千里之外的日本平安京，完美複刻了長安城的顰笑倩影

寬敞筆直的朱雀大街劃開兩側，東西街區依中軸線對稱分布，總面積84平方公里，是明清北京城的1.4倍，古羅馬城的五倍，更是拜占庭君士坦丁堡的七倍，全盛時期人口高達150萬，外國人口占3分之1以上，堪稱世界第一超級大都會。

這是東亞中國最亮麗的璀璨明珠，大唐首都——長安城。

一位河南入京的新科進士，在破曉時分，登上「樂遊原」高地，將長安城的雄偉、靜謐、整齊與神祕，用最簡單的語言，完整細膩地記錄下來。那百官上朝時的燈火，宛如天上緜延的星宿；諾大的長安城，更像是巨幅的棋盤，縱橫交錯的田埂，星羅棋佈：

百千家似圍棋局，十二街如種菜畦。 遙認微微入朝火，一條星宿五門西。

千載之下，我們依稀可以嗅聞到這位京城新人在親睹長安壯麗時的神情感動，他就是我們熟悉《長恨歌》作者白居易。同一時間，日本桓武天皇派出的遣唐佛僧，也來到了樂遊原所在，一起遠眺長安城的風華絕代。

「九天閶闔開宮殿，萬國衣冠拜冕旒」來自遙遠島國的使者，走進了大唐世界的華麗壯闊，這天下第一都的震撼，肯定澎湃在胸中。有別於一般佛僧所簇擁的名院望寺，這位東洋佛僧，避開朱雀大街的繁華，選擇了長安城東南隅的偏僻角落——「樂遊原」上的青龍寺，開啟了他遣唐使的留學生活。

這位特別的佛僧就是綰結「平安佛教」與大唐文明的關鍵人物——空海大師。

平安時期著名佛僧「入唐八家」，其中有六位都是在「樂遊原」上的青龍寺求法，其中的開路先鋒就是空海大師。以空海為首的日本高僧團，前前後後幾乎抱走了整部大唐佛教，就連在旁遠眺長安的大詩人白居易，也一起打包回家。

白居易在世時，所有作品皆已傳入日本，嵯峨天皇更是我們小白的頭號大鐵粉，日本宮廷甚至設置了《白氏文集》的侍讀官，整個平安時期的文學創作都可以看到小白詩文的身影。

還好青龍寺出現一位空海大師，還好樂園原上有小白的駐足眺望，就是如此的美麗邂逅，讓千百年後，日本願意出資與中國合作，在西安青龍寺舊址，興建「空海紀念館」，緬懷那遙遠又親切的年代，掐指一算，青龍寺可說是日本平安文化的源頭娘家呢。

然而那曾經絕代風華的長安城卻早已幻化為歷史灰燼，只有空海法師的雕像，在晨間細雨的迷濛中，繼續凝視這千年的滄桑。或許就是這樣的佇足遠眺、凝視描摹，讓千里之外的日本平安京，得以完美複刻長安的顰笑倩影。

Photo Credit: 日本国立博物館所蔵品統合検索システム @ CC BY 4.0 空海大師

瞧那平安京上的朱雀大街，一条通上的美麗藝妓，玄關入口處的莊嚴東寺，還有天皇口裡朗讀的白居易詩篇，那格局、那輪廓，那韻腳，一一深植著大唐長安的完美DNA，說了這麼多，整個唐朝都給妳拿走了，那長安城的夜呢？

為了管理一座百萬人口的大都市，大唐長安的富麗繁華在夕陽西下，城樓鼓聲響起之際，就必須一一卸下她的妝容，抹去華麗的色調，讓闃靜的黑夜，慢慢吞噬所有的寂靜，這是大唐長安夜晚執行的嚴格宵禁。

唐朝填詞第一人，有「花間鼻祖」美譽的詞人溫庭筠，放蕩不羈的個性，讓他無視宵禁法令。城樓鼓聲響起，他依舊醉酒晃蕩在長安大街，被夜巡官兵逮個正著，當場一頓毒打，「敗面折齒」，臉也花了，牙齒也掉了，狼狽不堪。一代詞人犯禁即遭此待遇，更何況是平民百姓，可見大唐宵禁執法之嚴。

不過在宵禁的夜晚，萬籟俱寂，月光灑落，庭階有聲，詩人敏銳的心帶我們發現那長安月夜之美：

六街鼓絕行人歇，九衢茫茫空有月。

長安城的夜，茫茫的月，空寂的街。是什麼樣的美，讓人只能藏躲在門縫間，屏住呼吸，伴隨著心跳聲，靜靜的偷窺？

這是長安城的街，空寂的美，也是遣唐使帶不走的夜。

大和民族本來就是淒離之美的耽溺者，美麗的瞬間往往就是生命的瞬間。三島由紀夫、川端康成可以因為美而殉道，都是印記著這遠古的大和基因。

月光輕拂著長安大街，從青龍寺遠望長安的夜，遠渡重洋的日本遣唐使，在醉心的大唐世界，在千里之外的樂遊原，「月の綺麗な夜」，瞥見生命、美麗的瞬間，又如何能不激動、慨歎，久久無法自已呢？

海上生明月，天涯共此時。

多麼美麗的月，多麼美麗的夜，也只有唐詩才寫得出那股淒美哀怨。

遣唐佛僧，孑身一人，此時天涯的故鄉日本，共此明月的拂照下，又是怎麼樣的心情呢？只有青龍寺外的「石燈」，搖曳著靜謐的微光，點綴安慰這淒美的瞬間。

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佛教「燈」是光明與智慧的表徵，點燈可以點燃心中的「菩提自性燈」，可以照亮黑夜闇愚。六祖壇經云：「一燈能除千年暗，一智能滅萬年愚。」《華嚴經》亦云：「慧燈可以破諸闇。」都是強調光明佛燈的無上智慧。

在崇尚佛教的大唐世界，佛寺外頭的石燈就成為闃靜闇黑的宵禁夜，唯一搖曳的美麗特權。原來長安的夜，還有那泛著古意的搖曳石燈。

電影《狄仁傑之四大天王》中，趙又挺所飾演狄仁傑，在明經科及第、奉召入京，臨行前之夜，前往三藏寺拜別法師。法師在狄仁傑手上寫下「地獄不空，誓不成佛」，此時遠方的煙靄，晃盪著幾座石燈的餘光，裊裊濛濛，時隱時現，有股淒美，有股哀怨，有股唐朝的美。

帶不走唐朝的夜，那就帶走唐朝的石燈吧。

石燈最先在奈良一帶的佛寺駐足，隨著可愛小鹿的一路搖擺，慢慢匯集在通往春日大社的綠蔭林道間。在蒼翠的叢林中，高低不齊的灰濛石燈依次排坐，渲染著幽靜、神秘，一路綿延。

奈良的歲月伴隨著小鹿群的好奇圍觀，為這群遠道而來的大唐嬌客，抹上一層綠色的苔衣，石柱上的字跡早已斑駁，似乎訴說著一段遙遠而模糊的記憶，而下方臺座雕飾的小鹿圖騰，則是刻畫著新的身份印記。

中元節前後，三千餘座小鹿圍觀的石燈同時點亮，這是奈良的萬燈節：

新月隔林時，千燈翠微裡。

唐朝「大曆十才子」錢起，描繪月圓之夜，千燈映照的美景，細細數來，原來大唐的月夜，早已收藏在春日大社的叢林古韻中。

或許是叢林的古韻太幽微了，不甘寂寞的大唐嬌客再度邁起步伐，走進華麗的平安京之中。一身綠苔的裝扮，搭配灰濛的素雅底色，在追求艷麗色澤的平安京似乎顯得突兀。不過禪寺庭園中的破敗枯石，原始斑駁的簡約洗鍊，「見石燈，乃大驚」，彷彿是前世的情緣，似曾相識的熟悉，尋尋覓覓，原來你的名字叫「侘寂」。

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當日本開國第一代神武天皇的母親「玉依姬命」乘著沿鴨川，在貴船川的上游「奧宮」著陸，「貴船神社」就開啟她浪漫的紅色記憶。這裡是水神的祈願所、神社繪馬的起源地，更是有情眾生的「結緣神社」。

在神社本殿寫下的綠色結文，走下階梯，來到了山路的終點，綁在在結社（中宮）的神木上，你愛情的願望就實現。

穿扮著綠色苔衣，灰白內襖的蒼老石燈，好奇留連神社階梯之前，水神與愛情之神，走下了階梯，親切溫柔地為這群年代久遠的尊榮貴客，換上了朱紅的外襯，搭配修長的木身，讓她們華麗高雅地佇立階梯的兩旁，彷彿是天界下凡的絳珠仙子，泛著神瑛侍者所澆灌的溫柔淚光，脈脈含情凝視著每一位登階參拜的訪客。

如此深情華麗的朱紅，連參拜訪客都「滿臉通紅」登上石階，這就是貴船，一種浪漫的顏色。

奈良的古韻、禪寺的侘寂、朱紅的華麗，「但使主人能醉客，不知何處是他鄉」，飄洋過海的石燈，流落異鄉的石燈，在大和民族的盛情款待下，似乎找到了他新的故鄉。

輕柔柳絮般的小雪花悠悠地落下，遠處崇山疊巒迷迷濛濛地澆上了一層柔和的乳白，華麗變身後朱紅立燈也悄悄帶上白色雪帽，靜靜地聆聽小雪花落下的聲響，這是貴船凜冬限定的紅白繽紛。

蒼然暮色從遠方的山丘緩緩降臨，悄悄地蓋住了神社，罩上了階梯。小朱紅興奮地點亮黃色溫暖，配合外襯朱紅的浪漫熱情，讓燈、雪、紅三種顏色，三種溫度，在闇黑無聲的夜裡，彼此交錯、掩映、敲擊，彷彿又回到千年前長安的宵禁夜，那種寂靜，那種淒美，那種瞥見生命精美的瞬間。

觀光客說「美哭了」，其實那是我們的眼淚。京都的夜，仍是長安的美。

本文經令狐少俠授權轉載，原文發表於此

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