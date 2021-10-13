兒童深受玩具的性別刻板印象影響，樂高公司打破藩籬讓女孩接觸「不女孩」遊戲

（中央社）全球知名玩具品牌樂高（LEGO）11日宣布，將與吉娜・戴維絲媒體性別研究所（Geena Davis Institute on Gender in Media）合作進行一項消除樂高遊戲中性別刻板印象的計畫，讓更多孩子能適性發展。

丹麥知名企業樂高與吉娜・戴維絲媒體性別研究所11日國際女孩日當天，發布一份共同研究報告「為女孩準備好─創造力研究」（Ready for Girls Creativity Study）。

報告指出，女孩比男孩更有意願接受「非傳統」性別刻板印象的遊戲，但成人卻還沒有準備好，讓女孩接觸更多「不女孩」的遊戲。

樂高與研究機構發布報告，指兒童遊戲時受性別刻板印象影響

這項有關創造力的研究在英國、美國、中國、日本、捷克、波蘭、俄羅斯進行，在這些國家，研究團隊以問卷共訪問近7000位家長與他們6到14歲的小孩，以了解家長與小孩對創造力的想法。

此外，針對以家長為受眾的宣傳品，分析大眾對其中有關創造力的看法，以及英國媒體的內容分析。藉由這些研究，了解大眾對性別與創造力的觀念，以及這些觀念如何影響他們使用媒體的習慣。

研究的幾個重要發現包括，家長自認比起女兒，他們更常鼓勵兒子從事創意遊戲；男孩比女孩更喜歡符合傳統性別角色的創意遊戲；在家長想像中，需要創造力的職業通常以男性為主；但在孩子的想像中，更多比例的女孩比男孩更能想像兩性都能從事廣泛的職業。

這些結論表示，女孩雖然在很小的時候就已經準備好要進行打破性別藩籬的遊戲，但卻常不受到家長或社會鼓勵。報告中也指出，女孩比較常被鼓勵進行感知類、藝術類、表演類的遊戲，而男孩比較常被鼓勵去從事科學、科技相關的活動。

參加研究的家長中，會鼓勵女孩跳舞比鼓勵男孩跳舞的多了將近5倍；鼓勵女孩烹飪的比例較鼓勵男孩的比例多了幾乎3倍；而鼓勵男孩從事程式設計類遊戲和體育的也比鼓勵女孩多了4倍。

樂高因此將啟動「為女孩準備好」（Ready for Girls）的行動，協助世界各地想要改變世界的女孩，並且透過改變樂高玩具的方式，讓每個孩子，無論性別，都能用他們喜歡的方式遊戲、創造。

樂高與吉娜・戴維絲媒體性別研究所也建議家長在遊戲時，透過不同的遊戲轉換、角色互換、多樣化活動、不批判，且鼓勵創造力、建立榜樣、挑戰刻板印象、與不同性別的朋友一同遊戲、慎選接收的媒體資訊、突破舒適圈等方法，扭轉目前的遊戲文化並激發孩子的創造力。

樂高集團的市場總監高丁（Julia Goldin）表示，創意遊戲對孩子建立信心、創造力與溝通能力都很有益，但我們現在仍停留在這種遊戲只屬於某個性別的老舊刻板印象中。樂高集團知道，樂高有義務扭轉這個狀況，讓樂高變得更有包容性。

共同研究報告：不只女孩，男孩在玩玩具時也受性別刻板印象影響

事實上，報告中不只提及女孩，也提及男孩在選擇玩具時的性別刻板印象。

《衛報》報導，報告中也指出，有71％接受調查的男孩擔心，如果他們玩了所謂的「女孩玩具」會被嘲笑，而事實上父母們也很擔心這點。同時，相較於讓女童玩「男孩該玩的遊戲」，父母更擔心、也更不願意讓男童玩刻板印象中女孩該玩的遊戲。

對此神經生物學家里彭（Gina Rippon）也指出問題的嚴重性，他認為玩具為孩童提供了很棒的「訓練機會」，但如果限制女孩玩樂高，就失去培養空間感的機會；反之若限制男童玩洋娃娃，就失去培養男孩養成照護能力的機會。

另外英國民間也在2013年開始發起「Let Toys Be Toys」行動，要求玩具業者及出版社不要在玩具和童書上標示性別，不要限制男孩女孩只能玩各自的玩具，但進展有限。《衛報》也引述福西特協會的研究數據，指出如果按照性別劃分該玩的玩具，會限制兒童未來的職業選擇，也會助長年輕人的心理健康危機。

樂高卯足全力進軍女孩市場，2012粉色Lego Friends系列遭批強化性別刻板印象

《華爾街日報》報導，樂高近年來開始想拓展客群，讓女孩也願意購買樂高玩具來玩。因此樂高公司在2012年研發了「Lego Friends」系列，試圖瞄準女孩市場，卻遭到抨擊。

Lego Friends系列中的積木是以粉紅色為主，可以讓孩子蓋出粉色美容院、寵物店以及酒吧，但是有女權倡議團體認為，Lego Friends不但沒有打破性別藩籬，反而透過這系列的樂高積木強化性別刻板印象，讓大眾認為女性一定要玩粉色、跟打扮及出門逛街有關的遊戲。

不過對此樂高也回應，推出Lego Friends系列後，願意玩樂高的女孩數量急遽增加。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺