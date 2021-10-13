疫情下的越南還值得去發展嗎？是否要外派越南，有10點是你該思考的

文：Abby艾比

離開越南後，最多人問我的問題是：「打算留在台灣還是再去越南？」

打開求職網站，看到近期有非常多外派越南的工作機會。回想起當初到越南前，打聽到一位優秀的高中同學Y，頂大畢業後就到越南工作。「在傳產一週上班六天，工時很長，加上責任感會讓你很奴」，Y說道。我接著問Y會覺得後悔嗎？Y分享：從越南離職回台後，她休息和迷惘了一段時間才找到喜歡的工作，但外派越南作為畢業後第一份工作，她不覺得後悔。

於是和一些朋友的對話與自己思考後，彙整了過去面試新人及和前輩學習討論後獲得的觀點，希望能提供正在決定是否要到越南外派的大家一些參考。

先說說被說爛的外派越南的好

存錢速度快

因為要離鄉背井到海外，加上大部分是管理越籍員工的緣故，薪資會較在台灣工作高，年資較淺的大概可以談到原職薪資的1.5倍；在公司提供食宿的情況下，即使每週日吃個異國料理、放假時旅遊玩樂、每月固定給家用，存錢的速度還是比在台灣快很多。

可以出國或在越南當地旅遊

大部分產業都有35~50多天不等的返台假，如果工作許可又剛好不想回台灣，就可以安排多幾天的歐美旅遊。

返台假除了上述的出國旅遊，也可以在越南當地旅遊。當地的消費水平不高，可以用很划算的價格達到很舒適的旅遊，當然越南很多地區的風景是很特別的，很值得一遊。

快速累積工作經驗

在當地工作一般都會是當越南人的小主管，如果是剛畢業的新鮮人，到職後有其他台灣人、中國人不做的，都會由你接下來，在認真學與認真做的過程，不但可以快速累積經驗，也可以增加與越南人、中國人溝通等能力；學起來都是自己的。

食宿打掃免煩惱

大部分的大廠外幹都是住在工廠宿舍，以廠為家，而餐點、房間打掃和洗衣的家事部分會有阿姨會處理得好好的，且不需負擔額外費用。

位於越南胡志明市的濱城市場。Photo Credit：Shutterstock/達志影像 位於越南胡志明市的濱城市場

再來說說外派越南你要考量的

工作經驗是否對未來加分

大部分外移到越南的產業，都是需要密集的勞力、在台灣是夕陽的產業。在外派前，首先要先思考的重要一點是，自己想要在越南待多久？

如果是打算在越南落地生根，那沒問題；但如果只是想要短期在越南，就需再思考所要應徵的工作崗位在台灣是否有相對應的職缺，而且是自己可以接受的薪資，再評估在越南的工作經驗對於返台求職是否有加分。

要謹慎考慮這樣的選擇是否適合自己，外派久了就回不去了是真的。在薪資、產業、工作方式、生活環境等等層面，都是習慣了外派，就有可能回不了台灣了；除非自己放下先前所享的待遇與福利，或是等待機會與運氣找到薪資崗位相當的工作。

本地醫療相對落後，高級醫院費用高

在外不怕一萬只怕萬一，如果需要緊急就醫時，本地醫院的醫療及衛生環境看了讓人害怕，選擇外國醫院的費用又很高，如果沒有保險可以支付，會是一大筆費用。平常要對自己身體有所了解，疫情期間這點更是必須優先考量。

工廠大部分位於偏遠地區

因傳產勞力密集的特性，大部分是逐大量便宜勞力而居的，所以工廠的地點常常在鄉下地區，路上常常有牛出來散步的那種。在大眾運輸和公路交通尚不發達的越南，要去一趟市區至少都要一小時以上的車程。在一週僅有一天休息日的情況下，必須有決心才有辦法開發探險，否則只能長年在廠區附近甚至廠內，無法擴大體驗異國生活。

產業文化和思維模式

公司文化也是找工作時的重要考量。如果是學歷比較高，或是比較不喜歡被侷限的人，進到傳產真的會有比較多的衝擊。不是說好或不好，而是適合或不適合，畢竟一天平均9個小時的工時，加上吃住都在廠內，如果不習慣公司文化，肯定會非常痛苦；相反的，如果能夠適應，將是如魚得水。

家人親友是否支持

疫情期間因為越南政府入境管制嚴格，以及隔離時間很長等因素，大量減少了和家人相處的機會與時間，需要更多的與家人溝通。另外這裡也想提醒，外派前有男女朋友/老公老婆的，要溝通好、規劃好要在越南的時間長短，因為遠距離真的是一大考驗，不容易啊。

女生的寶貴青春歲月

到越南對男生來說多了很多機會，但老實說，對於女生而言，在越南要遇到對的人，超！難！（如果可以接受外國人就不一定了）。考慮要長期外派越南的女生，得先做好心理準備，不然只會徒增青春流逝的感嘆。

越南疫情大爆發還要去外派嗎？

越南疫情嚴峻的情況持續了半年，在政府管制之下，大部分企業長達了近3個月的停工。因停工及疫情帶來的不安，造成了一波台幹離職潮。然而，目前不少公司已進入有條件復工的階段，且將持續朝全面復工的目標前進，因此是有不少工作機會的。

疫情讓人員外派的意願降低，企業急需補人，有意願外派者有較高的機會談到較好的薪資。但在員工及外幹不足的情況下，可能需身兼數職而造成工作量龐大，這點也須納入評估。

在疫情尚未趨緩前，想要外派越南，也務必將企業是否有完善的防疫政策及措施納入求職條件之一。

最後，相信自己的決定吧！

說了這麼多，重點還是知不知道自己要什麼；知道自己要什麼就不難決定。否則你去問了很多人然後得到一百種答案，只會讓自己更混亂。相信我，決定好了就相信並享受自己的選擇吧，每條路都有不一樣的風景，持續精進自己都會有收穫的！

Photo Credit：AP/ 達志影像 圖為越南頭頓市一個因疫情而被封鎖的街道。照片設於9月13日。

作者簡介：Abby艾比，台大理學院碩士畢業，因為喜歡吃河粉而毅然決然到越南工作，有兩年多傳產外派人資經驗，同時經營「艾比大口吃越南」粉專、IG等平台，分享在越職涯及旅居生活。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範