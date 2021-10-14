「高鐵延伸宜蘭」為何捲入民進黨派系鬥爭？宜蘭鄉親最擔心到最後什麼都沒有

文：Leo Chu

宜蘭鄉親經過多年的等待，終於等到中央政府拍板高鐵延伸至宜蘭。然而，眾所期待的那條「能方便又快速回家的高鐵」，卻傳出原定選址可能生變。

據悉，最初的高鐵宜蘭段選址經過多方評估，原本選在宜蘭市。當時不分藍綠，在地民代都認為宜蘭市是最適合的地點，就是個單純的交通議題，成功了，通過了，就給宜蘭鄉親方便快速的回家之路。

孰料，本次立法院會期中，交通部送到立法院的「高鐵宜蘭段延伸案」，突然變成一向不被認為是交通樞紐的「四城站」，附近是一般民宅，有幾間商家，也非道路轉運樞紐，如乘客到此要轉運到宜蘭他處仍有段距離，對於一般旅客而言有些偏僻。這也讓宜蘭當地討論就此炸鍋。

因此，立法院長游錫堃平時鮮少對明確政策發表談話，這次也忍不住跳出來反對，另有民進黨籍的宜蘭在地立委陳歐珀同樣反對。

高鐵宜蘭段延伸案，也同時引爆民進黨「茶壺風暴」的導火線。

10月5日的《聯合報》報導，民進黨高層直指，民進黨派系「正國會」若繼續爭鋒相對，外界對民進黨觀感越差，「2022年縣市長也不用選了」。對此陳歐珀反擊，厭倦黨內高層放話，造成宜蘭的分裂和傷害，才是影響2022年縣市長選舉主因，「黨內派系人士放話該適可而止。」

高鐵宜蘭段延伸案的「突然換址」，亦引起在野勢力國民黨的不解。國民黨立法院黨團總召費鴻泰轟設站選址「不知所云」——民進黨正國會的前交通部長林佳龍任內主張設站在宜蘭市，由行政院長蘇貞昌提拔的現任部長王國材主張設在四城，他質疑，其中恐牽涉土地炒作、派系分贓。

費鴻泰說，高鐵宜蘭站為何未經可行性評估，在四城設站是誰拍板，到底是為蓋高鐵，還是大炒地皮，要求王國材、蘇貞昌應說清楚。

民進黨派系大混戰，非宜蘭立委與「英系」都加入了戰局

高鐵宜蘭段延伸案的突然換址，綜觀各方反應已逐漸成為「政治風暴」，幾乎不分東西南北。

例如像是遠在台南、被認為是「正國會」大將的民進黨立委陳亭妃就加入戰局，表示希望交通部要好好聽地方的聲音，並依照專業進行。

游錫堃則說出重話，稱他自己親自去問了王國材，設在四城站的專業考量是什麼，王國材也答不出來，直指「宜蘭、羅東、縣政中心、四城等四個考量地點，就屬設四城站的缺點最多。」

Photo Credit: 中央社 民進黨立委陳明文

更有趣的是，「英系」大將民進黨立委陳明文雖然是嘉義縣立委，卻跳出來狠酸「當時王國材要升部長，他一直認為一個事務官升到政務官適當嗎？」還說他若是蘇貞昌，不會讓王做交通部長，一定把行政院公共工程委員會主委吳澤成調來當交通部長，「讓王國材直升交通部長是蘇院長便宜行事啦」，也指今天宜蘭高鐵站址問題就是事務官跟政務官錯擺位子，導致宜蘭政治風暴。

蘇系結合新系，對戰正國會聯合英系

據了解民進黨內部派系互動的友人透露，本次的高鐵宜蘭段延伸案，只不過是讓因為疫情緣故而沉澱一段時日的內部派系角力，露出點冰山罷了。

首先，是以蘇貞昌為首的「蘇系」，基於特定政治目的早已跟「新潮流」合作，一方面對內壓制總統蔡英文的親兵，也遏制蔡的權力，此點從陳明文左打王國材，右酸蘇貞昌便能略知一二。王國材的派系色彩向來和以監察院長陳菊為首的「菊系」和「新潮流」脫不了關係，儘管他本人向來對派系政治三緘其口。

再者，蘇貞昌的閣揆之位不保是輿論圈流傳許久的小道消息，好幾種版本搭配好幾個下台時間點，有傳他是年底公投後下台為公投結果負責（假如通過的話），也有傳他是明（2022）年農曆年前或後下台。這些政治流言暗箭，多是在鋪陳後續的政治攻訐，據悉，蘇貞昌本人則希望可以至少做到2022年地方選舉後，若民進黨選舉成績還能看，就繼續邁向2024大選。

Photo Credit: 中央社 行政院長蘇貞昌與交通部長王國材（左3）

除此之外，也有風聲表示，民進黨內遏制蘇系跟新潮流是某些黨內派系結盟的共識，如正國會聯合英系，借高鐵宜蘭段延伸案發揮，將「有遠大志向」的蘇貞昌拉下閣揆寶座。

但讓人能有這些「發揮空間」，也是蘇貞昌內閣種下的因。

蘇貞昌風格早引起民進黨內的微詞，2021年4月即有媒體針對蘇貞昌拉拔王國材的人事案報導，指出蘇貞昌喜愛「內升」被多重解讀，他自2019年擔任閣揆以來，常以「整頓」之名突然更換國營事業及公股行庫人事，重視「派系共治」的民進黨因而難以安寧。

至於蔡英文和蘇貞昌二人的關係更是「複雜」，兩人的互動早在蔡英文任行政院副院長時就有些「微妙」，類似「瑜亮情結」。

派系鬥爭之外，宜蘭人最擔心的是高鐵「被沒收」

民進黨派系鬥爭歸派系鬥爭，是鬥爭旁觀者也是政策當事人的宜蘭人民在一旁暗自擔憂。

第五屆宜蘭青年事務委員暨台灣鄉土文化青年協會理事長簡銘翔認為，不管高鐵延伸到宜蘭選址在哪裡，宜蘭人都希望趕快有高鐵，最簡單的方法，就是交由專業技師做最後專業判斷，不要由誰去提設址在哪裡，怎麼樣可以讓宜蘭鄉親的便利和利益最大化，減少成本而最快建成越好。

Photo Credit: 中央社 宜蘭縣長林姿妙

簡銘翔擔憂地說，宜蘭在地鄉親非常擔心，經過民進黨這樣「角逐」之後，會不會最後連高鐵延伸到宜蘭都沒有了。

對此，宜蘭縣長林姿妙也認為，交給專業人員做專業的判斷，相信專業，選對宜蘭鄉親最好的方案。目前宜蘭縣內12個鄉鎮市也都在為自己的鄉鎮市各自請命，根據報導，林姿妙表示之前她親自問過交通部，交通部允諾「高鐵延伸宜蘭一定會做，不會有變卦的問題」。希望確實是如此。

2022地方選舉將臨，牽涉地方重大建設的重大政策容易與選舉相結合，成為掌握行政資源優勢者的籌碼。當利益不斷放大之際，民眾的需要似乎就變得模糊，正如那一句「宜蘭人很擔心到最後什麼都沒有」，道出宜蘭人在派系鬥爭下的微小盼望。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航