2021/10/13,
政治

原民會主委首次全程用族語報告，通譯：很榮幸在國會擔任「蝶妹」的角色

原民會主委首次全程用族語報告，通譯：很榮幸在國會擔任「蝶妹」的角色
Photo Credit:原民會提供

我們想讓你知道的是

立法院本會期依照《國家語言發展法》首次試辦通譯服務或設備供委員申請使用，適用包含閩南語、客語、原住民語言等國家語言，若立法委員有需求皆可申請。

原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod今（13）日列席立法院內政委員會，首次全程使用阿美族語進行業務報告，在場的官員、媒體和立委則透過國會通譯的即席口譯，戴著耳機聽取報告內容；原住民立委伍麗華也用魯凱族族語質詢。夷將．拔路兒表示，當族語成為日常生活的語言，政府投入的預算才更有意義與價值，希望能逐步建構原住民族語言的友善空間。

首次全程族語報告，盼各地方也使用族語和同步口譯

立法院內政委員會今天邀請原民會主委夷將．拔路兒報告業務概況並被質詢。

原民會發布新聞稿指出，這是夷將．拔路兒Icyang．Parod首次於立法院全程使用阿美族語進行業務報告，並運用國際會議規格同步口譯來翻譯原住民族語言。他期盼地方政府原民會（局、處）及原住民族地區55個鄉（鎮、市、區）公所首長，共同落實《原住民族語言發展法》的規範，在議事期間或召開會議時能使用族語及同步口譯。

《原住民族語言發展法》於2017年公布施行，確認原住民族語言為國家語言，該法第13條規定，政府機關（構）處理行政、立法事務及司法程序時，原住民得以其原住民族語言陳述意見，各該政府機關（構）應聘請通譯傳譯。

這次在立法院全程使用族語進行業務報告，夷將．拔路兒Icyang．Parod就是希望能逐步建構原住民族語言的友善空間，落實《原住民族語言發展法》。他表示，當族語成為日常生活的語言，找回原住民族語言的生命力，政府投入的預算才更有意義與價值。

日前立委陳柏惟使用立院新上路的口譯機制，質詢國防部長邱國正，但雙方對於台語口譯與否看法不同，爆發口角衝突。邱國正認為如果可以用國語會比較方便省事，語言只是溝通的工具；而過去本來就一直堅持用台語的陳柏惟則認為，立法院現在既然推出此服務，來使用應該是好事。

立法院秘書長林志嘉當時說明，立法院本會期依照《國家語言發展法》首次試辦通譯服務或設備供委員申請使用，適用包含閩南語、客語、原住民語言等國家語言，若立法委員有需求皆可申請，同時院會期間行政院施政、專案報告及總質詢提供手語翻譯，除了議事公開透明外，也讓議事進行更順暢。

但因為陳柏惟的事件，立法院當時也宣布將暫緩執行通譯服務，加強溝通後再施行，以實現廣多元語言及母語使用的美意。今天通譯服務則再次啟動。

通譯：感覺很像《斯卡羅》中的蝶妹

《自由時報》報導，在教會擔任牧師即席口譯35年經驗，今天為夷將發言進行同步口譯的朱清義表示，口譯有語法上限制，包括會受到年齡、所在區域的不同有自己口語化語言，例如阿美族語就有5種亞群，每種「牛」的說法都不相同，若無較豐富在不同族群、部落的生活體驗，也不見得聽得懂。

朱清義認為，加強人員訓練會是復振族語重要的部分，而今天在國會殿堂這樣使用，有其族語推動及復振上宣示及推動的意義。

【照片】夷將•拔路兒_Icyang•Parod主任委員首次於立法院全程使用阿美族
Photo Credit:原民會提供
口譯老師在會議當場進行即席翻譯

今日以魯凱族語質詢的立委伍麗華表示，期待立院影音平台能有相關翻譯服務，以及處理雙聲道的問題，讓閱聽者能夠更容易接觸到族語，且也可以隨時切換成自己習慣使用的語言。擔任伍麗華口語翻譯，其胞弟高雄市議員范織欽表示，很榮幸有機會在國會殿堂上用族語做同步翻譯，這個場景從來都沒想像過，宛如電視劇《斯卡羅》中的通譯「蝶妹」角色一般。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


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