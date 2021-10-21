台灣試管嬰兒成功率高，揚名國際的關鍵詞就是優異的「養囊技術」

文：陳俊凱（祈新婦產科——生殖醫學中心院長）

台灣試管嬰兒的成功率高，高到吸引其他國家客人不辭辛苦，跨海來台灣求診，而揚名國際的關鍵詞之一是台灣優異的「養囊技術」。​

養囊

意思是將體外受精的胚胎進行培養，從Day1-Day3的卵裂期，培養到Day5-Day6的囊胚期後，才進行移植進母體子宮，在媽媽肚子裡繼續長成胎兒，完成試管嬰兒的植入階段。

技術門檻

養囊技術，需要仰賴精、卵本身的質量，也需要搭配前置的個人化「促排療程」，盡力爭取能取得的卵子數量。養囊還考驗著：培養環境、培養設計，以及胚胎實驗室的胚胎師等技術水平，以及主導醫師的判斷經驗。

因此在試管嬰兒技術早期，醫療條件還夠不成熟，胚胎通常在培養3天後就植入母體子宮，直接影響著床懷孕的成功機率。目前亞洲也還有其他國家，不一定會進行養囊，而台灣現行的試管療程，均已全面採取囊胚移植，試管嬰兒成功率在國際間名列前矛！

養囊，凸顯生命力強的胚胎

胚胎在體外培養到囊胚期之前，內在質量不佳的胚胎，就會因為無法繼續發育而被自然淘汰。所以能夠養成囊的胚胎（簡稱：囊胚），都是後續可期、極具發育潛能的胚胎寶寶唷！過了這關，後續植入的胚胎著床率、順利發育的臨床妊娠機率就能大幅增加了！

依據台灣於96年施行的人工生殖法規範：實施人工生殖之植入胚胎數以每次植入4個以下為上限，不過國際已經逐漸朝向每次僅植入1～2個為目標。因此如果囊胚有剩餘，可選擇凍存起來，為未來生育預留生機。

試管嬰兒療程中，還有許多輔助醫療幫助提高成功率！例如：

Time Lapse：胚胎縮時攝影監控培養箱

為近年最新的胚胎培養箱設備，內建攝影機24小時影像觀察，紀錄胚胎生長過程，掌握胚胎是否正常分裂、細胞數目是否正常、有無碎片等動態變化。並結合AI人工智慧，運用大數據使胚胎評估標準化，最後祈新會再以人工進行二次檢測，確認挑選出優質胚胎以進行試管嬰兒植入。

ERA：子宮內膜容受性檢查

通過取一些子宮內膜組織進行檢測，能協助找准個人化的植入窗期，增加胚胎著床機率！根據Igenomix(來自西班牙的生殖醫學檢測實驗室)研究，同一人的著床窗期在2～3年內是不會有太大變化。

PGT：著床前胚胎基因檢測

通過植入前檢查胚胎的染色體結構＆數量是否正常、有遺傳疾病疑慮的家庭，也能篩檢排除代遺傳疾病基因的胚胎，以檢測、篩查識別出健康胚胎有助提高妊娠機率。

生殖醫療的科技日星月異，科技協助許多國內外夫婦，有家族遺傳病史、罕見疾病等生育需求，都不會再是難題！

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航