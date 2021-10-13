【串流大人物】專訪《四樓的天堂》導演陳芯宜、演員謝盈萱：我們經歷了角色的脆弱，進而從中修復自己

療癒影集《四樓的天堂》由金像獎影帝黃秋生、金馬獎影后謝盈萱、金馬獎最佳新演員范少勳、金鐘獎影后黃姵嘉，及陸弈靜、太保、丁寧、潘麗麗、孫可芳等實力派演員共同主演，也是首部以推拿師與心理諮商師為題材的台劇。

《四樓的天堂》由導演陳芯宜執導，陳芯宜曾拍攝過《行者》、《山靈》等劇場、舞蹈、社會運動相關紀錄片，她的肩膀因為長時間扛著機器而不舒服，隨著年紀開始增長，也越來越關心身體的問題。

陳芯宜說：「我們的攝影師、剪輯師那些朋友，他們的身體也都有些肩膀、腰部及手腕的毛病，加上我拍攝的對象大多為劇場人員與舞者，從事肢體表演的人難免會受些傷，大家通常都是找推拿師解決問題，因此才會產生以推拿師為主角的想法。」

「每次被推拿師捧起那瞬間，我是真的可以秒睡，有種終於可以被放下去、可以去死，可以好好躺在棺材裡的感受。推拿過後不只消除身體的疼痛，讓身體感覺舒服很多，心理方面好像也跟著得到了安慰。」

陳芯宜發現身體與心理的微妙連結，於是決定創作一部透過推拿與按摩的方式，來治癒大家埋藏在內心的傷痛，讓我們可以重新正視自己的身體，幫助療癒自我的故事，並邀請多年的合作夥伴、金鐘編劇樓一安加入，才完成《四樓的天堂》這部作品。

陳芯宜透露，原先的出發點是拍成電影，陳芯宜與樓一安也寫好電影劇本，設定了推拿師、心理諮商師、塗鴉客（社會運動者）與劇場演員四個主要角色，有各自的故事，「四個主角，剛好代表四個領域。」後來他們認為，探討身體與心理相關的題材，似乎更適合發展成影集，陳芯宜還想以人體的12條經絡及任督二脈為中心，發展成為13集，每集敘述一則相對應的故事。但後來考量許多因素，最後調整為10集的影集。

Photo Credit: 台北電影節提供 《四樓的天堂》劇組演員出席台北電影節首映。

「本來四個角色設定裡面是有相互辯證的部分，改成影集就變成以推拿為主，拉出推拿師這條主線。」於是陳芯宜與樓一安花了很多時間調整結構修改劇本，四個主角的主線除了要繼續發展，還要每集要添加人物角色，成為推拿師的故事個案，「而且每個案例的故事、他們與主角之間的互動平衡與情節呼應，也都有難度。」

陳芯宜常以日劇《深夜食堂》為例子，每集客人有自己的故事，店主只是配角，場景相對單純，但《四樓的天堂》的主角與客人的部份，個別都有比較多的故事內容，戲劇的命題完整而沉重，拍成劇集時卻必需顯得舉重若輕。

雖然拍過《流浪神狗人》、《台北工廠：豬》等電影，但《四樓的天堂》是陳芯宜第一次拍攝劇集，拍紀錄片的經驗也讓她成為一個重視真實、講求時機、不喜歡喊卡的導演，因此花費更多的時間、精力與等待。「拍劇集與電影很不同，我也還在學習中。電影只有單集，一次解決，相對來說拍攝時期也比較長；但劇集很多東西要說清楚講明白，不能有太多留白，其實最大的問題還是時間不夠。」

不過，倘若細看，《四樓的天堂》色調光影都很明亮清透，「我們是以電影的規格在拍電視，工作團隊都是在一起很久的夥伴，確實是有些刻意調光，讓畫面清爽光亮一點，真的有像天堂的感覺。」劇中角色的源頭是各種病痛、是身體與心理的病痛，再藉由推拿師的雙手理出一句話：「人必然有病，因病而完整。」藉由按摩療程的時間，帶來溫暖又撫慰人心的正向能量，這裡彷彿真的就是「天堂」。

Photo Credit: 公視提供 《四樓的天堂》導演陳芯宜（左）、編劇樓一安（右）。

陳芯宜花了一年多的時間做田野調查，訪問了十多位中醫師與推拿師，六、七位心理諮商師，塗鴉客、大提琴等各領域的專家。「以往拍攝紀錄片與劇場的經驗，就像為這齣劇做準備，是一場大型的田調。」她以國際級編舞家林麗珍為樣本，再加上日本編導櫻井大造為輔，完成了推拿師這個角色。

《四樓的天堂》描述黃秋生飾演的推拿按摩師天意，在巷弄老舊公寓的四樓開了一間推拿會所，無論是在市場看到肉販剁肉、走在路上經過的籃球少年、坐在公園休息的阿伯，或者是到推拿會所的顧客，他總能以獨特的方式碰觸客人不願面對的內心傷口，傾聽他們生活的各種困難，準確分析出他們的姿勢與可能不舒服的地方，試著從旁提供建議與解決的辦法，為他們對症下藥並解開病因。

但推拿師最後的結果，還要再加上黃秋生才算完整，因為他放進來很多自己的東西。「原先我們寫的推拿師比較嚴肅一點，是不苟言笑、高高在上的大師，秋生哥加入自己的東西，他以幽默手法詮釋，讓推拿師變得更加接地氣。秋生哥以極具生命力的方式輕聲地說著：『好好活著本身就是一場戰鬥』，那像是在表演，又不只是表演，他演出了自己的樣子，讓角色更有人味。」

「秋生哥在推拿師加入他的幽默感與過往的人生歷練，有些跳脫我的想像，他把『我只是個推拿師』演繹得很好，原本這句話只是出現在其中某一集，他完全抓住這句話的精髓，不斷地重複出現，好像變成了主題。」陳芯宜可以看見演員與角色融為一體，演員藉著角色敘述自己的生命經驗，再活成了角色的靈魂。

陳芯宜表示，劇中情節與台詞都先向心理諮商師及推拿師確認過後才放行。劇組並安排黃秋生觀摩推拿師的工作狀態，拍攝現場也有推拿師擔任顧問隨片指導，動作力求精確無誤。

自幼學習武術對黃秋生飾演推拿師也有很大的幫助。而黃秋生上戲前，推拿師都會先教他相關動作，此時需要有模特兒躺在按摩床，結果劇組工作人員都搶著報名。「秋生哥幫現場的人按摩拿捏的力道與準確度都十分標準，很多專有名詞的台詞也難不倒他。」黃秋生認為這個角色是「人生看得很透徹、凡事淡定」，坦誠比較擔心口音問題，「發音部份有找老師調整。」

Photo Credit: 公視提供 黃秋生

陳芯宜透露，飾演推拿師的黃秋生與飾演心理諮商師的謝盈萱，是撰寫劇本階段就設定好的人選。「他們就在我的腦海中，我就是照著他們的樣子寫出劇本。」除了專業演員，還有很多是真實的人物參與演出，像戲裡的舞台監督、劇場人員都是真的舞監、工作人員，社會運動者也是曾經從是社會運動的人。經由真實與虛幻的交錯，真假融合的縱橫，讓戲劇更貼近你我的現實人生。

而片中飾演心理諮商師的謝盈萱除了親自接受諮商，也分別與二、三位心理諮商師見面。謝盈萱注重細節，包括個案與諮商師面談時的距離、身體姿勢、要不要做筆記等部份都問得很仔細。她與黃秋生飾演的推拿師，一個從心靈層面、一個從身體方面療癒受傷的人們。

Photo Credit: 公視提供

原本陳芯宜與謝盈萱並不相識，陳芯宜看過謝盈萱在「台南人」劇團的舞台劇表演才決定邀她演出。「謝盈萱知性的那一面是當初最吸引我的，由於這個角色具有知性、糾結、複雜等特色，外表看不出來她在想什麼。謝盈萱內在的個性有一種複雜，有點像劇中呈現、不同面向的內在會打架，我感覺她是這樣的人。」

「我們聊了三小時，還聊到痛哭流涕，劇場是其中一個話題，還有心理諮商師這個角色與父母有關，也呈現了女性現在的心情。」謝盈萱表示，原本還在猶豫要不要碰面，沒想到初次見面就讓雙方都嚇一大跳，原來兩個人有這麼多話可以聊。「陳芯宜的外表看起來很理性，非常專注於觀察這個世界的細微事物，像有些人的理性就比較傾向於逃避或關閉，但她不會，我很喜歡她的那份溫柔。」

謝盈萱從大學（國立台北藝術大學）時期就開始演媽媽，「我年輕的時候也想要演女主角，學校試鏡我也都去參加女主角，但就是不會被選上，因為我的身高、聲音及模樣就不像是傳統女主角的型，所以總是演老師或媽媽。當時老師跟我說，因為我的身材比較高瘦，然後聲音又很特別，而且我的表演節奏很有個人特色，不容易跟其他演員搭配，因此常常被拉出去演獨立個別的角色。所以從那時候我就知道了，自己不能當上主流那種女主角，那就只能依照我的特質去找我可以勝任的角色，所以我就改朝配角進攻了。」

「其實有時候我也不清楚，我在接戲時想要的是什麼，但只需要一個小小的原因打動我，我就會去做。我覺得戲有戲的緣分，人與人之間也有緣份，我會接演的角色都與緣分有關，還有與當下的我在乎的、想做的事、想說的話也絕對有關係。」當時的謝盈萱正處於職業倦怠期，對很多事都提不起勁，但劇本現身的時機就這麼碰巧又恰當，故事的主題就是療癒，似乎在冥冥中牽引著她與《四樓的天堂》的緣分，加上劇組又做了紮實的前置作業，讓工作滿檔的謝盈萱決定演出。

於是陳芯宜按照想像中的謝盈萱，創造出了心理諮商師張琪，而且應劇情需要，她還要與自己對戲，演出三個內心世界不同面向的角色。「她每次演完整個人都虛脫了，我們在旁邊觀看，倒是看得很過癮。」

謝盈萱劇中一人分飾三角：真實人生的張琪、內在的紅色衣服張琪與黑色衣服張琪，在生活中內在發生衝突時適時出現，彼此糾結相戶論證。她必須與自己對戲、準備三個人的台詞、表情與動作、並配合現場的走位。「原本劇本設定是一個代表理性、一個代表感性，但是我把它選擇不是理性，理性應該是張琪本人。」

「黑色衣服張琪看起來好像都懂得比較比另一個多，其實就像是媽媽的角色，自以為懂很多，喜歡以上對下的脅迫與高姿態的感覺在跟紅色衣服張琪講話。」用功認真的謝盈萱找了角色特質，她認為黑色衣服張琪像是媽媽對子女的制約，「黑色衣服張琪自以為她很理性，但其實她一點都不理性，這是與從媽媽的相處裡面拉出來的。」

「媽媽對我來說是一種很有趣的變異角色，尤其是亞洲的媽媽、台灣款媽媽很有趣的，因為你真的可以看到一個女生從少女轉變成女人，然後進入媽媽的階段，她會變成完全不同的人，就像市場大街上看到的媽媽，那些女人顯得特別堅強，那個堅強很可能是被無能的丈夫逼出來的，所以她就變成了一個嘴巴很壞，管東管西，甚麼東西都無法滿足她內在需求的人。」謝盈萱大方坦誠，黑色衣服張琪也有自己媽媽的影子。

Photo Credit: 公視提供

謝盈萱剛出社會時曾向家人抱怨工作，媽媽竟然問她要不要帶伴手禮去送給同事。「我當場氣得大叫：不要鬧了！這樣妳會變成恐龍父母，但我知道，對我媽來說，我是永遠不可能長大，變成爲獨立個體。以前媽媽甚至還會傳訊息問我要不要當老師，別當演員了，讓我立馬爆氣。」

謝盈萱表示，後來媽媽很多事都是透過表弟的媽媽（阿姨）傳話給她，繞了一大圈，就是不肯當面直說。前陣子謝盈萱因為親人離世，回家參加喪禮時，才發現頭髮斑白的爸媽已漸漸老去，自己與父母相處的時間只會越來越少，開始覺得過去煩人的訊息，現在都顯得很珍貴。

陳芯宜透露，本來不只紅色衣服及黑色衣服張琪，後來經過不斷修改，最後才決定只要兩個內在張琪，「當然角色變多，也增加拍片難度。」「如果有四個張琪在腦內爭吵，應該很好玩吧！」謝盈萱在旁邊笑著說。多重角色的演出，對劇場出身的她應該並非難事。

「心理諮商師是我非常好奇的職業，諮商師跟戲劇表演者有一些雷同，因為我們都想要觀察人、理解人，我們都經歷了別人（角色）人生脆弱的歷程，進而從這個過程中修復自己。」謝盈萱指出，表演讓她從各種角度去看一個角色，然後從裡面學習以前不懂事的錯誤，或是根本從來不在意的人事物。

Photo Credit: 公視提供

坦然接受現在的自己及家人，也是謝盈萱近幾年才學會的事。「我已經四十歲了，到了對的年紀、嘴邊多了幾條法令紋，這些都不算什麼。從年輕開始演到現在，真的覺得演員需要從人生歷練得到智慧，有時什麼話都不用多說，甚至不必用力，一切就都對了。每個演員對表演領略的方式都不同，透過不同合作對象，可以從鏡頭、燈光、造型，激發出自我的表演方式。」

「以前我碰到衝突就直接翻牌。有時候你就是要承認，為什麼你兩個都想要？那個情緒哪裡來？那個焦燥哪裡來？你沒有辦法做決定，就想要把那個決定都丟給那個牌。我是演員，要做的事情，就是活在人群裡。」雖然謝盈萱仍然習慣隱藏自我的部分情感，也習慣靜謐地觀察人群與環境，但現今的她對自我已有著清明透徹的感受，並敢對最後的決定負責任。

41歲的謝盈萱，對於女星敏感的年齡話題直言不諱，「步入中年，體力狀態大不如前，現在只要累了就全寫在臉上。」謝盈萱認為同樣的劇本在相同的演員身上，會隨著時間的發酵而長出不同模樣。以往四十歲的獨身女性角色並不多，現階段的自己能在適齡期去詮釋同齡的角色很幸運，在相對應的年紀，詮釋相對應的角色，能讓大家看見她不同的面貌，她還想為不同階段的女性演譯出不同的樣子。

「表演是矯正自己內在的一種學習，我二十歲演過的戲，三十歲也演戲一次，我相信到了四十歲再演出，我會更懂得角色的心境、情緒與台詞，因為年齡會為每種情感、每個字句帶來不同的詮釋。女性真的有無數不同面向。」謝盈萱認為，就算是曾經熟悉演出的角色，隔一段時間再經歷重來，都會找到新的、不同的領略，並紀錄自己的變化。

Photo Credit: 公視提供 《四樓的天堂》中，謝盈萱與潘麗麗（右）飾演母女。

陳芯宜最後總結：「我們找來的演員都很厲害，他們都投注了很多生命經驗在裡面。很多東西確實是可以用演的，但是氣場就很難表象化，氣場不用演，它會讓本身就存在，很多厲害的演員身上都擁有這種氣場。」部分演員在演出過程讓角色逐漸長出自己的樣子，陳芯宜也會視演員的情況反映，更改劇本調整狀態。

在「天堂」，藉由推拿師的雙手，讓客人一一重新找回心底最柔軟最溫暖的自己，而謝盈萱與黃秋生飾演的推拿師，一個從心理、一個從身體層面，去療癒受傷的人們。陳芯宜在《四樓的天堂》的嚴謹劇情架構中，展現出綿密細緻的情感鋪陳，與獨特的幽默感。謝盈萱也在過往的許多角色扮演中，又交出了全新不同的樣貌。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航