醫界、台教會和時力都「反惡罷」，蔡英文籲民進黨支持陳柏惟：別讓認真做事的人孤單

台灣基進立委陳柏惟罷免案將在10月23日舉行投票，國民黨傾全力發動空戰和地面組織戰催票，綠營也頻頻相挺。今（13）日民進黨召開中常會，民進黨主席、總統蔡英文也對此案表達關注，表示要尊重台灣基進策略，也要支持陳柏惟，不希望成為全黨打一人惡鬥下犧牲品。

值得注意的是，過去雙方偶有嫌隙的時代力量，今天立委邱顯智和王婉諭也紛紛發文表示，雖然和台灣基進在政黨競爭上過去也有衝突分歧，但不能認同國民黨用誣衊抹黑的方式，發動一場場的報復性罷免，傷害台灣民主。

而國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，支持陳柏惟，就是支持賭博、支持娛樂性大麻毒品、支持肇逃，這涉及道德觀、價值與立場，而非意識形態的對抗。

蔡英文表態「不讓認真做事的人孤單」，民進黨將配合基進黨幫忙

民進黨今辦線上中常會，針對中常會提到陳柏惟罷免案黨部態度，蔡英文今天在民進黨中常會中表示，全國都很關注這次的罷免案，要請大家繼續關注這件事情，不要讓認真做事的人孤單，台灣的民主深化，應該是基於理性溝通，不是惡意報復。

據發言人轉述，黨秘書長林錫耀表示，針對陳柏惟罷免案，這是惡意不正當性的罷免案，是國民黨全黨打一人，民進黨與基進黨密切溝通，台中民進黨公職大力支持，但步驟要尊重基進黨意見。基進黨也不希望擴大成黨對黨衝突，民進黨方面會派出公職人員掃街、協助辦地方座談會，不希望升高政黨對抗，罷免前最後一個晚上會辦溫馨晚會支援陳柏惟。

林錫耀指出，有民進黨中常委表示，外界認為民進黨對陳柏惟、黃捷的罷免案態度不一樣，希望黨對外說明清楚；林錫耀回應，因黃捷有提到要一起正面對決，但基進黨主張是照他們態度來走，所以才不一樣。蔡英文聽後則指出，要尊重基進黨策略，也要支持陳柏惟，不希望成為全黨打一人惡鬥下犧牲品。

最近民進黨黨公職從中央到地方都紛紛表態支持陳柏惟，包括前台中市長林佳龍，強調這場惡意罷免有中國勢力介入，不只沒有正當性，更成了地方政治勢力反撲。另外立委陳亭妃、陳歐珀、蔡適應、莊競程、黃秀芳、賴品妤、蔡其昌等多名民進黨立委也都發文力挺，要選民站出來「反惡罷」。

時代力量：反對報復性罷免

同為國會小黨的時代力量，立委邱顯智今天在臉書發文指出，在陳柏惟的罷免案可以看到國民黨與地方勢力的緊密合作，只為了讓黑金復辟；國民黨傾全黨之力的汙衊抹黑，只為了重振政黨士氣；國民黨新上任的主席朱立倫把罷免案當作新任主席立威勢、顧黨權的工具。

邱顯智強調，一個政治人物不該成為黑金復辟的犧牲品，不該成為汙衊抹黑、政黨立威的祭品，更不該成為報復性罷免的復仇對象。

不過，邱顯智也指出，反對報復性罷免，不代表他對陳柏惟個人政治理念、相關作為無條件的支持，更不代表對於台灣基進長期汙衊抹黑時代力量的作為視而不見；理念的良性競爭，才是民主政治追求的目標，以及國家長久發展的唯一途徑。

立委王婉諭則說，她尊重公民權的展現，但對於缺乏正當性的報復性罷免，她沒有辦法支持。自去（2020）年開始，國民黨勢力便鋪天蓋地對本土派的政治人物進行報復性罷免，一次一次缺乏正當性的罷免投票，消磨的不僅是民眾對於政治人物的信心，更是台灣好不容易建立起的民主基石。

日前當選國民黨主席的朱立倫，一就任便高舉著罷免案的大旗，不提對台灣社會更好的願景，反而是傾全黨之力，以各種不對等的龐大資源進行報復性罷免。王婉諭認為，倘若這樣的罷免手段成功，往後恐會出現更多以抹黑、造謠為基底，全面攻擊資源稀少的小黨政治人物的罷免選舉，對台灣的民主可以說是莫大的傷害。​

王婉諭強調，即便在政黨的競爭上，基進黨過去對時代力量的批評不遺餘力，甚至曾以惡意的言論攻擊時力的作法，她對此同感厭惡，但這並不代表就因此支持國民黨這種透過民粹操弄謠言、撕裂社會基礎的惡質手段；罷免是憲法賦予人民的基本權利，政治人物的表現固然可受公評，但應回歸理性的公共事務討論，而不是將其作為政黨惡鬥的工具。

醫師串連、台教會相挺

台灣教授協會今天也在立法院召開「反對霸凌陳柏惟，挺優秀立委問政」記者會，批評這次罷免案是報復性罷免，不單純是台中第二選區的事，而是關乎台灣民主發展。

立委范雲出席記者會表示，她過去與陳柏惟在立法院合作提案境外勢力代理人法案，也連署支持陳柏惟提出的反滲透法，謠傳陳柏惟所謂問政「零提案」並非事實。范雲說，陳柏惟在立法院提出指標性重要法案，站在抗中保台第一線。

范雲認為，央視最近大張旗鼓宣傳罷免案，懷疑這正是中共下指導棋所發動的「殲滅戰」，並質疑有內部政治力量呼應中國，要「內外夾攻」砍掉認真「抗中保台」的小黨唯一一席立委。

與會律師黃帝穎表示，國民黨與顏家共同運作罷免陳柏惟，中共官媒央視更不避諱對罷免案下政治定調，這很清楚是要台灣人在「走回迎合國共的黑金派系政治」和「堅持台灣主體及青年參政的民主政治」間作出選擇。他強調，美日印澳及歐盟等民主國家已清楚表態反對獨裁中國，文明世界與民主台灣站在一起，呼籲選區選民勇於向親中的黑金政治說不。

許文堂指出，陳柏惟罷免案是「韓粉」惡意的「報復性罷免」，是繼高雄市黃捷、桃園王浩宇罷免案之後的第三案。這已經不單純是單一選區的事，而是關乎台灣民主發展。台中地方黑派的顏寬恒自稱「挺身而出」當罷免陳柏惟的「義工」，然而一旦罷免成功，必然推出顏寬恆投入補選。這種有切身利害關係的不叫「義工」而是「自肥」。

他也提及，陳柏惟當選代表年輕人成功衝破地方派系，現在卻被某些人蓄意挑起仇恨進行罷免。

台大生化科技學系名譽教授黃青真說，陳柏惟2020年當選立委，部分原因是立委選舉跟總統大選綁在一起，有不少青年人回鄉投票。但罷免案投票是單一選舉，當初支持陳柏惟的青年人不一定會回鄉投票，這讓陳柏惟處於劣勢，所以她呼籲在外工作的該選區選民踴躍返鄉，投下「反對罷免陳柏惟」、「保護台灣民主」的一票。

除了教授學者，日前也有不少醫師發起串連力挺陳柏惟，「盾牌牙醫」史書華、麻醉專科醫師邱豑慶、台中市醫師公會理事長陳文侯、牙醫嚴雯馨、前立委林靜儀、中台灣牙醫師黃立賢等百位醫師和醫事人員，共同聲明「反惡罷」支持陳柏惟，「不讓扭曲式惡質罷免及造謠抹黑的政治文化傷害台灣。」

邱豑慶說，陳柏惟不只關心國防發展，也非常關心醫療政策及醫療人員、患者的權益。邱舉例，殺警案後，陳柏惟也是最關心設立司法精神醫院議題的立委，自己特別從恆春趕來就是要表達對陳柏惟的支持，希望23日大家一起站出來投票，反對這場不公義的惡質罷免。

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核稿編輯：羅元祺