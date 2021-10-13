開啟雲端開發之旅並不難，就從參加AWSome Day開始－雲端新手入門課11/4登場

即將於11月4日下午舉行的AWSome Day Online Conference，是AWS專門為雲端新手所設計的線上入門課程。這門課程將透過專業講師的實用分享與剖析，帶領參加者了解AWS雲端服務，為日後的雲端之旅開啟精彩扉頁。

11月4日下午AWSome Day線上登場，全日乾貨滿滿不斷線

AWSome Day Online Conference是針對AWS雲端服務所設計結合培訓與技術新知的入門課程，特別適合AWS雲端新手參加。基本上，不論你身處什麼產業或擔任什麼職務，只要對雲端技術有興趣，就能參加這場由AWS專家帶來的入門培訓課程。

一個下午、三位專業級業界講師。在這場課程中，除了能跟著專業講師深入淺出、循序漸進的了解AWS核心服務，還能學習如何在AWS平台自動化佈署IT服務。當然，除了上課之外，這也是和講師面對面探討問題的好機會，透過第一手的請益，參加者可以逐步具備適當的雲端能力，進而在AWS平台上建構安全且高擴充性的資訊服務平台。

▶即刻報名 AWSome Day Online Conference

從雲端菜鳥晉升為開發好手，專為入門者設計的AWSome Day培訓課程

無論你是資訊主管、IT及技術經理、開發團隊、工程師、系統管理員及架構師、企業主管，或只是單純對雲端開發感興趣，都可以報名參加這場AWSome Day Online Conference。透過這場活動，不只可以與業界夥伴互動交流，最後能獲得AWSome Day培訓的出席證書，保留珍貴的學習紀錄。

10/31前報名AWSome Day，多重好禮免費送

值得一提的還有，AWS祭出多重好禮免費送，邀請所有對雲端技術知識感興趣的人前來參加活動。各種好禮包括：

10/31前報名活動即可獲得「7-11中杯拿鐵電子兌換券」一份。

完成活動報名後，在10/1～11/4期間註冊AWS帳號並參與當天活動，即可獲得「foodpanda 200元電子即享券」一份。（活動報名與AWS註冊帳號email須相同）

參加活動並填寫問卷，即可參加會後抽獎，獲得「小米恆溫電水壺」（10個名額）

展開雲端入門之旅，就從參加 AWSome Day開始，說不定你就是下一個開發大神。

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