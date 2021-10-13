Long COVID-19症候群對「追求與病毒共存」的威脅大不大？

日前WHO公布Long COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）定義：發病後12週，並且症狀持續8週以上，排除其他診斷，包括持續疲勞、呼吸困難、腦霧（Brain Fog）和抑鬱等症狀。

Photo Credit: 姜冠宇醫師

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實際上這學問可是複雜多了，我們來慢慢看下面兩篇近期相關大型研究：

牛津大學

進行27萬3618名確診並倖存者進行六個月的隨訪，表列九個臨床特徵來觀察，包含：胸部/喉嚨痛、呼吸異常、腹部症狀、疲勞、焦慮/抑鬱、疼痛、頭痛、認知功能障礙、肌痛。

總體有57％的確診者第1-180天至少會記錄一項以上臨床特徵，但是扣除純粹1-90天（約12週、也就是三個月）前紀錄症狀的案例，有37％的康復患者症狀會是在90-180天有紀錄，也就是從Ongoing COVID-19正式進入Long COVID-19。在這37％的案例中有四成，是前90天沒有紀錄過上述症狀。

這意義接近是「輕症或無症狀患者」卻發生Long COVID-19症候群。也某種程度反映Long COVID-19是可能當下難以察覺、容易延遲就醫。所以即便感染當下沒有症狀，也真的別太掉以輕心，後面會不會有事也不敢保證。

當然這些Long COVID-19的嚴重程度，大多數其中，他們遵循與疾病急性期相同的趨勢，這有很大的公衛意義。作者尤其注重認知功能（發生率7.88％，包含我們所關注的腦霧） 和疼痛（發生率34.2％）。除了年齡，老年超過45歲以上比45歲以下明顯，與當初發作的嚴重程度也是有相關的（在英國需要住院比不需住院明顯、需要ICU住院比不需要ICU住院的明顯）。

雖然Long COVID-19被WHO認為是可以復原的，但是提醒Long COVID-19的發生風險，在疾病後180天後（6個月後）還是會繼續增加。

哈佛大學

另一項針對Long COVID-19研究收案5萬2000名僅輕度或無症狀的確診者，在美國也就是「非住院」患者。並為提升靈敏度，將預設臨床特徵提高到33項，增加了許多「代謝」相關指標，還包含嗅覺喪失、貧血、結膜炎、糖尿病發作、肺炎、蛋白尿、暈厥和虛脫。

這些增加的特徵，都是確定遠大於未感染者的背景值的。其中發現症狀時間點其實有區分，有些偏向3-6個月內發生，如：脫髮；有些偏向6-9個月內發生，如暈厥和虛脫；而有些像是嗅覺受損、慢行疲勞症候群（Chronic Fatique Syndrome）、呼吸喘、肺炎、糖尿病，居然會是持續性3-9個月都會發生。

Photo Credit: 姜冠宇醫師

儘管Long COVID-19複雜，發現 65歲「以下」的患者，反而表現更加多元。

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整體可以涵蓋約2/3的症狀指標，除了認知功能問題與疲勞疼痛之外，很容易發現上述新定義的臨床症狀。顯然受Long COVID-19威脅，不是只限於老人，感染當下輕症或無症狀的年輕人也是。

另外先前也有來自以色列的其餘研究，推測施打疫苗後突破性感染者，也會有機會遇上Long COVID-19。中國也有發表在柳葉刀的研究，說明雖然會恢復，速度看來是「偏慢」的，至少一種症狀的患者比例從6個月時的68％下降到12個月時的49％。

這會是在追求病毒共存里程碑之路上，一個存在很大的威脅。現階段疫苗退而求其次抗重症之外，「抗感染」還是未來需要推進的目標。但是，現在疫苗也是有在研發確實對付變異株的多價疫苗，也許未來會出現在追加劑中。而這是諸多廠商，包含高端都也有在試驗的。

這可能才是大眾所需要的「第三劑」嗎？交給未來看看吧！

結論

英國牛津研究顯示，37％的COVID-19康復患者會有Long COVID-19，並且容易延遲就醫。

儘管老年症狀比較嚴重，美國哈佛研究顯示，Long COVID-19可能更常影響65歲以下輕症患者。

人類對抗病毒還是要追求有抗感染的解方出來！

參考資料

本文經姜冠宇醫師Pro'spect授權刊載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航