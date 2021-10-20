2021/10/20,
生活

看完《魷魚遊戲》，讓我想起了幾個「地獄朝鮮」的往事

看完《魷魚遊戲》，讓我想起了幾個「地獄朝鮮」的往事
Photo Credit: Netflix

我們想讓你知道的是

他們吃完午飯之後回到辦公室，那位三星的工程師一坐下來，他們就聽到辦公室的廣播：「歡迎OOO工程師回到工作崗位上！」

我最近看了韓劇《魷魚遊戲》，發覺就如同傳說中的一樣，真是既好看又變態。而這也讓我想起了幾個故事：

一、二十多年前我在台灣某大印刷電路板廠工作，那時候韓國的三星是我們的客戶之一。而每次我們公司派工程師去三星出差，工程師回來之後就會馬上遞辭呈，屢試不爽。

於是我就問其中一位要辭職的工程師，到底發生了什麼事？

他說：「我到韓國下飛機之後，就被安排住在三星的宿舍裡。隔天早上六點半，三星的人就來按門鈴，帶我去工廠工作。然後一直工作到晚上十一點半，他們才載我回宿舍去洗澡睡覺。然後隔天早上六點半，三星的人就又來按門鈴了。一整個禮拜，每天都是這樣。」

二、十多年前我去韓國出差，剛好在機場遇到我的大學同學尼克。他台大電機系畢業之後留美，然後在台積電擔任高階主管。

我問尼克：「為什麼最近幾年韓國的電子業這麼猛？我記得我們以前在美國唸書的時候，韓國同學都不怎麼樣啊？印象中，我好像從來沒有遇過比較厲害的韓國同學。」

尼克說：「很簡單啊。在韓國讀電機的人，一輩子基本上只有兩個工作機會，一個是三星，一個是LG。如果進不了三星，或是在三星搞砸了，那就只剩下LG一個工作機會；如果到了LG又搞砸了，那大概就要一輩子失業了。所以在三星跟LG的電機工程師，每個人都非常拼命的工作。」

三、大約是七、八年前，我遇到另一位大學同學史蒂芬黃。他在普林斯頓大學讀完博士後，在某大EDA軟體公司工作。

史蒂芬跟我說，三星也是他們的客戶。不久前他去韓國三星拜訪，早上談完事情之後，三星的工程師就帶他去吃午飯。

他們吃完午飯之後回到辦公室，那位三星的工程師一坐下來，他們就聽到辦公室的廣播：「歡迎OOO工程師回到工作崗位上！」

於是史蒂芬理解到，原來三星的辦公室裡到處裝了監視器，而且還有人隨時監看每一位員工的工作狀況。

四、十多年前我們公司在韓國有一家代理商，他們的規模不小，有兩百多人，而且做得很成功。他們把我們的MyET英語學習軟體賣到了三星、大宇等韓國的大企業裡。

但是幾年之後，我們那家韓國的代理商卻越做越差，而且還欠了我們一堆錢沒付。我們仔細去了解之後，才知道三星發覺那家代理商的生意不錯，於是就自己成立了一家性質一模一樣的公司，然後開始大規模向我們的代理商挖角。

然後三星成立的新公司跟我們說，他們也打算跟我們合作，代理我們的產品。然後我們就傻傻的自己買機票去韓國跟他們談。

當然，我們很快的就發現，那家三星的子公司也在仿製我們的產品。他們想要取代的，不只是我們的代理商，也包含我們公司。

歡迎來到朝鮮地獄！

本文經林宜敬授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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