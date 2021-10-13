為帕運選手打氣 SYM致贈泳將陳亮達機車

2020東京奧運，台灣選手獲得最好的成績，包括2金4銀6銅，緊接的帕運也獲得1面銅牌，原本賽前因疫情影響的奧運及帕運賽事，在台灣選手的奮鬥不懈下，帶起國人對比賽的熱烈關心與投入，賽事進行這幾天，全台灣人都熱情地為選手加油，也更關心未來選手們的培訓與鼓勵，SYM長久以來即積極投入協助年輕人透過運動展現自我，為了鼓勵選手朝向奧運「更高、更遠、更強」的目標前進，更致贈帕運泳將陳亮達選手兩台機車圓夢。

Photo Credit：SYM

帕運自由式陳亮達選手出生即膝蓋以下缺損，右手3指併指，他從3歲開始練習游泳，奮鬥的故事曾拍成紀錄片「2分20秒」，感動了很多人，這次出賽帕運前，媒體報導，陳亮達從小都是阿嬤騎機車帶他去訓練，才有目前的成績，所以他想贏得獎金為阿嬤換機車，SYM得知後非常感動，隨即聯絡陳亮達的親屬，表示願意協助亮達圓夢，實踐對阿嬤的孝心，經過一段時間聯繫了解需求，並於今(8)日致贈機車表示鼓勵。

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SYM除了致贈亮達的阿嬤陳林美英女士一台輕巧woo 115，方便嬌小的阿嬤買菜購物騎乘，SYM也特別注意到亮達已經19歲，不論上學、訓練以及日常外出，有愈來愈多自行獨立前往的需求，特別再加碼致贈亮達一台，相當受到與亮達同年紀年輕人喜愛，以運動外型和性能表現為訴求的JET SR CBS，讓年輕的亮達可以帥氣的騎車出門，並改裝符合亮達的使用需求，未來做為延伸亮達足跡的陪伴者，一起前往更遠的地方，亮達和阿嬤收到SYM的禮物，也開心地表示從小都是我載亮達去練習，6歲的時侯他就跟別人說，如果有獎金就要買一台新的機車給阿嬤，不然阿嬤都騎舊車在載他，這次三陽機車贊助他我很開心，新車真的比較好騎，也很感謝三陽鼓勵他！他以後要更認真游。

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SYM三陽機車長期透過支持各種運動賽事，支持年輕人積極投入挑戰極限、展現自我，包括即將在2024巴黎奧運列為比賽項目的街舞，SYM已經作為台灣北區悠久的「Dance 30」三十聯高校街舞比賽主要贊助商6年之久，另外也贊助高中生籃球比賽的球學聯盟、HBL、鬥到底3對3籃球賽、中國信託高球邀請賽、新竹攻城獅籃球隊等。機車幾乎是台灣人必備的交通工具，許多人求學、生活、冒險都有機車相伴，SYM作為台灣最悠久的本土機車品牌，也將持續和年輕人站在一起，成為一起圓夢的夥伴。