魏簡《在人民之間》：形成一種公共意識——對話賈樟柯

文：魏簡（Sebastian Veg）

【形成一種公共意識：對話賈樟柯】

二○一四年四月十三日，香港國際電影節與法國現代中國研究中心共同舉辦一場交流活動，題為「介於公共與私人之間：中國獨立影像的空間」。本文為上述活動中魏簡、張美君、茱迪（Judith Pernin）等學者、觀眾與導演賈樟柯的對話紀錄，由曾金燕於二○二一年二月十二日整理。

可感知的空間：私人與公共

魏簡：你能不能談一談獨立電影這個概念，它跟公共空間和私人空間有什麼樣的關係？獨立電影的出發點可能是在一個很私人的空間裡，幾個朋友之間做一些東西。但是後來越來越可以說，這個「私人」的獨立電影還是在社會上占了一定的位置。因為它涉及到很多社會的問題，很多其他領域可能涉及不到的問題，包括對底層的關注。能請你就這些方面談一談嗎？

賈樟柯：要談這個問題，可能得回溯到過去中國文化的一個現實情況，因為，實際上從一九四九年之後，逐漸地所謂革命文藝就占了主導。過去的，帶有個人色彩的個人感受的這樣一種藝術就被邊緣化，逐漸消失了。比如說，一直到八○年代改革開放以後，我們更年輕一代才能夠了解到比如說沈從文的小說，比如說張愛玲的小說，可能才有機會看到費穆的電影。

在一九四九年之後，在推行革命文藝的過程中，革命文藝其實形成一種模式。這個模式首先從大的敘事上來說，它是通俗加傳奇的一種構成模式。所謂通俗，就是對主流的意識形態來說，最重要的是要有效地傳達到社會的各個層面、各個角落，包括教育程度很低的最基層的社會。那麼，通俗性就成了革命文藝很重要的一個特點。另外就是傳奇性。這個傳奇本身，就是要塑造一種革命文藝，主流意識形態所希望塑造的一個英雄形象。比如說，我們能看到過去的那些革命文藝，像《白毛女》、《紅色娘子軍》這樣的影片，其實背後都有很強的英雄色彩。

在這樣的一個主流的文藝形態背後，它形成幾個重要的特點。首先就是整個影片透過通俗和傳奇的結構，傳達主流的話語。這個主流話語一直對後來的創作有影響。對很多作者來說，當我們進入到藝術創作的時候，其實已經忘記了我們個人的生活感情、表情是可以傳達的。

最典型的例子，是傷痕文學或者傷痕電影。當文革那樣一個大的動蕩，那樣大的一個災難結束之後，傷痕文學作者所持的觀點是非常主流的，完全是在轉述黨對這個事件的態度。這很可惜。也就是在這樣的一個模式裡，你會發現有很多東西消失了，比如說日常空間、世俗生活、私人空間都是消失的。在主要的革命文藝的空間構成裡，單位是最主要的，以及會議。你會看到不停地在開會，會議才是公共性的生活。

唯一能保留、能出現的一些意識形態比較淡的場景，可能是打籃球，或者說是集體勞動。在這樣的模式裡面，私人空間是受到限制的。你很少在那個時代的電影裡看到真實的私人空間，比如說兩夫婦在家庭裡面的，或者一個真實的家庭生活的情況。整個革命文藝帶來的就是以單位為基本的一個社會結構方法，結構起來的人際關係。

說到這個，到了改革開放以後，文化解禁之後，特別是到了九○年代……因為經過八○年代很狂熱的哲學思潮：那時候在我的老家，很偏遠的一個縣城，我們都可以看到尼采的著作、叔本華的著作。那個時候，透過嚴肅文學跟嚴肅哲學著作的閱讀，帶來對自我的關注，對個人的權利、個人的潛意識、個人的內心、個人的弱點的關注。

八○年代對中國文化的一個改變就是，我們透過哲學的思潮逐漸了解到，我們個人可以作為一個藝術表達的主體，來呈現我們的觀點，特別是來呈現我們的弱點，而不是作為一個講述者，主流話語的替身，一種無所不在無所不能的形象。

從電影的領域來說，我覺得到九○年代開始有了中國所謂的獨立電影，從張元、王小帥他們最早的獨立影片開始。我覺得它首先是對世俗生活和日常生活的一種回歸。銀幕上可以出現的是一個真實的中國的人的形象，比如說有焦慮的中國人，受到變革影響的中國人，生活上有困難的中國人，而不是以前主流電影裡面所呈現的，無限誇張的幸福感。

這些改變，一方面，就是作者作為一個真實的個人回歸到作品裡面；另一方面，我覺得世俗生活的個人空間開始了。這樣一種個人化的傾向開始出現在銀幕上，像《冬春的日子》，一對男女他們相愛，他們的空間有在北京的畫室、在他們狹小的家、在他們的故鄉。他們要回到故鄉去，那裡有他們私人記憶的空間：老的火車站、舊的鐵道，還有曠野。

整個空間的結構，這樣一種私人空間的回歸，是因為背後有這樣一種文化調整，有這樣一種改變。還有一點是，像剛才也提出傳播的空間的問題。在這個傳播方面，作為一個導演我身體力行，我能體會到對獨立電影來說的兩個階段的壓力。第一個階段的壓力是在二○○三年之前，從一九九○年第一部獨立影片、張元的《媽媽》到二○○三年中國開始電影的市場化、工業化的這個過程裡，最大的一個困擾是意識形態的壓力、審查的壓力。

那個時候大量產生——獨立電影的另外一個名字，實際上就是地下電影。因為所有公開發表的機會、在主流的商業管道裡傳播的機會，完全被堵死了。那個時候最重要的傳播是私人傳播：如果我有一個《冬春的日子》錄像帶，我借給魏簡看，魏簡再借給別人看。甚至大學跟酒吧，這樣的傳播環節都是受到限制的，更多的是透過家庭空間來傳播。

到了二○○三年之後，中國開始認為電影也是一個工業，整個消費主業也來到中國。那個時候開始受到雙重的壓力。審查還存在，雖然它有很多開放、進步的痕跡，但是它的管理方法本身沒有多大的改變。另一方面就受到市場的壓力。現在的一個問題就是，像這樣類型的影片，首先受市場的排斥、市場的拒絕。權力經過新的化妝，它會說這不是我們的問題，是市場不接受。所以我覺得一直有這樣的壓力。

獨立電影變成一個美術館的藝術，一拍完就是美術館系統〔展映〕。我覺得電影首先是一個正常的商業系統，獨立電影不等於排斥商業系統，然後其次才是圖書館的系統、美術館的系統。現在很可惜，最正常的一個建立作品跟觀眾橋梁的商業系統，遠遠沒有開放給獨立電影和獨立電影導演。所以，從這個角度來說，這個所謂更公共的傳播空間，還是沒有打開。

魏簡：你剛才提到這些私人敘事的故事，他們在社會領域裡會占什麼樣的位置？這些人講自己的故事，或者你拍一些很私人的故事，你希望他們跟整個社會討論的問題有什麼樣的關係？你曾經強調過這種倫理考慮，你希望對拍攝對象抱持什麼樣的倫理態度？

賈樟柯：首先，私人感受的呈現和私人觀察這種個體的角度非常重要。如果結合我的工作來談的話，比如說我自己一九九七年拍第一部電影《小武》，從那個時候起，我作為一個中國人，非常清晰地知道我自己成長跟生活的這個背景是一個變化的背景。在從事電影工作之前我就能感受到這種變化：比如七○年代末的改革帶給我們的變化，從好的角度來說，有物質的改善。

我七○年出生，在我五六歲文革還沒有結束，因此我有很強的飢餓記憶，那個時候物質真的很有限，有飢餓的感受。我也會有暴力的記憶。我也會看到開會，開萬人大會批鬥某一個人。為什麼要批鬥？批鬥那個人是誰？我不知道，但是那個恐怖的記憶我是有的。

到七○年代末之後，很快就是包產到戶的農村改革，很快就解決飢餓的問題，然後開始物質層面的改善，比如生活中開始有了電視機，開始有了洗衣機。電視節目從革命文藝開始有了通俗文藝，開始有上海的電視劇，有《上海灘》、《霍元甲》可以播放。從這些通俗文藝裡面開始有了另外一種社會群體，比如說黑社會。我們原來還有個東西叫黑社會。

這些都是你從變革的角度看到的，都是我自己親身經歷的一種有細節的記憶。比如說從流行音樂的角度，我們過去唱的都是革命歌曲。即使是一個孩子，你學的第一首歌可能都是〈我們是社會主義接班人〉。我一直講，當時我們唱的歌都是複數，都是「我們」，但是你聽鄧麗君的時候，她是單數，她說「月亮代表我的心」，代表個人有自我。

從這個私人的角度，對我來說，一直有無數變革的記憶。這些記憶不是抽象的，不是一些概念。但是當更強烈的經濟變革到來的時候，從另外一個公共的角度來看，這個變革往往缺少細節。比如說從一個籠統的社會學、政治學或者經濟學的角度，這場變革留下來的是一些概念。比如說，談到三峽工程，會有一些概念一些數字，說有一百萬人移民了，說有十幾個有兩千年歷史的城市淹沒了——那它是不可感知的。

我覺得對電影來說，如果我們從一個個體經驗的角度出發的話，我們個體經驗裡面、日常生活裡面感受到的無數細節，可以讓這場變革變得有感情、可以感受。我覺得個體的經驗並不等於說是一種獨特的經驗，往往個體的經驗代表一種大多數的、一種普遍性的經驗。從這個角度來說，我非常喜歡王小波老師。

許〔倬雲〕先生他說，其實對藝術來說，如何建立好一種個人跟眾人的關係，也就是一個個體的經驗如何屬於一個集體的經驗跟記憶。我覺得個人經驗能提供給這個變革的社會，或者說哪怕它不變革，只是日常生活中一種可感的細節，而這些生命的細節、這些在其他任何領域不能呈現的，也就只有藝術領域能夠呈現。

從這個角度來說，個人經驗反而是一個正常的經驗。另外，獨立的個人經驗，能夠產生什麼樣的作用？從二○○三年開始有機會在中國公開發行我的電影，從《世界》、《三峽好人》到《二十四城記》，一直有一種來自媒體的疑問，說你一直拍這個底層社會，但底層人民不看你的電影。看起來這是一個很聰明的問題，很尖銳地指出我工作上的悖論。但是，對我來說它一點都不是一個悖論。

一部電影，它作為文化的一部分產生的作用，從來不是靠人數來堆積。今天中國一本書的銷售量一萬兩千本已經是暢銷書了，那麼它才有一萬兩千個人看而已。周星馳的電影一放，幾個億的人在看，廚師都在看。我看《功夫》的時候，是在深圳買到最後夜裡兩點的票，都是剛下班的廚師戴著白帽子就來了，你肯定沒法跟它比。文化的作用，不是一對一的。不是說電影拍了有兩億人看它才有作用。電影是形成一種公共意識。當你觀察你意識到的問題，個人的經驗形成一種公共意識的時候，那麼在整體的文化上會有它的作用。

這些年，不單是電影，也不單是文藝，包括新聞、社會學的研究，很多東西都集中在一起；文化還是產生它極大的一個改變社會的作用，到今天沒有人敢說我們可以忽視這些普通人，沒有人敢說這種話，那這種公共意識是怎麼形成的？我覺得就是文化的作用。談到我最新的電影《二十四城記》。九○年代中期是中國工人下崗最厲害、最嚴重的時候，那個時候有一種強者哲學，認為就是要變革，必須從計劃經濟轉變到市場經濟。

這是一個共識，所有人都認為計劃經濟不合理，應該轉換到自由經濟。這個沒問題。但是，在那種情況下，就有一種強者意識說，為了完成這個轉變必須犧牲很多人，這個犧牲是必須付出的。這就不對了。它就是一個目的正確論。這個過程為什麼就要有犧牲呢？不犧牲你就要犧牲他呢？為什麼他們就是被犧牲者呢？那個時候文化的梳理還存在很大的問題。到今天，〔關注普通人〕這已經是一個公共意識，我覺得已經深入人心了。

從個人經驗、個人記憶、個人的要求，到傳播過程裡的局限性，我覺得都不是我們應該擔憂的。因為你真的不知道它會怎麼樣發生作用。比如說我自己喜歡電影，是因為看了《黃土地》。《黃土地》當時看的人好像也比較少，但是到今天，它可以說是八○年代很重要的一個文化經驗，影響了文化，也影響了社會。如果真的要有一個文化的作用的話，我覺得它就是一個例子。

魏簡：你提到王小波，獨立電影會不會影響到王小波的「沉默的大多數」？你覺得透過這些半私人半公共空間，是什麼樣的過程可以創造這種輿論的意識？

賈樟柯：我自己不認為沉默的大多數是麻木的，我不這樣認為。在真實的接觸裡，你會發現其實他們透過各種各樣的方法保持著閱讀，保持著看電影的習慣，保持著思考。剛才我們談到傳播的問題。的確是，主流的商業管道傳播是有問題的。比如說在中國的中小城市，沒有銀幕。

像我老家縣城，人口很多，八○年代原來有三家影院，現在這三家影院都倒閉了，整個縣城沒有一塊銀幕：一個影院是超市，一個影院賣家具，一個影院炒股票，它變成三個空間了。但影片以另一種形式在傳播，比如說網路。我自己在考察的時候發現，就在山西的煤礦，在偏遠的煤礦村莊，都會有給礦工使用的網吧，都可以下載電影。從這個角度來說，傳播還是在，雖然它的途徑在改變，但是並不是說這樣的影片沒有機會被大多數的人看到，還是有這樣的機會。

魏簡：你在電影裡雖然要講一個私人的故事，還是會拍一個很公開的、很公共的場所，就像剛才提到的《二十四城記》的工廠。你覺得個人跟這些空間有什麼樣的關係？這些空間跟體制有什麼樣的關係？你為什麼要做出這種對比？

賈樟柯：所有公共空間背後都有權力、都有社會結構。首先，穿行在這些公共空間裡面的人，他自身有一種跟秩序、跟體制聯繫的感覺在裡面。舉個例子，如果大家去中國坐趟火車，火車不單是一個公共空間，不單是一個旅行的空間，它是一個權力特別集中的一個空間。

若你當時恰恰沒有買到座位，你要趕路，你上了這個車，你要去找列車員或者列車長買一張票、找一個座位——你真的就是在和權力打交道，不是在和一個運輸公司打交道，是在跟鐵道部打交道。基本上，那個體制所有負面的東西你都能感受到。所以當人穿行在公共空間裡面的時候，透過他們個人的狀態、個人的精神面貌，我們完全可以理解整個公共系統、整個權力系統是怎麼樣影響到個人。

舉個例子，在拍《公共場所》的時候，我去拍大同的一個火車站。我看到一個人，因為旅途很疲勞，睡著了。睡著之後我觀察他，突然發現一個細節，就是他拿了一個包。雖然他已經睡著了，但是他的兩隻手緊緊地抓著那個包的拉鍊。就是在睡眠狀態裡，他的手都是不離開那個拉鍊的。所以，從那緊緊握著的手，你會發現旅途之危險、社會之混亂、無處不在的偷竊。這些，你都可以透過個人的一個動作、個人的反應，把這個空間本身背後的社會面貌、社會狀態、社會權力的形象，呈現出來。

導演的位置與創作：私人與公共

魏簡：我想請問你業餘愛好或者專業愛好有關的問題。導演拍這些〔普通人、底層〕，你有沒有「以天下為己任」的感覺？

賈樟柯：什麼？

魏簡：就是去關注底層是否出於「以天下為己任」這種態度？官方不管他們，所以要從其他角度去看這些問題。或者這些拍攝完全是私人的，作為私人的愛好，對這些人感興趣？又為什麼感興趣？你怎麼看這些問題，希望你自己站在什麼樣的位置？

賈樟柯：我從來不覺得我有一種責任要拍這一類型的電影，我也不覺得我可以代表這一類型人，實在是一個太私人的情況。我自己就成長在這樣的環境裡面，我是一個再普通不過的中國家庭裡的孩子，我是在再普通不過的中國縣城裡成長的。在這個成長過程裡，我看了太多、經歷了太多的事情。這些事情，它給了我想講出來的一種動力，我變成一個想表達的人；我看到的生活和我遇過的人，讓我想出來表達。

比如說，在小的時候，在中學的時候，心裡面很有講述的願望，但你講不清楚怎麼辦？那就去跳霹靂舞，用身體來解決這個問題。後來就開始寫詩。我覺得每個時代的中國人、年輕人，都會選擇一個方法來表達自己。八○年代詩歌很活躍，寫著朦朧詩，北島、顧城他們就去寫詩。那麼寫詩也覺得不夠，幹嘛？就開始寫小說，最後就找到電影。電影是我最喜歡的一種表達的方法。

這個過程，完全是很自然的、一個尋找個人出路的過程。很痛苦、很迷茫，又想說出來，那就找一個方法。在那種環境裡，也不會彈鋼琴，高雅的也來不了，寫作是最簡單的，拿一張紙、拿一支筆就開始了。到了九○年代初，看了《黃土地》之後，我覺得這個太好了。我覺得它超語言。我以前寫字，那還得認識字，你才能分享這個。電影不一樣，只要聽得懂這個語言，你就可以拍。

所以，我自己選擇導演這個職業，不是出於一種責任感，而是出於個人表達的出路。如果不講出來，當然也有很多人不在意，那就是性格的問題了。我有很多朋友也不管這些，也不講出來，該怎麼樣就怎麼樣。但你恰恰是一個，可能是一個敏感的、感懷的人，有點浪漫就變成一個導演了，它很偶然。

話又說回來，每個人選擇一種工作、一種理想，一定有它的一種社會理想，不可能沒有。對我來說，把我經歷的熟悉的生活呈現出來，我有這種內心的願望。在讀北京電影學院的時候，我看了好幾年中國的官方電影，跟我們的生活沒有任何關係。那我的生活在哪呢？我覺得我應該拍。但是，我特別不願意談它是一種責任，或者甚至是一種使命，因為往往我們在強調這種責任跟使命的時候，就像也在強調你的權力、你自己的話語權。我是比較排斥這樣一種思路的。

剛才你談到演員的問題。我覺得包括用非職業演員自身的自然的狀態，就是對我過去工作背景裡、那種銀幕世界的一種反叛。在那個銀幕世界裡，所有人都不是一個自然的人，它是一個經過訓練的人，語言發音是普通話，而且是表演系培訓出來的普通話，像播音員一樣的普通話。為什麼不用非職業演員呢！就像王宏偉，他的身體都是歪的，我們每個人在生活裡面都是歪的，沒有人一直是表演的狀態。

從語言的角度來看，用非職業演員，他們可以講方言。我覺得普通話是一個很暴力的東西。每一種方言都是人的母語，為什麼拍電影的時候要限制人家說母語，非要說普通話、說一個學來的東西？每一次讓非職業演員用母語、用方言表演的時候，語言的魅力色彩真是光芒四射，而且每一種語言自身的、表達的那種詞彙的準確性，是普通話沒有辦法相比的。

比如說「我愛你」這個普通話，這個很彆扭，男女表達之後，怎麼說？廣東的電影裡、香港的電影裡，就是「我好鍾意你」。這個「鍾意」很好，它很含蓄又沒有愛那麼猛，還沒到那個階段，我覺得它那種分寸是非常好的。談到這個，它也是我們的一種私人經驗，私人魅力的一種釋放。這到現在好一點。

在我剛拍《小武》的那個時代，中國的電影審查制度還有一條，就是為了推廣普通話，電影不許使用方言，如果使用，必須打報告。最後這個電影裡基本上只有毛澤東能說方言，還有周恩來，其他人都不允許說母語。它是另一種專制。

相關書摘 ►魏簡《在人民之間》：大多數菁英學者是男性，但女性卻在民間知識分子位居中心

書籍介紹

本文摘錄自《在人民之間：業餘史家、獨立導演、維權律師與部落客，從草根崛起的力量，當代中國知識分子的聲音與行動》，聯經出版

作者：魏簡（Sebastian Veg）

譯者：曾金燕、徐曦白

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在逐漸噤聲的人民共和國，仍有一群知識分子不願沉默

他們非官方、無編制、在人民之間——自豪為「民間」

中文版獨家收錄〈對話魏簡〉、〈對話賈樟柯〉

在一九八九年民主運動受挫，一九九二年經濟改革重啟之後，一種新型態的草根知識分子挺身而出。有別於退縮於傳統領域的文人，他們積極與弱勢和邊緣群體合作；有別於八〇年代高聲疾呼民主與現代性的公共知識分子，他們強烈反對菁英修辭。他們宣告思想與行動的獨立性，並身為「民間」而自豪——非官方、無編制、在人民之間。

本書刻畫了一群深刻改變中國公共文化的草根思想－行動者，包括質疑官方說法的業餘史家、讓人民說話的獨立導演，以及分享實用知識的維權律師與NGO工作者等。他們開拓學術界與政府機構之外的新興公共領域，並聚焦於具體而嚴峻的現實問題：毛澤東時代的政治受難者、無法受教育的農民工子女，以及沒有居住許可證的上訪者們。

魏簡深入當代中國社會表層下的變革伏流，分析民間知識分子的公共話語、介入行動和知識生產，將長期位於權力邊緣的草根知識分子群體——特別是女性知識分子——帶到中國思想史的版圖之中。

在威權國度的陰影下，深刻改變中國社會的知識力量！

業餘史家——楊繼繩

退休後開始搜集關於大飢荒和文革的非官方檔案，二〇〇八年在香港出版著作《墓碑》。「來自全國各地的大量讀者來信，給我以堅定而熱情地支持。這說明，真相有強大的穿透力，它可以衝破行政權力構築的銅墻鐵壁！」

獨立導演——賈樟柯

在體制外拍攝電影的第一代導演，專注於被主流忽視的題材。「我一直反感那種莫名其妙的職業優越感，而業餘精神中則包含著平等與公正，以及對命運的關注和對普通人的體恤之情。」

維權律師——許志永

在孫志剛案、公盟創立與訪民議題上發揮重要作用，後因新公民運動而被捕入獄。「我有能力在這個體制中過上優越的生活，但是，任何的特權都會讓我感到羞恥。我選擇站在無權無勢者一邊，一起感受北京的冬天街頭地下通道的寒冷，一起承受黑監獄的野蠻暴力。」

部落客——韓寒

高中肄業後成為暢銷小說家與賽車手，常對政治議題發表評論。「我很討厭政治，我很熱愛文藝。只是我不喜歡我所熱愛的文藝被我所討厭的政治所妨礙。」

（更多民間知識分子小傳詳見本書附錄）

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬