二戰核發救命簽證拯救6000位猶太人，耶路撒冷紀念日本外交官將廣場命名為「杉原千畝」

被譽為「日本辛德勒」的杉原千畝，曾在二戰擔任駐立陶宛外交官時，核發大量簽證，協助約6000位猶太人離開被納粹占領的國境。於是11日以色列舉行紀念儀式，將耶路撒冷一處廣場命名為「杉原千畝廣場」。

日外交官二戰核發簽證救猶太人，以色列廣場命名「杉原千畝廣場」

（中央社）日本外交官杉原千畝在第二次世界大戰期間核發大量簽證給猶太人，拯救約6000條人命；以色列因此將耶路撒冷一處廣場命名為「杉原千畝廣場」，紀念杉原的義舉。

杉原在二戰期間擔任日本駐立陶宛領事，他違抗日本政府的命令，核發「救命簽證」給逃避納粹德國的猶太人，而有「日本辛德勒」之稱。

《日本放送協會》（NHK）報導，耶路撒冷市內一處廣場因此被命名為「杉原千畝廣場」，以紀念杉原千畝，11日舉行紀念儀式，邀請杉原千畝住在比利時的兒子、今年72歲的杉原伸生出席，同時還有當年因杉原核發簽證而存活的當事人及家人等約70人出席。

紀念儀式中介紹杉原在戰時的義舉，並頒贈廣場名稱看板的複製品給杉原伸生。

一名因杉原核發簽證而獲救的94歲民眾說，做出偉大行為的人，應該要表揚其功績，他很高興耶路撒冷能夠有這樣的地方。

杉原伸生受訪時表示，他的父親不認為自己做了偉大的事，只是發簽證給陷入困境的猶太人；結果許多人因此獲救，後代子孫多達數萬人，如果父親知道了應該會很驚訝吧。

杉原千畝是誰，做了什麼事？

《華盛頓郵報》報導，杉原千畝在二戰時擔任駐立陶宛外交官，協助監視德國及蘇聯軍隊的動向。雖然當時日本政府要求杉原不要核發簽證給猶太人，不過杉原仍然決定提供協助，每天花20小時核發簽證，使猶太人得以經過蘇聯允許，乘坐火車穿越西伯利亞前往日本。

「我知道以後肯定會有人埋怨我的作為。但我自己認為這是正確的做法。」當有人問及杉原為何違背上命核發簽證時，他這麼說。不過二戰後杉原的生活並不順遂。由於日本戰敗，杉原淪為戰俘，在歐洲被拘留長達一年，1947年獲釋回到日本，卻因為過去簽的大量救命簽證而被免職。後來，杉原被以色列政府頒布榮譽為「國際義人」，是唯一獲得這個榮譽的日本人。

另外，除了日本的杉原千畝，中華民國前外交官何鳳山也曾在二戰時期為大量猶太人核發簽證。《中國時報》報導，何鳳山曾在二戰時簽了約4000份簽證，允許猶太人前往上海避難。於是在2018年，義大利米蘭一處廣場被命名為「何鳳山廣場」。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺