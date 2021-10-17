2021/10/17,
社會

【電影中的法律】《逃出奧斯威辛》：現代問題需要現代手段，讓檢察官代替人民舉證

【電影中的法律】《逃出奧斯威辛》：現代問題需要現代手段，讓檢察官代替人民舉證
Photo Credit:《逃出奧斯威辛》

我們想讓你知道的是

二戰時期的納粹德國，在領土上大搞種族滅絕的集中營，將數百萬猶太人關押其中並勞動至死。在這種情形下以個人的身分，要蒐集證據並舉發集中營事實，可說是難上加難。因此現代有了檢察官制度，讓有能力與資源的檢察官，來負擔調查的義務。

電影《逃出奧斯威辛》改編自真人真事，講述第二次世界大戰尚未結束的1942年，納粹德國在奧斯威辛（現波蘭南部）所建立的集中營中，有兩位來自斯洛伐克的年輕人佛萊迪與華特暗中收集證據，並透過縝密的設計與獄友幫助之下打算逃離集中營，將真相攤在世人的眼前、戳破納粹的謊言。

關於集中營，有計畫的殺戮

奧斯威辛是納粹德國時期最重要集中營和滅絕營，最主要的目的是進行猶太人的滅絕政策。集中營會將收容人以性別、年齡、種族、宗教、同性戀者等等條件做篩選，被認為是沒有價值的人就會直接被送進毒氣室殺死。而所謂「有價值的人」也是會抓去進行勞動，直到他們營養不足或因傷病倒下為止，不然就是被抓去「醫院」進行慘無人道的人體實驗。

當時有許多猶太裔的知名政治家、音樂家、藝術家都死於奧斯威辛，而許多倖存者也在日後將這段恐怖的經驗紀錄下來，甚至被拍成電影，如《魔鬼集中營》、《辛德勒名單》等。奧斯威辛集中營直到1945年才被蘇聯軍解放，現在則改為紀念納粹大屠殺的博物館，讓世人永遠記住納粹德國的罪行。

逃出威斯威辛
Photo Credit:《逃出奧斯威辛》

檢察官，讓人民免於自行偵查之苦

在電影的末段，佛萊迪與華特終於越過邊境、成功逃離納粹德國的掌控，但是當他們與斯洛伐克的官員報告集中營的慘狀時，官員竟然認為他們所收集的因為並不算是直接證據而遲遲不敢受理。因為納粹德國讓外界以為集中營只是普通的收容所，還強迫收容人進毒氣室前仍向家人報平安，製造和平的假象，也因此導致集中營的解放行動被推遲了數年之久。

看到這裡相信不少人都在嘲笑官員的迂腐，佛萊迪與華特能在集中營如此惡劣的環境中求生、逃出來報告就已經費盡千辛萬苦，又要他們怎麼蒐集完整的證據？套用到現代，這也是為何會要求檢察官要有主動偵查的義務，畢竟只有偵查機關有足夠的能力與資源查明案件真相，如果要求人民必須提出完整的證據才能調查刑案，那還要他們做什麼用呢？

不知道歷史的人，歷史就會重演

奧斯威辛集中營現在改為博物館供人參觀，聯合國也將它列為世界文化遺產。為什麼要把這種充滿慘忍與悲痛過去的地方保留下來呢？這就是為了讓後人不會隨著時間流逝就忘記過去發生的事件，記住這些錯誤的教訓以確保未來不會再犯，這也正是轉型正義的真諦。

像台灣的228事件、白色恐怖等，許多人可能覺得年復一年聽到這些陳年往事聽到都厭煩了，但這就是要讓後人知道我們生長環境的歷史、明白事件真相並不讓悲劇重演。

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航

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