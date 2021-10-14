英國警察強暴棄屍引燃人民怒火，強森的發言卻如同火上加油

想像一下這個情境：妳是一位33歲的女性 ， 晚上9點從朋友家散步回自己家的路上，被一位身穿制服、出示有效證件的警察攔下 ， 說妳因為違反疫情期間的封城政策，必須被銬上手銬逮捕，這個時候妳會怎麼辦？

一位在倫敦從事行銷業的年輕女性Sarah Everard，在今年3月英國還未完全解封的時候，就經歷了以上的遭遇，當時她不疑有他，直接上了這位警察的車，結果Sarah對公權力的信任，換來的卻是和家人與朋友天人永隔，因為這位當時現役的倫敦大都會警察（Metropolitan Police）的Wayne Couzens，不但將Sarah綁架、強暴，最後還用警察制服的皮帶將她活活勒死，並在棄屍後將屍體燒毀至面目全非。

類似案件不斷發生，英國人對警察的信任度也越來越低

這個案子發生後，引起英國女性的集體憤慨，在今年3月期間不顧疫情期間不得集會遊行的規定，自發性在Sarah出事的地點組織追思會，當時倫敦警方出面制止活動，和參加活動的女性發生衝突，事件還躍上所有媒體的頭條新聞。當時雖然部分輿論聚焦在疫情期間到底是否可以集會遊行，但主要討論的焦點，其實是指向人民對警察的不信任。

的確，在發生了Sarah Everard因為信任警察反而被殺害的事件後，繼續要求人民信任警察，似乎成了最大的諷刺。

時隔半年，就在犯下Sarah Everard一案的警察Wayne Couzens被判決無期徒刑前，倫敦又發生類似的案件。

一名28歲的女性國小老師Sabina Nessa在晚上獨自出門時遇害，雖然這次的兇手不是警察，但英國人民對警察的信心已經降至谷底，尤其是對發生在女性身上的暴力案件，一般普遍認為警方不夠重視。

事實上，早在Sarah Everard的案子發生以前，英國人對警察的信任度就已不是很高，根據YouGov在2020年的調查，大部分的案件包括攻擊、猥褻、強暴、跟蹤、騷擾、搶劫、盜取個資、竊盜、破壞等在內的犯罪，英國人民對警方的信心只有不到五成，其中民眾對破壞、搶劫、闖空門等案件破案的信心最低，分別為12%、22%和24%，名列倒數最後三名。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

民眾對警方處理較有信心的案件，只有家暴和蓄意謀殺這兩件，分別有56%和74%的受訪者，認為警方能為這類案子找回正義。

會有這樣的結果，其實和英國警方長久以來破案的超低比例有關——根據調查，2020年在英格蘭和威爾斯地區，只有7.8%的案件最後有嫌犯被起訴，而2019年的比例也只有9.1%。

強森「發現苗頭不對要呼救」的發言，如同火上加油

Sarah Everard的案子發生後，原本聲望就已經不高的警察，這下又面臨更嚴重的挑戰，在曾經擔任警察一職的兇手Wayne Couzens於9月20日確認判刑後，10月3日英國首相Boris Johnson在接受BBC新聞節目《Andrew Marr Show》訪談時，就被主持人Andrew Marr問到，該如何建議在路上被警察攔下的女性。

當時，Boris Johnson的回答是：「如果女性朋友覺得苗頭不對時，應該想辦法使用當下眼前的資源，譬如向經過的公車招手、大聲呼救、敲附近民宅的門，或打999等。」他還強調：「 大家一定要對警察有信心，因為警察非常值得信任（overwhelmingly trustworthy）。」

這一番話聽在我的耳裏，真有種「何不食肉糜」的感覺：「你不是女性，不知道女性在受到男性壓迫下的精神狀態，卻只會說風涼話。」

當你被一個身穿警察制服，還出示有效證件的警察攔下，卻要當場挑戰他所代表的公權力，要能如此明快地採取行動，除了勇氣還需要智慧，我想即使是男性都不見得人人做得到。而且恕我直言，在發生警察故意打著職業名號，用威權犯罪的案件後，我自己身為女性，同時還是一位有女兒的母親，我其實很難認同首相的話——認為英國的警察是overwhelmingly trustworthy。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

前幾天還有一則新聞指出，今年3月期間在Sarah Everard的追思會上，被警方因涉嫌違反防疫政策而被逮捕的其中一名參與遊行的女性Patsy Stevenson，因為其照片登上各大媒體的頭條，在她的樣貌曝光後，有人在交友軟體Tinder上肉搜出她的身份，其中有大約50位的警察與保全人員透過App與他互動，挑釁的行為令她覺得非常恐怖。

不可諱言，女性在當今社會很多時候還是比較脆弱的一方，無論是生理上的體型占弱勢，還是在心理上容易成為有心人士騷擾的目標。即使我們願意相信警察是人民的保姆，也知道大部分的警察都是善良且充滿正義感，但在這麼多針對女性的暴力事件發生後，不是一句簡單的「信任警方」就能改變社會大眾尤其是女性對警察的觀感。

就像所有已經被破壞的信任一樣，重新建立信任最好的方法，我想就是用實際行動取代言語，從實質上提高日常案件破案數的方式，先重新取得社會大眾的信任，再進行細部的形象重建，這應該會是英國警方接下來最重要的一步。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航