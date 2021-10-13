5G助力台灣邁向後疫情時代，國發會亞洲・矽谷計畫加速打造AIoT應用環境

疫情大幅改變了人們的工作與生活方式，包括辦公、社交、消費等習慣都有了很大的不同，各行各業也被逼著加速數位轉型，而其中有些變化將具永久性。根據愛立信今（ 2021 ）年發佈的《未來城市的新常態》研究報告，調查全球 31 個國家地區、 23 億消費者意見，預測在疫情過後，人們透過網路管理日常生活的狀況將繼續增長。

報告指出，逾 1/3 的消費者透露，未來主要會在線上訂購日常用品。而預計到 2025 年，每人平均每日使用到的數位服務將增加 2.5 個，每週平均上網時間將增加 10 小時，需求涵蓋遠距工作、線上學習、智慧醫療和網路購物等層面。

種種趨勢都顯示疫情所激發的數位化變革，在疫情後將會成為生活的新常態。如今台灣疫情已逐步解封，隨著疫後新時代來臨、 5G 上路，整合日趨成熟的人工智慧（ AI ）、物聯網（ IoT ）科技，發展智慧生活、智慧城市、智慧製造、新零售等 AIoT 應用，將是台灣再一次抓住全球供應鏈轉型的新契機。

協助台灣業者投入 5G、AIoT 應用發展，迎接疫後新常態

一年一度的TIE台灣創新技術博覽會（ Taiwan Innotech Expo ）今年便展出了數位轉型、太空科技、精準健康、新穎材料、新農業、淨零碳排等上千項最新跨領域技術。其中「亞洲・矽谷」計畫則展現對 5G 、 AIoT 的投入成果，精選展出共 24 項，包含囊括國內自主研發及國際合作的創新技術服務、產品，期待未來持續豐富疫後新生活。

國發會主委龔明鑫指出， 5G 是產業發展的重要關鍵技術，台灣在 2020 年進入 5G 元年，為推動產業升級，政府已完成首波 5G 釋照，並挹注預算協助電信商加速 5G 普及，讓業者無後顧之憂，能全力衝刺 5G 跨領域應用。

龔明鑫說明，亞洲・矽谷計畫於本次 TIE 的展品包括 5G 專網、生理偵測智慧衣、互動體感健身等，以及智慧展演、智慧交通、智慧防災等應用場域，「已經在 22 個縣市進行 5G 應用服務的實地驗證，包括桃園市的智慧藝文展演、台南市的赤崁樓觀光導覽、高雄市的輕軌防撞服務與體感電競椅等。」

舉例來說，有參展廠商以 5G 專網結合衛星通訊即時影像，針對偏鄉及災害發生機率高的地區，強化通訊網路的穩定度及可靠性，能提供緊急機動通訊服務，有助於提升台灣面臨重大災難的防災、救災效率及數位應變能力。

近年來，國發會也積極引進國際數位巨擘來台設立研發或創新中心，龔明鑫舉例， Google 、微軟、思科及亞馬遜旗下 AWS 雲端運算等國際大廠皆已進駐台灣，投入創新研發資源。像是本次參展的思科( Cisco )便將智慧創新應用示範中心設於桃園青埔，與台達電、凌群電腦等台灣科技業者共同合作，研發智慧工廠、智慧零售、智慧能源等解決方案。

從國際認證、打造生態圈、促進法規多方著手，優化台灣新創環境

國發會也委託中華電信在去年設立亞洲首間、全球僅有 5 座通過國際 O-RAN （註1）聯盟審核的 OTIC （註2）第三方認證實驗室，協助國產5G設備檢測作業，包括互通性、可靠度、壓力測試及資訊安全等項目，「啟碁、和碩等台灣業者都已經來申請」。龔明鑫指出，關鍵在於完善 5G 開放網路應用與驗證環境，以加速台灣廠牌的國際輸出。

Photo Credit: 中華電信 中華電信以5G專網結合行動邊緣運算(MEC)、核心網路及O-RAN之開放式網路架構所提供的5G應用解決方案。

此外，藉由亞洲・矽谷計畫的資源，位於台北市精華地段的台灣科技新創基地（ Taiwan Tech Arena，TTA ）、新北市林口新創園、桃園市虎頭山創新園區、台南沙崙 TTA South 、高雄亞灣新創園等，從北到南都有國際性的新創聚落陸續成立，以帶動各縣市新創生態系發展。

龔明鑫也分享，今年在TIE特別從台灣科技新創菁英中，選出9家備受看好的指標型企業，推廣台灣新創品牌。包括打造出全球前三大加密貨幣冷錢包（註3）的區塊鏈安全公司庫幣（ CoolBitX ），日前已正式在美國掛牌上市的電動機車龍頭睿能創意（ Gogoro ）、台灣首家新零售虛實整合 OMO 服務 SaaS 公司九易宇軒（ 91APP ），以及佔亞洲領導地位的 AI 科技公司愛卡拉（ iKala ）等，「我們看好這些新創 Next Big 帶領台灣產業，進軍國際，成為下一個明日之星。」

台灣 9 家 Next Big 指標型新創

序號 企業／品牌名稱 創新亮點 1 庫幣 CoolBitX 打造全球前三大冷錢包產品 CoolWallet 與市面首款符合聯合國監管指標的交易認證平台 Sygna Bridge ，獲日本金融巨頭 SBI 集團青睞。 2 睿能創意 Gogoro 台灣智慧電動機車領導品牌，獲國際評鑑為全球最佳輕型電動車電池交換系統，今年 9 月正式宣布在美國上市。 3 綠藤生機 Greenvines 主打純淨保養，推動環境保護與公平貿易，是亞洲唯一連續 5 年獲得「對世界最好」環境面向大獎的B型企業。 4 愛卡拉 iKala 領先亞洲、以人為本的跨國 AI 科技公司，提供以 AI 驅動的數位轉型及數據行銷整體解決方案，擅長雲端及新零售服務。 5 凱鈿 Kdan Mobile 全球總下載量超過 2 億的 SaaS 軟體服務商，提供數位生產力與內容創建平台，吸引韓、日、美聯手投資 4.5 億。 6 酷遊天 KKday 提供遍布全球 80 個國家、500 個城市、超過 2 萬種的旅遊體驗，支援多國語言，是台灣第一個、同時也是亞洲最大的深度旅遊電商平台。 7 果翼科技 Pinkoi 領先亞洲的設計品牌跨境電商，網羅國內外優秀設計師，幫助台灣設計產業打團體戰、放眼國際。 8 藝啟 17LIVE 透過AI、機器學習等技術，提供即時互動、直播串流服務，已進駐美國、日本、中國、印度等，成為亞洲最大影音娛樂社群平台。 9 九易宇軒 91APP 台灣第1家提供新零售虛實融合 OMO 服務、第 1 家掛牌上櫃的 SaaS 公司，幫助許多知名零售品牌數位轉型搶業績。

而在法規環境方面，國發會在國際人才聘僱、企業併購等相關修法的推動皆有著墨。例如透過「外國專業人才延攬及僱用法」核發就業金卡，放寬國外專業人才來台就業、居留的限制，「第1位持卡人就是 YouTube 創辦人陳士駿，透過法規鬆綁讓他可以來台灣協助新創發展。」

龔明鑫補充，「我們也鼓勵企業以併購方式實現外部創新，推動創新法規沙盒，讓業者能放心實驗新型態的商業模式。」另也推動創業天使投資方案，並與台灣證券交易所攜手推動「台灣創新板」、「戰略新板」等措施，協助具備關鍵技術與創新能力的公司取得資金，達成上市等目標。

龔明鑫表示，亞洲・矽谷計畫自 2015 年推動至今，對於台灣新創生態系的建立與國際拓展已取得階段性的成效，「2020年台灣新創獲得8.73億美元投資，相較於過去 4 年平均成長近 4 成，也促進台灣物聯網產值破 1.55 兆元，全球市佔率達 4.62 %，未來希望可以到5%。」而目前計畫邁入「 2.0 」階段，以 2021 至 2014 年為目標期程，將持續擴大 5G 、 AIoT 應用，發揮台灣科技創新能量，成為亞洲數位產業重鎮。

台灣創新技術博覽會今年將整合線上及線下展覽方式，匯集數位轉型、太空科技、精準健康、新穎材料、新農業、淨零碳排等最新跨領域技術，其中更將展出由亞洲・矽谷的 24 件橫跨國內外創新亮點技術及展品，邀請您一同觀展，掌握最新科技脈動。

台灣創新技術博覽會 實體展覽 展覽期間：2021/10/14(四)-10/16(六)

展覽地點： 台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號） 線上展覽 展覽期間：2021/10/14(四）-10/23(六）

展覽網址：https://tievirtual.twtm.com.tw/

註1： O-RAN 聯盟， Open Radio Access Network Alliance ，即國際開放網路架構組織，提倡開放介面、軟／硬體，讓行動網路的硬體設備易於採購與升級，並藉由軟體快速部署應用服務、滿足不同客戶的差異化需求，無須仰賴大廠提供專賣軟硬體。

註2： OTIC ， Open Testing and Integration Centre ，即開放測試與整合中心，成功的測試及開放的生態系統對於推展 5G 科技至關重要。

註3：冷錢包，又名去中心化錢包，任何人都可以點擊生成無限個加密貨幣錢包，生成後用戶會得到兩組由英文及數字組成的代碼，一組為公鑰（ Public Key ），也就是錢包位址，可用於收帳；一組為私鑰（ Private Key ），也就是錢包密碼，用於管理錢包內的資產。冷錢包平時為離線狀態，只有需要交易時才會連網，能減少駭客盜取風險，是相對安全的數位貨幣交易機制。為避免遺失私鑰導致資產蒸發，便會需要區塊鏈安全公司所提供的服務。

國家發展委員會 廣告