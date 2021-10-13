IMF總裁「護航中國」醜聞證據不足，保住大位卻已造成獨立組織信心危機

文：吳宗宜

證據不足，IMF總裁自護航中國醜聞脫身

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）近日捲入醜聞，她涉嫌在2017年任職世界銀行（World Bank）執行長時施壓員工、竄改數據以提高中國在2018年《經商環境報告》（Doing Business）的排名。

IMF執行董事會迅速召開一連串會議，約談喬治艾娃及相關人員，然而10月8日長達五小時的會議未做出決定，2日後的會議也依然懸而未決，直到10月12日才做出最終裁定，力挺喬治艾娃續任至任期屆滿。

IMF執行董事會宣布沒有證據顯示喬治艾娃曾進行違法情事，支持她繼續擔任IMF總裁：「執行董事會審查相關資料後，認為沒有確切證據顯示喬治艾娃擔任世界銀行執行長時，在出版2018年經商環境報告時扮演不當角色。執行董事會重申，對總裁的領導及繼續有效履行職務的能力充滿信心。」

喬治艾娃發表聲明，感謝IMF執行董事會同意她所稱相關指控為毫無根據的說法，稱「信任和誠信，是我忠實任職這兩大跨國組織四年多的基石。」

喬治艾娃的指控是來自於9月16日，由世界銀行紀律委員會委託「威凱平和而德」律師事務所（WilmerHale）所做的獨立調查報告。

該報告指出，喬治艾娃在2017年1月到2019年9月擔任世銀執行長期間，與其主要顧問、保加利亞前財政部長丹科夫（Simeon Djankov）以及時任世界銀行行長金墉（Jim Yong Kim）等高階官員向工作人員施壓，要求他們修改世銀年度「經商環境報告」中有關中國的數據，以提升中國的整體排名。

經商環境報告是世界銀行年度最重要的出版品之一，透過審查各國的法規如何促進或限制企業活動，評估一個國家對企業開展業務的友好程度。在2018年的報告中，中國最初排在第85名，而在其等疑似施壓後，最終排在第78名，與前一年持平。該報告發布之際，世銀正在與北京就該行增資案進行敏感談判。醜聞爆出後，世銀隨即取消發布該報告2021年版本的計畫。

喬治艾娃強烈否認前述指控，稱這些指控令人髮指和不真實、威凱平和而德律師事務所斷章取義：「我從根本上不同意威凱平和而德律師事務所的調查結果和解釋，該報告沒有正確描述我在2018年經商報告中扮演的角色，也沒有正確描述我的性格，或我在長期職業生涯中的行事方式。」

喬治艾娃的醜聞使10月11至17日召開的IMF和世銀秋季年會蒙上陰影，目前IMF的190個會員國的財經官員正聚集在華盛頓特區開會。過去一週，由24名成員組成的IMF執行董事會，針對這位首位來自開發中經濟體保加利亞的IMF領導人喬治艾娃的去留問題爭辯，舉行馬拉松式會議，

IMF執行董事會的24名成員意見分歧，分為兩大陣營，IMF最大的兩個股東美國和日本，希望針對這些指控徹底審查，傾向讓喬治艾娃下台；而法國、德國、義大利、英國、中國和俄羅斯則表態支持喬治艾娃留任，16個非洲國家也發表聲明支持她，此兩極態勢凸顯了會議中辯論的激烈程度。

雖然歐盟各國都力挺喬治艾娃，然而各國根據其在IMF的股份持有不同比例的選票，因而若沒有美國的支持，歐洲的選票不足以讓喬治艾娃保住她的職位。

這讓所有人的目光都集中在美國總統拜登（Joe Biden）身上，美國政府正對北京採取強硬態度，且因為中國在南海的軍事行動和美中貿易關係的不確定性，導致兩國緊張局勢日益加劇。

美國財政部發言人拉曼納（Alexandra LaManna）先前曾表示：「財政部已推動對所有事實進行徹底和公平的查核，我們的首要責任是維護國際金融機構的誠信。」

最後，美國選擇支持喬治艾娃續任。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在IMF執行董事會的最終裁定出爐後表示，由於缺乏直接證據，不存在讓IMF總裁喬治艾娃去職的基礎，但她在和喬治艾娃通話時，曾強調該報告引起合理的擔憂：「美國認為必須採取積極措施加強IMF數據的公正和可信度，該機構及其領導階層必須重申他們對維護政策、研究和分析的透明度和吹哨者保護的承諾，並提供讓公眾對關鍵決策能有更多的監督與問責。」

IMF總裁喬治艾娃（左）與美國財政部長葉倫（右）｜Photo Credit: AP / 達志影像

正反意見兩極，世銀及IMF可能面臨信心危機

在IMF執行董事會審查期間，許多經濟學家和官員力挺喬治艾娃，他們強調她在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，幫助窮國處理疫情的決策得宜，將IMF的緊急資金提供給了世界上100個最貧窮的國家，以及她重新調整IMF的優先順序以解決氣候變遷和性別平等問題；她還推動分配了6500億美元的IMF特別提款權（一種相當於法定貨幣的準儲備資產）。

金融時報報導，六名前世界銀行官員聯署聲明支持喬治艾娃，稱她是「有責任感的人，具有最大的公正性和對協助國家發展的承諾。」

哥倫比亞大學可持續發展中心主任薩克斯（Jeffrey Sachs）在《金融時報》上寫道，喬治艾娃的下台「將是對反中國狂潮（anti-Beijing hysteria）代價高昂且危險的投降。」

衛報報導，諾貝爾獎得主、世界銀行前首席經濟學家斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）在Project Syndicate發表的評論中稱，喬治艾娃的調查案是一場政變、人身攻擊：「在整個過程中，喬治艾娃以一種完全專業的方式行事，換做是我也會如此做：敦促底下的人確保他們的數據是正確的，或者鑑於數據的固有局限性，盡可能準確。」

斯蒂格利茨表示，這些調查是那些不滿意喬治艾娃領導的結果，因為她讓IMF參與應對氣候變遷，並且不那麼強調撙節，而更關注貧困和發展，並且對市場極限的認識更加深刻。「在疫情使許多國家面臨債務危機的時候，政治陰謀和官僚對抗是世界最不需要的東西。現在，世界比以往任何時候，都更需要喬治艾娃穩定的職掌IMF。」

路透社報導，曾在2017年協助督導世銀「2018經商環境報告」的喬治城大學（Georgetown University）教授戴瓦拉江（Shanta Devarajan），也稱該調查報告令人難以置信，並表示喬治艾娃並未施壓竄改數據：「喬治艾娃當時指示是要驗證中國數據，確保中國改革措施有獲得適當的肯定，且不能犧牲經商環境報告的信譽。」

儘管IMF執行董事會最終裁定因證據不足而留任喬治艾娃，批評者依然認為，她的醜聞已影響了IMF和世界銀行過往推動改革和對強權說真話的信譽。

英國《每日快報》報導，IMF的一位前官員表示，董事會對喬治艾娃命的分歧，已削弱了她領導該組織走向未來的能力，除了替換她之外，幾乎沒有其他選擇：「無論是在政策建議還是分析的可信度方面，此事件可能會影響該機構的有效性，即使她渡過這場風暴，喬治艾娃也很難繼續擔任該機構有效的領導者。」

藍灣資產管理（Bluebay Asset Management）新興市場資深策略師艾許（Timothy Ash）也稱，該醜聞是對IMF根本的信心危機：「損害已經造成，人們現在質疑IMF所做的所有工作，而不僅僅是與世界銀行環境報告有關係的部分。」

UniCredit集團首席經濟學家尼爾森（Erik Nielsen）表示，對喬治艾娃的嚴重指控正值IMF逐漸自華盛頓緊縮共識（Washington Consensus of austerity）的典範轉移之際，而為爭取巴西政府的支持，她最近幾週開始與IMF內部的反對勢力妥協，不再大肆批評巴西的環境政策，「這顯示了曾獨立而美好的IMF組織文化已經走向崩壞。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航