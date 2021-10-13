【關鍵時事】吃人夠夠！馬、江、侯不應該被朱立倫用「國民黨附隨組織」的手路對待

朱立倫邀請張善政擔任國民黨智庫副董事長，把前總統馬英九的馬英九基金會、前閣揆江宜樺的長風基金會拖下水，說這些人都是所謂「影子內閣」、「大智庫」。希望一起合作、努力。

此舉，很快吃了長風基金會的排頭。長風基金會聲明指出，長風為一超越黨派的公益性組織，不從屬於任何黨派。馬英九基金會未必沒有意見，但保持緘默。

朱立倫馬江都想吃，吃到變成國民黨的附隨組織？

朱立倫為什麼找張善政。當然是一魚三吃：一吃韓國瑜前副手的韓粉與深藍票、二吃張善政原本還算清新、企業界與學界關係及閣揆光環、三吃所謂「影子內閣」和「大智庫」給外界2024執政的想望。

不過朱立倫吃就吃，吃張善政就好，為什麼連馬英九、江宜樺都吃？老朱要吃馬、江之前打過招呼了嗎？馬、江難道是朱立倫與國民黨的附隨組織？

答案可想而知，這代表甫當選國民黨主席的朱立倫，有企圖心要把國民黨的昔日頭人找回來。但若非不夠細膩，就是太過細膩。吃人夠夠。

朱立倫要把馬、江找回來，不代表納入麾下，不代表可以用受訪方式「吃豆腐」、便宜行事，更不能因馬、江不作聲就因此「挺朱」。單方面操作益朱，未必益馬、江的政治味道是不對的。朱立倫不可能不知道。馬、江兩位當事人，想必心中有千百個圈圈叉叉。搞不好還會引起黨產會的側目。

這其實不是朱陣營第一次這麼做

今年初，朱立倫幕僚在臉書PO照寫著「初三，老友相聚，大家都變肥了」，朱立倫、侯友宜兩人同場，引發聯想，照片因侯營有意見很快刪除。侯友宜被逼出面澄清，防疫期間非常忙碌，有同仁希望他給老朋友拜年，在場很多人他不認識，禮貌性致意，都沒坐，停了五分鐘馬上離開。

這就成了朱立倫人馬，這就成了「大智庫」、「影子內閣」成員。

Photo Credit: 中央社

馬英九、江宜樺在藍營有一定高度，與江湖保持一點距離；馬英九前總統辦公室2024將解編，馬英九基金會就是他發展兩岸與論述高度的基地。長風基金會暫且看不出政治味，侯友宜的江湖地位不比朱立倫低。

這些基金會、新北市政府，都和國民黨智庫的性質相去甚遠。不應該被朱立倫用「國民黨附隨組織」的手路對待。

朱立倫過去和王金平的關係，也有類似狀況。在馬王鬥爭期間，朱察言觀色，和王保持安全距離；需要幫忙，就邀王再任不分區，製造朱王結盟的假象。王金平甚至爆料，朱立倫2015曾邀他接受徵召擔任總統候選人，但換柱後「新郎不是我」。

政治是高明的騙術。但是說到底，誠懇、踏實和誠信，還是最重要的資產。沒有誠信、不夠踏實，自以為高明的人一定走不到2024。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航