相對而言，《西遊記》的全書浸透的全是佛學，而《紅樓夢》浸透的則是心學。所以我說，《紅樓夢》是《傳習錄》（王陽明著）之後最偉大的心學作品，區別只在於前者為思辨性心學，後者則是意象性心學。《紅樓夢》的主人公賈寶玉，與其說是一個「人」，不如說是一顆「心」——世界文學史上前所未有的最純粹的心靈，如同創世紀第一個早晨誕生的毫無塵土的心靈。

如果把賈寶玉視為「人」，我們會把他界定為貴族子弟，花花公子，會覺得他喜歡詩詞聲色是「不務正業」，從而覺得他的「問題」很多，不足為訓。而如果把他視為一顆「心」，則會發現這顆心出淤泥而不染，心中所思所想，與世俗人全然不同。這顆心沒有仇恨功能，沒有嫉妒功能，沒有報復功能，沒有算計功能。這顆心，是一個無邊無際的宇宙，能容天地萬物，能容一切人，能理解和寬恕一切人。

因為他是一顆「心」，所以它不具有世俗那一些分別性的概念，不知有貴賤之分，高低之分，主奴之分。所以他平等地看待「下人」與「主人」，甘願充當晴雯、鴛鴦這些奴婢的「神瑛侍者」（不只充當林黛玉等貴族少女的神瑛侍者）。賈寶玉的人生，只有兒童時代，少年時代和青年時代，沒有中年時代與老年時代。所以我們看到的賈寶玉心靈，只有青春氣息和宇宙氣息。心中除了充斥「愛」之外，絕無其他。

四、文學與科學交合的新成果

我們講過文學與科學的差別。區分這種差別並不難。但是這一課卻要講述文學與科學也可以交合與嫁接。

在魯迅的時代，魯迅特別介紹法國「科幻小說之父」凡爾納的《月界旅行》與《地底旅行》。文學與科學的交合，最重要的成果就是產生科幻小說。如果我們守持文學上的教條主義，可能會排斥科幻小說，因為它寫的根本不是「現實世界」（當然也談不上反映現實生活），而是未來世界。書中的人物，也不是有血有肉的「現實人」，而是作者想像中的「科技人」。

這種科技人的活動空間既超越傳統小說的生存處境，也超越武俠小說的「江湖」環境。它的英雄也並非現實英雄或江湖英雄，而是科技英雄。如果死守「文學是人學」的定義，那麼，科幻小說就很難歸結為文學。然而，如果不用現成的文學定義苛求文學，而使用我所說的「心靈、想像力、審美形式」三大要素來審視，那麼，我們又不能不承認，科幻小說完全擁有這三大要素，尤其是想像力，因而會欣然接受科幻小說。

值得注意的是，近年來，無論中國還是西方，科幻小說都取得了長足的發展。其中，美國甚至迎來了科幻小說的黃金時代，在座聽課的羅旭同學，最近在《書屋》發表了一篇談論雷．布萊伯利（美國）《華氏四百五十一度》和劉慈欣（中國）《三體》的文章，題為《「反烏托邦」中的人文情懷》，講述的正是美國和中國的兩個具有代表性的科幻作家，他們相隔半個世紀，卻不約而同地通過創作，期待科學技術與人文精神能夠交合與相互理解。

雷．布萊伯利的《華氏四百五十一度》把「科幻烏托邦」發展為「科幻惡托邦」，對人類社會的反智（反人文）傾向提出警告。而近年出現的中國作家劉慈欣，於二○○六年發表的科幻長篇小說《三體》，不僅被中國讀者所接受，而且贏得美國的雨果獎（最佳小說獎），精彩地實現了科學文化和文學的交合與嫁接。他有意識地抗爭科學文化與人文文化在精神上的分裂，放入更多的人文情懷。羅旭如此概說《三體》：

三體是指距離地球較近的恆星系統，自三顆類似太陽的恆星交互運行，導致軌道混亂，生存狀況惡劣。當與地球建立聯繫之後，三體世界決定發起宇宙移民，人類社會因此面臨滅頂危機。小說第一部抽絲剝繭地揭開了這一現實，第二、三部則描繪了人類為應付大危機做出的種種努力、掙扎。譬如向全宇宙發射引力波廣播，暴露三體世界坐標，這樣包括地球在內的整個太陽系都會成為宇宙「黑暗森林」的攻擊對象，地球不再安全，三體世界也放棄移民。

地球為了自救，甚至發表低智聲明（使用藥物與腦科學技術降低人類的智力），實施技術自殘，即通過技術限制人文發展以拯救地球。這種思路正是把最後的救贖留給人文精神，與文學追求的「終極善」相通。從雷．布萊伯利和劉慈欣的例證中，可以看到，文學與科學的交合所產生的智力挑戰，正是當今人類世界最高的智力思索，也是文學面臨的新課題。《三體》等傑出科幻小說的出現，正在挑戰許多傳統的文學理論和文學定義。

縱觀文學的歷史，尤其是現代文學的歷史，我們會發現，許多新的文學門類、文學格局正是文學與其他學科交合、嫁接的結果，一百年來，我們還看到，文學與心理學的交合產生了普魯斯特《追憶逝水流年》和喬伊斯的《尤利西斯》這種巨型的意識流小說，意識的流動也正是心理的流動。

這之後，我們又看到奧威爾的《動物農場》這種轟動全世界的新型小說，這部小說實際上是文學與政治的交合。我們不贊成文學成為政治的工具（包括文學為政治服務的理念），但不否認，政治生活也是現實生活的一部份，政治活動也可以成為文學的一部份內容。奧威爾熟知文學，又熟知政治，他不是把政治凌駕於文學之上，而是把政治變成文學的素材與工具，對政治進行藝術提煉和提升，讓政治充份文學化。整部小說書寫的全是政治，但又全是充份文學藝術化的政治。

小說中的兩個營壘：「動物農場」是社會主義國家，「人類農場」是資本主義國家；「動物」是被壓迫、被剝削的一方，「人類」是施行壓迫與剝削的一方。「動物」與「人類」的鬥爭，隱喻被壓迫民眾與被壓迫民族的反抗。可以說，這些都是人們熟知的、司空見慣的政治故事與政治常識。然而，奧威爾把當代這種政治鬥爭設計為動物與人的鬥爭，別開生面。

動物農莊裏的角色有豬、狗、馬、奶牛、綿羊、山羊、毛驢、老貓、鴿子、烏鴉、雞、鴨、鵝、麻雀、老鼠、龜子、狐狸等。豬作為動物農莊的領導階級，發動革命，其骨幹有「老少校」、「拿破崙」、「雪球」、「尖嗓」四口小肉豬，詩人小不點等。這些豬、狗，全被擬人化，最為重要的是，是被充份喜劇化。

相關書摘 ►劉再復《文學四十講》：文學走向「慧能」，而不是走向「尼采」，這是我自己獨特的一個表述

書籍介紹

本文摘錄自《文學四十講：常識與慧悟》，聯經出版

作者：劉再復

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2013年以及2016年，劉再復接受香港科技大學人文社會科學院與高等研究院的聘請，擔任客座教授，並開設「文學常識二十二講」以及 「文學慧悟十八點」兩堂課程，本書即為此兩堂課程之內容。依講述課程，全書分為兩部。上部〈什麼是文學：文學常識二十二講〉娓娓道來中西文學常識，從文學的定義到文學的狀態，最終要在現實生活中追求「文學的心靈」；下部〈怎樣讀文學：文學慧悟十八點〉，則細究閱讀文學作品時需要去思考的各項要點，以求領悟進入文學堂奧之妙。。

劉再復引用古今中外的文學經典，深入淺出地闡述文學於人生、於社會、於人類文化的意義，不但是了解文學意義和價值的最佳入門書，也完整呈現劉再復的恢宏文學觀。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬