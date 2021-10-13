越南孩童今年只到校3個月，家長在工作和陪孩子線上學習間掙扎

（中央社）越南今年遭受兩次COVID-19本土疫情打擊，許多學童今年迄今只到校上課3個月，其他時間都在家避疫、線上上課，廣大越南家長在協助孩子學習與兼顧工作之間苦苦掙扎。

越南今年疲於抗疫，1月與4月下旬各爆發一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，其中4月下旬這波疫情延燒大半年至近日才趨緩。為了防範疫情擴散，學校大多時間關閉，學生改為在家線上上課。

以河內市來說，小學生今年迄今只有1、3、4月到校上課，家長蠟燭兩頭燒，除了原先的工作之外，每天平均還要再「加班」3小時不等陪孩子線上上課，日子一久內心疲憊不堪。

河內市民阮氏水（Nguyen Thi Thuy）向中央社表示，她跟先生原本一起外出做生意，現在她必須待在家督促就讀小一與小三的孩子線上上課。「沒有家長陪伴，小孩可能不會專心，也可能發生觸電等各種意外。」

河內市民趙美幸（Trieu My Hanh）家中同樣有兩個分別就讀小一與小三的學童。她認為，線上學習效果比較不好，很多時候要靠家長協助補強，但教育是很專業的領域，她陪課兩週後已經有點吃不消。

趙美幸說，特別是剛就讀小一的孩子在幼兒園期間就因為疫情常常中斷上課，現在升上一年級又因為疫情改為在家學習，導致整個學習基礎沒打好。「小孩學得很吃力，大人壓力也很大。」

河內市民阮春慶（Nguyen Xuan Khanh）家中有一個就讀小學四年級的學童。雖然孩子大多時候已不需要他陪課，但他幾次在家上班從旁觀察，發現孩子上課常會打混摸魚，不是邊學邊玩，就是跑去上廁所、喝水。

為讓小孩能更加專心，阮春慶只要有空就會搬張椅子在旁邊陪課。他坦言，孩子在家線上學習確實讓家長的困擾與壓力倍增，但也擔心孩子去學校上課可能染疫，畢竟越南還沒開始為兒童施打疫苗。

此外，並非每個家庭都有足夠的硬體讓小孩在家上課，據統計，越南至少有150萬名學童缺乏上網設備。然而這波疫情已經影響許多民眾的生計，又要多添一筆購買上網設備的支出，大人肩上的壓力更沉了。

「二寶媽」趙美幸就說，家中兩個小孩，一個用她的手機線上上課，得再添購一台上網設備，「我和先生因為疫情雙雙失業5個月，仍咬牙買了一台300多萬越南盾（新台幣逾3700元）的平板給小孩。」

Photo Credit：中央社 圖為越南小學生在緊閉的國小校門前騎腳踏車。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範