鴻海攜手美國新創Fisker生產電動車，「台灣製造」供應鏈有望壓低成本

為了搶佔電動車產業大餅，鴻海集團馬不停蹄布局供應鏈，日前公布影片展示三款電動車，包含C級距轎車、E級距轎車與電動巴士受到市場關切，今（13）日美國新創公司Fisker再度證實，Fisker一款電動車，將會委托鴻海的美國汽車廠生產，也意味著電動車台灣製造，不再是紙上談兵。

鴻海電動車來了，攜手新創公司Fisker瞄準平價市場

鴻海（Foxconn）不僅成為蘋果主要供應鏈外，還想成為電動車領域的頂級代工廠商，該公司為了推進其計畫，10月1日以2.3億美元收購位於俄亥俄州（State of Ohio）的汽車工廠Lordstown Motors Corp.。

鴻海董事長劉揚偉（Young Liu）對外強調，Lordstown工廠將更快建立在北美市場中的電動車產能目標。而同時該廠區是鴻海於美國設立首個生產據點，也將為其它品牌客戶服務。

今（13）日美國電動車新創公司Fisker董事長暨執行長菲斯克（Henrik Fisker）日前向俄亥俄州當地報紙《晨報》（The Morning Journal ）首度證實，Fisker一款電動車將會委由台灣鴻海在美國的Lordstown Motors廠區生產，引起外界關注。

「電動汽車比智慧手機更複雜一些，需要更好、更大的供應鏈，」諮詢公司GlobalData的分析師Bakar Sadik Agwan告訴《華爾街日報》。他強調，如果鴻海能夠以低成本組裝電動車，售價落於4萬美元（新台幣112萬元）左右，就會有很大的獲利空間。

劉揚偉於今年3月表示，鴻海對製造電動車有很大的優勢，因為公司在電子產業累積的成果，未來可以逐漸顯現，且電動車相較於傳統汽車有許多差別，其中不是以「汽油發動機」所驅動，是最大差異。

《關鍵評論網》採訪資深投資人黃柏堃強調，全球瘋電動車已經有一陣子，除了要確保車用晶片供貨無虞外，但在其產業上仍有需要克服的困境，電動車的「充電時間長」、「普遍續航力不足」以及「售價過高」等問題。

他表示，鴻海目前計畫從後（2023）年開始在美國和泰國量產電動汽車，並正在就歐洲的幾個潛在建廠地點進行談判，並希望也於台灣建立一個全面的電動汽車供應鏈，除了有效調度零組件外，也將進一步降低成本。

「雖然鴻海給台灣一個很大的夢，但是挑戰很多，尤其來自於中國的問題，目前電池技術很大一部分，掌握在中國手上，許多投資人擔心到時候又從商業問題變成這『政治問題』，到時候將會很頭大，」黃柏堃分析。

新款Fisker電動車？鴻海科技日前秀影片

隨著鴻海電動車日漸明朗，並於昨（12）日公布C級距轎車、E級距轎車與電動巴士等三款電動車的形象影片，除了整體外觀完整露出外，還秀出在道路上馳騁的畫面。

鴻海表示，今年的科技日以「感受、技術、軟體、體驗」為主題，訂於10月18日公開更詳細的資訊給外界，屆時以專題演講，展現鴻海在電動車領域之軟體、硬體平台的最新發展成果。

黃柏堃說明，鴻海的策略很明確，透過集團在電子產業代工的優勢，替各大品牌廠製造，除了與新創公司Fisker合作以外，也和克萊斯勒（Chrysler）共組合資企業Mobile Drive，應用各種車聯網技術開發智能駕駛艙。

Chrysler母公司就是著名的Stellantis，旗下擁有標緻（Peugeot）、Jeep、菲亞特（Fiat）、阿爾法・羅密歐（Alfa Romeo）和瑪莎拉蒂（Maserati）等汽車品牌。黃柏堃進一步解釋，鴻海科技日是否有接到品牌廠大單、供應鏈狀況以及是否發展汽車品牌，都是關注焦點。

另一方面，本次首度展示自身開發的電動巴士，預定年底在南台灣試營運，明年正式上路。鴻海之前對電動巴士「E-BUS」的著墨甚多，7月初鴻華先進（鴻海、裕隆合資）已和三地集團旗下的北基國際及高雄客運，簽署合作備忘錄（MOU）。

結合三地集團於南台灣及台東的客運系統、充電設施布局優勢、提高營運效益，同時推廣國產化電動巴士與充電設施，在獲得高雄客運這第一家客戶，也代表鴻海電動巴士已經進入國內市場。

劉揚偉於今年7月中股東會上強調，鴻海布局電動車產業的業績挹注，將率先反映在關鍵零組件上，至於整車合作的部分，可望從明年第4季開始挹注。隨著鴻海集團布局逐漸白熱化，能否在電動車產業上開疆闢土，讓投資人引頸期待。

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核稿編輯：翁世航