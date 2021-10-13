今日本土+0，136萬劑AZ疫苗下午抵台，第12期疫苗施打採兩階段進行

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增4例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自菲律賓（案16420）、美國（2例，案16421、案16422）及印尼（案16423）入境，入境日介於今（2021）年9月17日至10月11日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

至於第11期疫苗施打，指揮中心12日晚間表示將延長預約時間至13日晚間6點，並增加開放「10月6日前意願登記BNT疫苗之44歲民眾，即1977年1月1日（含）至12月31日（含）間出生，且不含第9類對象，進行第一劑BNT疫苗預約。第11期預約對象（含增開）施打時間維持10月15日至10月21日。

136萬計AZ疫苗從泰國起飛，今日下午抵達台灣

中央流行疫情指揮中心今日表示，我國自購AstraZeneca疫苗約136萬劑，預定於今日下午抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

指揮中心指出，與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至目前總計已超過638萬劑到貨，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑、9月30日65.6萬劑，及本次提供第11批136萬劑疫苗。本次提供的疫苗係為多劑型包裝（每瓶10人份），需存放於2至8℃的環境，依臨床試驗每人需施打2劑，本批效期至2022年1月31日。

目前我國疫苗覆蓋率為58.89％、劑次人口比為78.95／每百人。至於接種兩劑則僅超過兩成，陳時中表示基本的目標是到月底，第一劑覆蓋率達到七成、第二劑達到三成。陳時中解釋，若達標將有機會再放寬防疫規範，但未鬆口是否降至一級警戒。

第12期疫苗預約及施打分兩階段進行，拚月底第二劑達三成

第12期疫苗接種開放給10月13日中午12點之前預約的民眾施打，這次將採取兩階段分流進行，力拼月底第二劑接種覆蓋率達三成。

第一階段施打對象如下：

輝瑞BNT第一劑：30歲以上，即1991年12月31日（含）前出生的民眾。

莫德納第二劑：7月16日（含）前已接種第一劑的55歲以上，即1966年12月31日（含）前出生的民眾。

AZ第二劑：7月30日（含）前已接種第一劑的38歲以上，即1983年12月31日（含）前出生的民眾。

第一階段預約分流如下：

輝瑞BNT第一劑：10月18日上午10點至10月20日中午12點

AZ第二劑：10月19日上午10點至10月20日中午12點

莫德納第二劑：10月19日下午2點至10月20日中午12點

由於此波疫苗接種規模龐大，因此第二階段的施打較為複雜，施打對象如下：

輝瑞BNT第一劑：23歲以上，即1998年12月31日（含）前出生的民眾。

莫德納第二劑：7月16日（含）前已接種第一劑的18歲以上，即2003年12月31日（含）前出生的民眾。

AZ第二劑：7月30日（含）前已接種第一劑的18歲以上，即2003年10月28日（含）前出生的民眾；7月31日至8月6日（含）已接種第一劑的45歲以上，即1976年12月31日（含）前出生的民眾。

第二階段預約分流如下：

輝瑞BNT第一劑、莫德納第二劑：10月25日上午10點至10月27日中午12點

AZ第二劑：10月26日上午10點至10月27日中午12點

第二階段施打時間如下：

輝瑞BNT第一劑：10月28日至10月31日

莫德納及AZ第二劑：10月28日至11月3日

北市疑施打過期疫苗，仍待北市衛生局詳細報告

《中央社》報導，台北市議員林穎孟表示，接獲大安區市民陳情，疑接種過期AZ疫苗，陳情人是一對約50多歲夫妻，10月4日上網預約、8日至大安區醫院施打疫苗。林穎孟說，陳情人事後透過中央系統查詢發現，接種的疫苗在3日到期，疫苗批號為K004C。

台北市衛生局長黃世傑召開記者會解釋，10月12日接獲衛福部通知，有民眾疑接種過期疫苗，調閱資料發現，是此間院所承辦人員，上傳錯誤疫苗批號，讓民眾誤認為接種到期疫苗，此醫院未存放及提供過期疫苗，已進行行政指導。

衛生局疾病管制科長張惠美補充，民眾10月8日接種疫苗是另一批號，至於出現錯誤狀況，是因診所工作人員上傳疫苗接種紀錄時，選擇錯誤批號，並非貼錯或打錯疫苗批號。

被記者問及此事，指揮中心指揮官陳時中表示，目前尚未收到北市的詳細調查報告，一切以收到報告後的結果為主。

另有關於新北市傳出施打輝瑞BNT疫苗的不良反應致死，新北市衛生局表示接獲新莊區通報，42歲男性於10月1日接種BNT疫苗後，至8日都作息正常，個案9日出現胸悶、冒冷汗，緊急通報119送醫搶救不治，這也是新北市民首例接種BNT後死亡個案。

指揮中心指出，此案屬第9類接種對象，死因與疫苗是否有關，將進行司法相驗由中央審議，待審議結果出爐再向外界說明。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航