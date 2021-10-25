避孕藥的原理與使用：除了避孕還能調經，其實大部分的婦女適用

Photo Credit:大象醫師

口服避孕藥不僅在社會方面具有革命性，還引發了經濟革命，其實從過去開始，婦女就嘗試使用不同的方式來進行避孕，古埃及人使用鱷魚糞，亞里斯多德推薦雪松油，而風流才子卡薩諾瓦（Casanova）的辦法，是用半顆檸檬當作子宮頸帽，可以說是奇招百出。

猶太化學家翟若適（Carl Djerassi）生於奧地利，16歲為逃避納粹迫害與母親逃往美國，近乎身無分文。自幼聰穎的他寫信向當時第一夫人艾蓮娜羅斯福求助，順利獲得大學獎學金，22歲就取得威斯康辛大學化學博士。

在1951年的時候，翟若適在墨西哥Syntex藥廠實驗室，領到他的團隊製造出了的黃體激素（norethindrone），加上其他成分，由此，口服避孕藥在1950年代誕生，他也因此而致富。

避孕藥在1970年代的美國逐漸蔚為風潮，最大的改變從高等學府的攻讀可見一班，當年醫學、牙科醫學和工商管理碩士在男性中的比例高達95％以上，自1970年代開始，非常多服有口服避孕藥的女性湧入上述學科中，快速到了1980年代，這些女性的比例已經高達三分之一。

避孕藥最重要的是，把女性從不斷懷孕、被迫放棄學業、事業的迴圈中解放了出來，是個非常偉大的發明。

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簡單來說，避孕分成物理阻隔跟賀爾蒙阻隔，物理阻隔再怎麼強大都仍然可能有漏網之魚 ； 但賀爾蒙就是直接阻止排卵，所以只要有按時服藥、使用貼片，成功率幾乎百分之百，接下來我們就要來介紹避孕藥是用什麼方式來阻止排卵的（結紮就是完全把排出精子、卵子的途徑給截斷，只要手術順利的前提，幾乎沒有失敗的）。

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簡單來說，黃體素（Progesterone）就是避孕藥最主要的成分，黃體素有抑制促性腺激素釋放素（GnRH）的功能，進而抑制讓卵子長大、排出的激素（FSH、LH）造成卵子無法成熟也無法排出，進而可以避孕。

現在市面上的避孕藥除了黃體素（上圖：紫線）之外，也都會加入雌激素（上圖：綠線）直接模仿正常女性生理週期的賀爾蒙濃度，所以就算吃避孕藥還是會有月經來，也不會有停經等症狀。

而且研究顯示，有加入雌激素的避孕藥整體的避孕效果比單用黃體素來的好。

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一言以蔽之的黃體素其實並沒有這麼單純喔，他根據組成的成分不同，而有不同的效果，基本上第一代已經不再使用，而第二代黃體素是醫院開立的健保給付藥物，效果雖好但有雄性素相關的副作用，包含長痘瘡、多毛等症狀； 第三代黃體素則改善了部分的副作用； 到了第四代，因為是由利尿劑（Spironolactone）的類似物構成，成分不同於二三代，除了有抗水腫的功能之外，還有抗雄性素的效果。

商品名稱我就不打出來了，可以跟醫師、藥師討論用藥的部分。

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用法方面，我舉的是最常見的21+7型跟24+4型，所謂的21跟24就是藥物裡面含賀爾蒙的天數；剩下的7天跟4天都是安慰劑而已。而至於第一次開始用藥的時間，通常會建議在月經第三天到第五天內開始，為什麼呢？因為要避免剛好在懷孕的時候吃到避孕藥，可能會造成發育上的不良影響。

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黃體素主要的代謝是在肝臟中，所以有肝臟腫瘤者不適用； 而很多抗癲癇藥物是在肝臟代謝的。

避孕藥可能影響到抗癲癇藥的藥物濃度，事關重大，所以也不建議使用。

避孕藥對乳癌的影響其實各式研究層出不窮，部份說有影響、部份說沒有，但就算是說有影響的，其實影響也不大，像是2017年一篇丹麥大型的回溯性研究就說避孕藥對乳癌的相對風險上升了20％，個人認為相關性有限。

更何況，避孕藥已經有明確的證據證實，其對卵巢癌跟子宮內膜癌有保護的功用。

不正常的月經出血這塊，主要因為避孕藥本身在使用期間可能會造成部分使用者有不正常出血，如果在用藥前就已經有不正常出血，則用藥後就更難分辨此出血的原因為何。

最後，避孕藥中的黃體素是為人工合成的類固醇製劑，會分泌到乳汁當中，所以哺乳者不適用。

抽菸者不適用我們主要擔心的是血栓的部分，這部份很看抽的量，建議使用前再跟醫師討論。

總而言之，避孕藥除了避孕之外，也有調經的功用，其實大部分的婦女都是能使用的喔。

參考資料

Berek & Novak's Gynecology 16th edition

本文經大象醫師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航