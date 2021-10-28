宣傳當兵、歌頌普希金，斜槓公務員曾今可與《亂世吟草》

文：陳令洋

我們為什麼挑選這項藏品

上一篇我們曾經介紹過曾今可主編的《臺灣詩報》，這份刊物貌似在集結、媒合臺籍與外省詩人，卻又時時顯露曾今可個人色彩與職場人脈。任職臺灣省通志館主任秘書的他，是文壇的百變怪，早年在上海開書店、寫白話小說、推廣白話詞；來到臺灣之後又變成傳統詩人，辦起傳統詩刊；他是臺灣省通志館中少數的外省籍職員，也曾經幫鈕先銘、柯遠芬等軍方人物辦過刊物，故而在許多戰後傳統詩壇文獻中留下名字，但能釐清他身份背景的資料實則當有限。

因此，他類自傳詩集《亂世吟草》遂成為我們認識這個人的重要途徑。在這本詩集裡他一定程度地依時序「編輯」了自己的人生，以史實的角度而言，這未必是值得信賴的史料，卻是他少數自述身世的文獻。以下為了方便說故事，我透過虛構，化身為臺灣省通志館館長林獻堂的小助理；而他，現在正拿著剛印好的《臺灣詩報》前來。

Photo Credit: 藏品／王駿嶽提供，圖／國立臺灣文學館 封面有黨國大老吳稚暉（吳敬恆）用他知名的篆字題寫封面。

曾今可主秘拿了一份剛印好的《臺灣詩報》來，剛巧林獻堂館長不在，要我幫忙轉交。我接過這本由薄薄幾頁紙裝訂的詩刊，畢恭畢敬地說好，待他一轉身，便隨手往桌旁一丟。

大家雖然一起在臺灣省通志館工作了半年多，曾主秘和大家互動也頻繁，講話看似豪爽，但我仍覺得他看起來有點令人煩躁。要說才華，他貌似詩文書法都略懂略懂，喜歡跟長官同仁唱和來唱和去；而且他好像從兩三年前來到臺灣之後，就一直在跟各地方的文人仕紳接觸，本館去年（1948）11月出館刊第二期，他還幫忙寫了一篇〈臺灣的詩人〉[1]，介紹了臺灣各地日本時代的漢詩人。或許因為他身型有點矮胖，頭髮斑白，講起話來氣質不像是個文人，反倒比較像個商人[2]，外加許多讓人感到弔詭的文壇活動，才讓我起了些反感。

但我細想這或許不是沒有道理。畢竟我看他過往組織的團體、辦的刊物，出資者如果不是鈕先銘就是柯遠芬，特別是他曾經幫柯遠芬組織的「正氣學社」，表面上說是要幫助清除被日人統治的遺毒，實際上不就是軍統的外圍組織嗎？先前林茂生就是被曾今可介紹加入，結果二二八的時候還是不能倖免於難，有時想想還真讓人懷疑這種入社邀約到底是表示友善，還是請君入甕。[3]

想到這裡，我不禁從桌面拿起這份詩刊，前後翻了幾頁。這份刊物雖然內容收錄了「本省」與「內地」眾多詩人的作品，但在主編曾今可的編輯風格下，這份刊物充滿了他的個人色彩。看到封底，我忍不住笑出來。版權頁上方有一大區塊是他的個人詩集廣告：

亂世吟草：曾今可先生詩集

吳敬恆、林獻堂、林佛國等先生題序

接下來是詩集各章節的介紹，寫得密密麻麻，後面還非常灑狗血地這樣說：「作者生逢亂世，感慨特多，渠為一貧士，歷年詩稿，無力刊印。現承各方文友之催促資助加以整理出版。宣紙仿古精印，線裝一厚冊。」

對，這個《亂世吟草》我也幫館長收過一本，去年雙十國慶時出版的，現在還在我這呢。我一時興起把它從櫃取下翻看了起來。

確實像廣告說的那樣，硬要用宣紙仿古線裝，封面有黨國大老吳稚暉（吳敬恆）用他知名的篆字題寫封面，由林佛國作序，還有名詩人謝汝銓、倪炳煌、謝尊五、金堯安等人的題詞。雖然是一本傳統漢詩集，可是序詩卻是一首頌歌式的新詩〈普希金逝世百十年紀念〉，以普希金在俄國的處境比擬當時的中國：

不幸生長在中國的詩人們，正遭受著你受過的禍災。

像你生前一樣，我們熱愛我們的祖國；

像你生前一樣，我們攻擊一切的罪惡。

也像你生前一樣，我們竟無法溫飽；

偶然自由地傾訴或歌唱，往往會被關進監牢！

這本詩集內容分六輯，分別是五四集、東遊集、北伐集、滬杭集、抗戰集，以及蓬萊集，大概個別代表曾今可人生的不同階段。分別可以看出他曾經熱血投入五四運動的過程與情懷、留學日本早稻田的經歷、在抗戰期間寫的口語化的軍歌，以及他曾經擔任各種政府公職的經驗。其中蓬萊集最豐厚，大抵都是來臺灣之後寫的，也收錄很多他和許多詩友唱和的作品，顯然近期應該是他最常寫傳統漢詩的時候。

Photo Credit: 藏品／王駿嶽提供，圖／國立臺灣文學館 雖然是一本傳統漢詩集，可是序詩卻是一首頌歌式的新詩〈普希金逝世百十年紀念〉。

總體來說，除了來臺灣之後的作品之外，寫的主題不出戰爭、男女之情，以及應酬詩文。但有時候我摸不太清楚他的價值觀。特別是他在日本留學的時候，對於男女同浴的熱海溫泉，認為是「島國未知羞恥事，不分男女浴溫泉」（〈熱海溫泉男女共浴〉），但是這一集裡又有好幾篇無題詩或香豔詩，動輒「尚憶燈前為解衣，牽情繫念是腰圍。」（〈有贈〉）

至於抗戰那一集，會有一些很口語的戰爭宣傳詩，像是〈去當兵〉：

好朋友，好弟兄，大家去當兵。保衛國土有天職，快上戰場殺敵人！殺盡敵人回家鄉，安居樂業享太平。好朋友，好弟兄，請你仔細聽：日本強盜不趕走，我們大家活不成！我們不做亡國奴，大家踴躍去當兵！

老實說有些直白口語、主題樣板到不知為何可以納入詩集，但有時候也因此驚嘆於他為何敢在詩集裡如此誠實，像是有一首〈謝陳果夫先生介紹入福建稅務管理局任督察〉開頭就講：「自知稅務非所長，管理更覺無其智。督察不過一虛名，姑設此職聊閒備。」雖然後面都是在講自己為了生計謀職，與尸位素餐之間的矛盾掙扎，但這種講法還是不免讓人替他捏把冷汗。

Photo Credit: 藏品／王駿嶽提供，圖／國立臺灣文學館 老實說有些直白口語、主題樣板到不知為何可以納入詩集，但有時候也因此驚嘆於他為何敢在詩集裡如此誠實。

讓我覺得最尷尬的大概是「蓬萊集」裡面有一首，標題叫做〈館中清閒無所事事常與諸公談笑吟咏為樂〉，詩裡還說：「作嫁依人愧幕僚，明窗選韻遺清寥。館閒似廟僧仍滿，席冷如冰暑自消。」

翻到這裡，館長突然進辦公室。我速速把這本《亂世吟草》蓋上。

館長走到我桌前，看了瞄了我匆匆蓋上的書，問我今天有什麼要跟他交代的事情嗎？

我說：「報告館長，曾主秘拿了新印好的《臺灣詩報》來……，啊，還有之前他也拿過這本《亂世吟草》給你。」

館長只說了句：「今天事情很多，這兩本都先放你這吧，我改天看。」

備註

[1]曾今可，〈臺灣的詩人〉，《臺灣省通志館》第一卷第二號，1948.11，頁27-28。

[2]此段描述依據1930年代中國作家溫梓川對他的評價：「他是一個小胖子，圓圓的臉孔，很飽滿，只是一頭亂髮，摻雜了不少的星霜白髮。看起來倒像一個商人，不像是一個詩人。不過那份天真和率直，是一個詩人所不能缺少的那份素質，他是不會沒有的。」溫梓川，〈曾今可宣告文壇下野〉，轉引自凌夫，〈曾今可與《新時代》〉，《尋根》，2017年06期，頁114-120。

[3]曾今可被視為文化特務的說法，出自司馬嘯青，《邪惡的開端：陳儀及其帶來的中國官場文化》（臺北：玉山社，2018），頁237。

作家小傳

曾今可，名國珍，以字行，1901年生。1930年代開過「新時代」書店、辦過《新時代》月刊，並以現代小說為主要創作類型。後負笈日本早稻田大學，二戰期間從事文化宣傳工作；戰後由福建來臺，任上海申報駐臺記者間臺灣省行政幹部訓練團講師；1946年夏，曾因於報端攻擊「臺北號」走私事件遭陳儀逮捕，旋即釋放；曾主辦《正氣月刊》、《建國月刊》等；1948年就任臺灣通志館主任秘書；1949年改組為臺灣省文獻會後，仍然繼續擔任主秘一職，是臺籍詩人與外省籍詩人間的重要橋樑。1971年病逝臺北空軍醫院。

作者簡介

陳令洋，清大臺文所碩士，興趣是詩與書法。

原文標題為〈【臺文天文臺】陳令洋：曾主秘吃了誠實豆沙包——曾今可《亂世吟草》〉

本文經國立臺灣文學館授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航