原物料、人事成本飆高，王品旗下15個品牌漲價，經長：10月底提配套補助受創產業

知名連鎖餐飲集團王品，昨（13）日開一槍，啟動漲價機制，旗下15個品牌，平均調幅在5%內，預計10月25日生效。王品表示，自2020年疫情爆發後，各項食材成本飆漲，且面對疫情以及工資攀升的挑戰下，才決定調整部分品牌價格，而漢來美食表示不排除跟進；饗賓餐旅、瓦城則未有漲價規劃。

國際食材價格飆，王品旗下15品牌喊漲

王品集團成立於1993年，已成功創立超過30個餐飲品牌，經營跨足不同類型，包括牛排料理、鐵板燒、日本料理等，是台灣第一大餐飲集團，每年來客量超過2300萬人，對國內餐飲市場影響動見觀瞻。

王品強調，疫情爆發後，餐飲內需產業蒙受衝擊，又加上國際原物料飆漲，且因應人事成本上升，王品集團宣布，逐調整部分品牌價格，而部分中平價品牌仍維持原價。

此次調漲品牌包括王品、原燒、聚鍋、藝奇、夏慕尼、西堤、陶板屋、石二鍋、享鴨、青花驕、12mini、The Wang、和牛涮、尬鍋，共計15個品牌。未調漲則為sufood、莆田、品田、hot7、肉次方等5個品牌。

王品集團強調，疫情後全球各項肉類成本也略有漲幅，而主要「黃小玉」（黃豆、小麥及玉米）價格受氣候飆漲，導致飼料成本上揚，加上今年美國缺工、人事成本提高，就牛肉後市而言，將仍持續高檔。

根據美國乾旱監測中心（US Drought Monitor）資料顯示，極端高溫天氣襲擊美國多數地區，包括北達科達州、南達科達州、明尼蘇達州、愛荷華州和內布拉斯加州都出現極乾氣候。

受此影響，許多於年初播種的穀物將會枯黃凋敝。據美國農業部統計，美國63%的春麥狀況不佳或極度不良，反觀一年前同期的該數據僅6％，連帶調降2021年的產量預測，使美國穀物庫存下滑，是2013年以來最低水準。

統一期貨今年8月報告指出，各大食品重要原物料——黃小玉飆漲，創下近年來最高價格。由於乾旱，造成黃豆良率受影響，較去年同期下滑15%，預估產量更可能減少達40%之多，而在氣候因素尚未改善下黃豆價格將有可能持續走高，連帶使肉品市場攀高。

經濟部長：10月底前提配套補助所有內需產業

國際貨幣基金（IMF）昨日公布10月世界展望報告，上修台灣2021年經濟成長率。經濟部長王美花也認同說：「IMF的預測跟我們的預測非常接近，該份報告也讓更多國家看到台灣經濟成長情形」。

而為讓勞工享受經濟成長的成果，日前基本工資審議委員會議於上週拍板，基本工資從明年元旦起將調升，由現行2萬4千元調高達2萬5250元，時薪由160元調升為168元，調幅5.21%。

各大工商業者直呼受不了，受疫情重創又遭人事成本影響，餐旅產業恐愈加難復甦。由王品集團率先表態喊漲。經濟部長王美花今（13）日對此表示，針對受疫情衝擊，及明年實施基本工資調漲影響的內需產業，10月底將提出補助措施，只要符合條件都會納入補助範圍。

面對各界批評聲浪，勞動部長許銘春今天（13）日也強調，本週將研擬受創產業的配套措施，針對勞工如如住宿餐飲業、旅行社等，提供月薪、時薪補貼。

外界議論王品是否將掀起「漲價潮」。饗賓餐旅事業總經理陳毅航回應，民生消費才剛復甦，而現在並不是饗賓漲價的時機，希望等耶誕節過後，再來觀察物價。

他強調，食材和鋼鐵、煤炭不同，肉與奶油都是可再製造的食材，成本高漲是短期現象，未來可望回穩，而就台灣而言不是每樣食材都上漲，台灣雞肉豬肉蔬菜水果等價格相對平穩。

而漢來美食也聲明，目前並未漲價，但在評估中，原因在於國產食材和進口食材均面臨前所未有的漲幅，尤其是國產豬肉，累計漲幅已超過30%，雞肉和進口牛肉也漲 10-25% 不等。

漢來美食不諱言，旗下中餐體系規劃可能會在農曆春節前反應售價，包括圍爐宴、外賣年菜，以及喜宴起桌價，預計平均調幅將在10-15%不等，但強調，調整菜色並單純漲價，食材會隨著價格調整而提升。

瓦城說明，由於每道菜色制定標準化生產流程，將食材耗損降至最低，引此暫無調漲的計畫。王品強調，集團為疫情海嘯首要受害者，面對原物料和人事成本攀升的壓力，不得不調整部分品牌售價，但也承諾盡力吸收各項成本，盼讓以合理價格，讓消費者享有高品質服務。

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核稿編輯：翁世航