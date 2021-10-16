【動畫】《小林家的龍女僕S》：向導演武本康弘與京阿尼的人們致敬

闊別四年，《小林家的龍女僕》的動畫續作，終於在今年夏季開播。第二期動畫《小林家的龍女僕S》，繼續由京都動畫負責製作，劇情延續第一期的故事，講述「小林家」這個一人三龍共居一室的奇妙組合，如何發展出如同家人般親密的關係。

除了化身為女僕的朵露、人類姿態為幼女的神奈外，這一季的小林家還多了一個新成員：就是原本對人類極不信任，最終卻被小林「誘騙」進來的伊露露。

「欺騙」兩字，或許就是對伊露露的故事的最好總結。曾經，伊露露相當喜歡人類，在小時候整天都和人類孩童玩耍，而看著伊露露能夠和人類如此友好地相處，其父母甚至考慮過應與人類和平共處，結束爭鬥。

然而某天，龍族和人類爆發了戰爭，伊露露的雙親在戰鬥中被人類殺害。自此，伊露露就被灌輸「人類皆為敵人」的觀念，隨後則成為了以毀滅人類世界為樂的激進份子——縱然在內心深處，伊露露始終無法忘記，那些以溫柔待她的人類孩子們。

追隨朵露的步伐，伊露露來到了人類世界，遇見和朵露融洽相處的小林。她一方面好奇為何會有人類能夠和龍如此友好地交往，另一方面卻又基於過去的經歷，不願相信人與龍之間有著共存的可能性。伊露露害怕如此的事實，會推翻她一直以來所相信的一切，以及她賴以為生的信念。

面對懷抱如此思緒的伊露露，小林選擇以「欺騙」，去感化對方。小林沒有正面說服伊露露，而是在她表白了心跡以後，緊緊擁抱著對方，並許下如此承諾——她會一直陪伴在伊露露身旁，「和妳一起去玩」。面對伊露露質疑小林不過是在哄騙自己，小林是如此回答的：

對啊，我正試圖用甜言蜜語，感化混沌的邪龍。妳甘願被我欺騙嗎？

而伊露露在被小林捨身拯救（及朵露的幫助下），得以逃過屠龍者的追殺後，最終帶著淚水，以如此的提問作為回答：

即使被騙也沒有關係嗎？

「嗯，沒有關係。」在床上靜養的小林再次抱著伊露露，如是說。

這段關於「欺騙」與「甘願被騙」的對答，也同樣是對《小林家的龍女僕》——這個以「疑似家族」為主題的故事——的最佳總結。「疑似家族」是日本流行文化評論中常見的一個術語，用於描述如此的故事題材：一群沒有血緣關係的角色，在機緣巧合下互相認識，隨後居於同一屋簷下，並結下猶如家人般親密的關係。

伊露露問道「即使被騙也沒有關係嗎」，正正道出了「疑似家族」的精髓——唯有成員們願意「弄假成真」，投入真心結下如同家人一樣的關係，這個埋藏著各樣可能性的親密共同體，才得以建立。

如果一段關係，並非靠著血緣羈絆而強制成立，而是憑藉成員們的意願，主動建立而成的話，最終能夠建構出一個更為理想的親密共同體嗎？以「疑似家族」為題材的作品，會藉著各式各樣的敘事，對此一命題作出叩問。

至於動畫版《小林家的龍女僕》，則透過兩季的故事，給予了這樣的回答：小林家的成員們，皆憑藉這段建基於「疑似家族」的關係，才得以擺脫各式各樣的束縛，最終能夠更自由、更坦然地活下去。

唯有在小林家，伊露露才能夠「做回孩子」，放下必須與人類戰鬥並毀滅一切的信念，返璞歸真地重新認識這個世界，與人類和好；唯有在小林家，神奈不必再害怕自己會被家人冷落，無需再以惡作劇搏取他人注意，就算犯了錯也好，家的大門始終會向自己敞開；唯有在小林家，小林才能夠卸下從「社會人」身份而來的枷鎖，推心置腹地與人交往，建立親密關係，撫平埋藏心底的寂寞；亦唯有在小林家，朵露終能夠擺脫「終焉帝女兒」的身份，按照自己的意願生活，得到真正的自由。

《小林家的龍女僕S》劇照，童園創意發行

在《小林家的龍女僕S》的故事尾聲，劇情講述了朵露的成長經歷：朵露是終焉帝的女兒，而終焉帝則是龍族中主戰派的首領，一直帶領龍族與神明爭戰，期望戰勝諸神以奪得終極的自由。在朵露出生的年代，主戰派的思想愈趨偏激，派系成員開始宣稱連信奉神明的人類都要一併消滅。終焉帝不願女兒隨波逐流，於是暗地裡讓朵露化身為人類去流浪，希望讓她自行尋索戰鬥的意義。

經過一輪遊歷，與不同的龍族與人類對話以後，朵露終於明白自己的願望是什麼：相比起尋找戰鬥的意義，朵露真正渴望的，是能夠擺脫從「終焉帝女兒」身份而來的桎梏。

既作為主戰派首領的女兒，朵露根本沒有不去戰鬥的選項，無論她本人對戰爭有著怎樣的想法，也顯得毫不重要，無法改變她必須參與戰鬥的現實。於是朵露的唯一願望，就是希望能夠自由地活下去——並非作為終焉帝的女兒，而是能夠成為一個獨立的個體，按自己的意願活下去。

對當時的朵露而言，換取自由的唯一方法，就是結束龍與神明之間的戰鬥。於是她單槍匹馬闖進神的領域，期望以自身力量終結這場戰爭。但朵露失敗了，她在與神明對決的戰鬥中敗陣，負傷逃到人類的世界。然而這樣的「失敗」，結果卻以出乎朵露意料的方式，實現了她的願望——她因此而遇上小林，被對方收留，得到了全新的身份。最終得以留在人類的世界，以自己所渴望的方式生活下去。

「我真正想做的，就是女僕。」在故事末段，朵露臉帶微笑，對小林如是說。而朵露沒有說出來的是，其中最為重要的，是成為了「小林家的女僕」。唯有如此，她才能夠卸下終焉帝女兒這一身份，並在小林家這個包容一切的地方，自由自在地活下去。

這就是《小林家的龍女僕》的故事中，「疑似家族」所賦予的可能性——當原生身份只帶來痛苦與束縛，「疑似家族」就成為了另一出路，讓角色經歷親密與生活的更多可能，最終得到真正的自由。

兩年前，京都動畫的第一工作室歷經被兇徒縱火，導致36人罹難的慘劇，本作導演武本康弘亦在這場大火中不幸辭世。兩年後，《小林家的龍女僕S》由社內另一資深動畫家石原立也接捧執導，續筆武本康弘生前留下的手稿，完成了第二期動畫的製作。螢幕內，主角們的日常仍舊充滿歡笑，臉上掛著不變的笑容；而如此的笑容，則是靠著螢幕之外，倖存的京阿尼（京都動畫的暱稱）員工們不懈的努力，才得以成就。

僅以此文，作為對武本康弘的紀念，以及對京阿尼的人們的致敬。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航