2021/10/13,
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DC漫畫宣布新一代超人為「雙性戀」，將在11月上市漫畫與男性友人浪漫接吻

DC漫畫宣布新一代超人為「雙性戀」，將在11月上市漫畫與男性友人浪漫接吻
Photo Credit: DC Comics 

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今年3月，漫威漫畫（Marvel Comics）宣布第一位同性戀「美國隊長」即將登場；「水行俠」今夏也出現一名非裔同性戀超級英雄；8月，「蝙蝠俠」的好夥伴羅賓則在漫畫中揭露雙性戀身分。

（中央社）上一代超人克拉克・肯特（Clark Kent）愛上了記者露薏絲・蓮恩（Lois Lane），他們的兒子同為超級英雄，也一樣傾心於記者，不同的是，他的對象是一名男子。

美國DC漫畫公司（DC Comics）在10月11日全國出櫃日（National Coming Out Day）這天宣布，新一代超人強・肯特（Jon Kent）將和一名男性友人發展一段浪漫關係。

強・肯特與新人記者中村傑（Jay Nakamura）在今（2021）年8月出版的漫畫中成了朋友。DC漫畫公司表示，強・肯特是「雙性戀」，他與中村很快就會在11月上市的漫畫裡接吻。

DC漫畫公司表示：「在超人為盡力救人而身心俱疲後，中村就在身邊關懷這位鋼鐵英雄。」

DC漫畫公司在一份標題為「強・肯特找到自我認同」的新聞稿中提到，這條故事線將出現在《超人：凱・艾爾之子》（Superman: Son of Kal-El）系列第5集，預定11月9日上市。

漫畫系列作者泰勒（Tom Taylor）說：「如今，有更多人可以在漫畫中最強大的超級英雄身上看到自己。」

超人漫畫迷紛紛在社群網站表達樂見新的故事發展。

美國演員安東尼・芮普（Anthony Rapp）推文說：「這條關於超人的消息讓我的酷兒之心感到喜悅，我知道這會對現在和未來的許多年輕人帶來正面影響。」

新的故事發展也激起了一些保守人士的反應，俄亥俄州共和黨籍政治人物曼德爾（Josh Mandel）就在推特上表示：「給孩子（看）的雙性戀漫畫，他們是真的企圖摧毀美國。」英國收復黨副主席多布尼（Martin Daubney）則在推特發文，表示「性別敏感度覺醒就像病毒一樣，消費了這些昔日的英雄。」

超人是美國家喻戶曉的超級英雄，但他出櫃並不稀奇，因為已有愈來愈多漫畫擁抱多元。

今年3月，漫威漫畫（Marvel Comics）宣布第一位同性戀「美國隊長」（Captain America）即將登場；「水行俠」（Aquaman）今夏也出現一名非裔同性戀超級英雄；8月，「蝙蝠俠」（Batman）的好夥伴羅賓（Robin）則在漫畫中揭露雙性戀身分。

雖然超人不是第一個公開同性戀、雙性戀、跨性別或酷兒（LGBTQ）認同的漫畫角色，卻最具代表性。

勒岡大學漫畫卡通研究所所長桑德斯（Ben Saunders）說：「我們如今活在一個談論性傾向較不那麼隱晦的時代，這絕對是好事。」

他接受《法新社》訪問時說：「其中一個結果或許是主流文化理解了某些人早就知道的事：超級英雄一直有點偏向性少數，至少不無可能。」

美國總統拜登（Joe Biden）在全國出櫃日這天發布聲明表示，政府會致力於爭取LGBTQ的權利。

在《超人：凱・艾爾之子》系列中，強・肯特已證明自己是與父親不同類型的超級英雄，他打擊諸多社會不公議題，包括因氣候變遷而起的野火，也挺身反對遣返難民。

《華盛頓郵報》報導，DC首席創意官李鏞哲（Jim Lee）表示他們很驕傲能夠訴說這個故事，「我們說了很多有關DC多重宇宙論的故事，而這個故事正是另一個驚人故事的示範。」

蓋洛普民調在今年2月的調查發現，5.6％的美國成年人自我認同為LGBT，相比2017年的調查結果為4.5％。根據這份調查結果，在Z世代當中，每六人就有一人的自我認同是LGBT，顯示美國的年輕世代正在打破傳統對性別二分的概念。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺


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