一次學會台灣各大族群的英文說法，以及身分文化認同的相關詞彙

首先,就先讓我們來了解文化與族群分類中常見關鍵字與台灣各大文化族群的英文用法:

Ethnic group 族群群體/族裔/民族

Ethnic的字源為希臘文中的家庭,表達為具有相同文化價值與傳承的群體。族群是屬於文化或社會學上,基於共同屬性而相互認同、並藉此將他們與其他群體區分的一群人,例如一套共同的傳統、血統、語言、歷史、社會、文化、民族、宗教或居住區內的社會規範。種族(racial)有時與族群一詞互換使用,但是實際上這兩個詞彙是可以分開討論的。

Asian Americans recorded the fastest population growth rate among all racial and ethnic groups in the United States between 2000 and 2019.

在2000年至2019年期間,亞裔美國人的人口增長率是美國所有種族和族群群體中最快速的。

Racial group 種族群體

Race一詞,即是表示是在體質形態或遺傳特徵上具有某些共同特色的「種族」,在此改為-cial字尾轉化為形容詞。一般而言,是專指比較偏向該群體比較生物性的特徵而為區分,如根據外在特徵(如膚色、髮色、面部骨骼結構等)、基因、以及自我認同為標準。即使如此,種族討論在個時空背景下都有不同的定義與爭議。事實上,在基因學中,種族並不屬於生物分類學,在智人以下並沒有所謂人種的生物分類。上述的BLM運動緣起為美國社會對黑人的歧視與不公,而後在世界上也拓展為社會上針對黑人的漠視與歧視。

Singapore is a multi-ethnic society, with residents categorized into four main racial groups: Chinese, Malay, Indian, and Others.

新加坡是一個多元族群社會,居民大致分為四大種族:華人、馬來人、印度人與其他種族。

Han Chinese 漢人

台灣漢族是指在17至19世紀或是第二次世界大戰末期間,由中國各地移居來台的家庭中出生成長的漢人。其中以閩南與客家兩大文化族群為大宗。

Han Chinese represent the dominant ethnic group in Asia.

漢族華人代表了亞洲地區的最主要的民族體系。

Hokkien 閩南人

閩是中國福建省的別稱,在翻譯時便是直接音譯為Hokkien,代表來自福建與廣東一代移居來台的漢人,在文化認同上自有閩南習俗與語言。在台灣的閩南人主要為指1945年日本二戰投降以前移民來台的閩南人後裔。

Hokkien cultural influence is deeply rooted in Taiwanese society.

閩南文化的影響深植在台灣社會中。

Hakka 客家人

「客家」一詞,源於魏晉南北朝時期的「給客制度」,英文則音譯為「Hakka」。同樣也是漢族的分支,與其他族群最不同之處,在於客家人是唯一不以地域命名之漢族民系。擁有獨有的語言與文化傳統,客家人的後裔遍佈中國、東南亞、美洲等80多國。

Hakka people played an influential role in modern Asian history.

客家族群在現代亞洲歷史中佔有舉足輕重的角色。

Indigenous people/tribes 原住民/原住民部落

對於各國的原住民,許多國家都有各自的稱呼。在美國,官方將境內原住民統稱為美國原住民(Native Americans),並區分出官方認證超過500個美洲原住民部落(indigenous tribes)。Indigenous表示「土生土長的,當地特有的」,也能用來描述當地特有的花卉或動物等。Tribe為「部落,部族」不僅可以指生理特徵上的群體,更可以表示文化認同上的族群,如art tribe(藝術部落)、parkour tribe(跑酷族)等。

So who are the indigenous people of this land and how many different indigenous tribes are recognized by officials?

那麼這片土地上的原住民是誰,而官方承認有多少不同的原住民部落呢?

Half (mixed) -blood/multi-ethnic、multi-racial 混血的、多元文化(種族)的

直接將半分(half)或混合(mixed)這兩個形容詞與血緣(blood)組合成的名詞,雖然因為《哈利・波特》的使用而頻繁出現在媒體上,但事實上是一個文化上具有貶低意味的稱呼。一方面似乎將眼前的人一分為二,另一方面似乎也物化了這個人。基本上在官方或新聞中,會使用multi-ethnic或是multi-racial的稱呼,在前方綴上multi表示「多重,多元」,ethnic與racia則表示前面提到的族群與種族。

America is a multi-ethnic society with diverse art and music cultural influences.

美國是一個多元族群社會,具有多元的藝術和音樂文化影響。

既然各種族與族群間隨著歷史演進逐漸融合,更由於全球化加速了各族群間的互動,許多國家中的人種與文化的交織更是錯綜複雜,難以單一列出獨立研究。這也加劇了許多人在多元文化的家族與社會環境中成長下,所面臨到的自我認同與危機。接下來便介紹在文化研究中常見的詞彙與意義:

Self-identity 自我認同

Self即為「自我,主我」的意思,作為字首可以跟許多相關的名詞與形容詞搭配組合,強調主體性,如自學的(self-educated)、自我效能感(self-efficacy)。在此搭配的identity,解釋為「身份;認同感」,表是一個人對於自我身份的認同與歸屬。動詞identify解釋為「識別,辨識」,也可以與self自首結合為自我認同的複合動詞self-identify。

There is still a huge proportion of the gay population who struggles with self-identity.

仍然有很大一部分的同性戀者在自我認同上努力掙扎著。

Social identity 社會認同

在身份認同前方加上social修飾,表達一個人基於其「群體成員身份」對自己是誰的身份認同感。其中包含如自己如何作為工作場所、社交圈、家庭中等多重身份認同的一員,是一種屬於群體性的歸屬感。

Different groups in our life give us a sense of social identity: a sense of belonging to the social world.

我們生活中的不同群體給予我們一種社會認同感:一份對社會的歸屬感。

Cultural identity 文化認同

在身份認同前方加上cultural修飾,在此解釋為文化認同,與社會認同也有重疊與通用之處,在此則更加強調文化價值觀等意識層面的認同感,例如傳統、習俗、語言、信仰價值等。

Our cultural and social identities can clash when we adopt new cultural influences from unconventional resources like the internet.

當我們接受來自網路等非傳統途徑資源的新文化影響時,我們的文化認同和社會認同可能會因此發生衝突。

Identity crisis 認同危機

Crisis解釋為「災難,危機;關鍵時刻」,而在此搭配前方的身份認同,表達出當個人與群體的種族或族群認同互相矛盾,或是擁有多重的血統而與不同文化價值衝突時,所面臨的身份認同危機。

She’s facing an identity crisis that keeps her questioning her sense of self or place in the world.

她正面臨著身份認同危機,這促使她不斷地質疑自己的自我意識或在世界上的地位。

Multi-heritage/multiple heritage 多重文化傳承的

Heritage意思是「遺產」,除表達有形的「歷史建築,地標」外,也代表無形的「文化傳承,地方傳統」的觀念。Multi-字首代表「多重,多元的」意涵,與直接使用多元的(Multiple)形容詞在前方修飾的意思相同。在這裡搭配文化傳承的名詞,傳達多元文化的混合與融合。

We should encourage multi-heritage kids to be proud of their originality and identity.

我們應該鼓勵兼有多重文化傳承的孩子們以自己的獨特性與身份為傲。

文化、種族與身份認同的議題錯綜複雜,在世界歷史交錯與文化衝突問題難解的當下,更突顯相互學習與尊重的重要性。在了解上面台灣族群的英文名稱與身份認同息息相關的詞彙後,希望能幫助大家跨出最重要的一步,不只能關心台灣社會的認同討論,更能了解國際上的相關議題!

