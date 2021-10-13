台灣淨零論壇：尚未制定減碳條例的台北、新北、高雄，誰離「2050碳中和」目標最近？

今（13）日是國際減災日，台北市、新北市、高雄市3首長與立法院副院長蔡其昌，今日出席綠色和平與《今周刊》共同主辦的「台灣淨零，城市先行」論壇，高談各自的減碳目標。不過六都中的桃園、台南、台中都有低碳相關的自治條例，今日出席的台北、新北、高雄仍沒有推出，綠色和平東亞分部執行總監施鵬翔坦言對此有點失望。

隨著《巴黎協議》提出「全球升溫控制在1.5℃範圍內」的目標，各國政府陸續提出淨零排放或碳中和的宣言。台灣也在今（2021）年8月，行政院長蘇貞昌宣布2050年要達到碳中和，指示將此目標納入《溫管法》修法草案，預計10月將預告確定納入2050淨零碳排、碳定價機制。

立法院副院長蔡其昌也說，這個會期叫做立法院的永續元年，目前一共有7個不同版本有關氣候的法案在立法院，將開始針對氣候變遷凝結朝野共識，朝向未來淨零碳排前進。

台北市：年底公布2050淨零碳排路徑

雖然中央政策尚未明朗，地方首長針對減碳目標已經開始動起來。台北市在今年4月22日世界地球日宣布，台北市要在2050年達到淨零碳排，也與中央目標一致訂定2030年減少50％碳排，環保局正在起草2050年淨零碳排的路徑，年底將會公佈。

長柯文哲今日表示，極端氣候是個可怕的隱憂，聯合國氣候變遷委員會發布第六次的氣候變遷評估報告，人類活動是地球暖化最主要的原因，地球暖化也會影響人類的生存條件，地球暖化海平面上升台灣很多地方就會淹掉了，這個議題已經不是道德、環保議題，是真實影響政治與經濟的議題。

柯文哲說，台灣人可以不出國，但不可能沒有貿易，國際間的碳關稅是一個很可怕的東西，中國在限電，現在歐洲天然氣價格飆漲，都與減碳有關，如果台灣沒有準備這個議題，時間到不處理，那怎麼辦？

柯文哲表示，台北市環狀線做好後，捷運線的串連會大幅改善公共運輸，台北市也於今年下令公車禁買燃油車，預計在2030年台北市3500輛公車會變成電動公車，捷運路網、公車的優化，還要加上人行步道，希望2030年台北市電動機車達到30％，整體綠運輸達70％。

新北市：2023年成為「無煤城市」

今日與會的新北市長侯友宜表示，新北市是全台第一個簽署氣候緊急宣言的城市，為了讓新北成為一個永續發展的城市，2019年加入「脫煤者聯盟」，要在2023年將新北變成無煤城市，汽電共生機組明年底要全部上線。

新北市表示，希望在2030年，減少30％的碳排（中央設定2030年減少50％），新北也要求2050年要淨零碳排，把八里規劃成零碳示範區，未來要蓋的行政大樓作為碳中和的目標，因為城市要先行，帶動民眾一起努力。

高雄市：超前中央，已經減排15.5％

高雄市身為工業重鎮，高雄副市長羅達生表示，已經要求前50大工廠減碳，也將空污季的定義拉長，從原本每年10月1日到3月30日，延長到9月中一直到隔年4月中，要求台電燃煤機組降載，另外也推動汽電共生，鍋爐改成燃氣。

羅達生表示，從2019年開始，高雄碳排減排相較於2005年，已經減排15.5％，這個目標遠遠超過國家設定2020年碳排減少2％、2025年減少10％，正邁向下一個目標，2030年20％的目標（中央設定2030年減少50％），正擬定第二期溫室氣提管制執行方案，希望2021－2025年能夠加速公部門的碳排減量，至少每年達到192萬公噸。

高雄宣布減碳15.5％提前達標，不過綠色和平專案主任張皪心表示，高雄本來就是碳排非常高的城市，母數本來就是大的，所以他在談減少幅度大，現在排放量還是很驚人，還是可以做更多。

而六都能源消耗高、用電量占全台七成，溫室氣體佔比之重可想而知，六都中的桃園、台南、台中都已經推出低碳相關的自治條例，今日出席的3城市仍沒有訂定自治條例，綠色和平東亞分部執行總監施鵬翔為此表示有點失望，但還是會持續努力。

施鵬翔表示，地方政府面對氣候變遷需要扮演重要的角色，都市是溫室氣體排放的源頭，也是面對災害的第一線，城市推動淨零碳排，首長的支持是關鍵因素，東京、首爾、紐約、洛杉磯都是市長帶領團隊，督促各個局處制定減碳路徑；希望台灣的地方政府也能發揮地方優勢，在城市減碳上比中央做得更積極。

環保署：最快2023年開徵碳費

環保署正在進行《溫管法》修法，草案預計本月底會對外公告，環保署長張子敬今日於立法院經濟委員會備詢表示，法案草案公告後，希望能在下個會期送進立法院審查，如果審查順利完成會再訂定子法，最快預計後（2023）年開始收費。張子敬說，收取碳費是要促進減碳，歐盟有邊境調整機制的壓力，台灣不能無限期拖延，有了碳定價的制度，才有本錢跟外國談判。

經濟部長王美花也說，減碳並不是只有歐盟的碳關稅，各國都在國內要收碳費或碳交易稅，目的都是各國同樣在減排，另外供應鏈也會要求，對台灣的企業來講，盡量減排這是一定要去做的。

不過台灣淨零碳排的路徑什麼時候會提出？行政院能源及減碳辦公室召集人龔明鑫表示，盡快在年底，或者明年提出。

延伸閱讀

核稿編輯：羅元祺