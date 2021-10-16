機車初心者公路實戰特訓班：山路盲彎切記「慢進快出」，盡量靠彎道外側

先前我們已經針對初心者騎士們，對車輛基本的認識與騎姿做了教學，這次我們要教的是實際上路的實戰技巧，包括上路的操作、基本安全觀念以及山路的騎乘，現在就跟著一起來學習中階應用課程吧。

騎乘上路

油門操作

機車的油門位在右把手上，現在CVT的速克達車款在變速與離合器接合上都是自動化，只要轉動油門車就會跑，相當簡單。但在油門操作上，仍有小細節要注意，首先所有車款都應該有個油門間隙，油門間隙指的是油門可以轉動，但不會拉動鋼索帶動節流閥的空間，這段間隙轉起來會比較沒有阻力。

而車輛的油門間隙應在2~5mm，太短可能容易造成油門線斷掉，太長則可能過鬆造成鬆脫或卡住。在轉動油門出發時，應該先將油門間隙轉掉，再漸進的轉動油門，除了避免突然動力的湧現造成重心不穩外，也能快速的掌握到車輛動力特性。

煞車操作

煞車拉桿位於兩支把手前方，一般來說，對於初學者建議使用四隻手指去扣拉煞車，這主要是避免初學者掌握度不好，在緊急情況下，一邊抓著煞車又一邊摧著油門的情況。然而，對於有一定經驗的騎士來說，則並沒有限制，不論是用一隻手指、前兩隻、後三隻等等，只要能產生足夠的煞車力道即可。

而扣拉煞車應透過第一節指腹像是捏起來的方式去扣拉，藉由最敏感的指間能更清楚的掌握煞車扣壓的力道，對於進階的煞車控制更好掌握。而操作煞車應由淺至深，逐步加強力道，可以讓懸吊有時間壓縮，幫助增加荷重於輪胎上，避免瞬間扣死煞車，突如其來的制動力非常容易讓輪胎打滑。

一般單單使用後煞車時，不會造成前叉明顯下沉，整體感覺更平穩，但由於是由後方進行減速，因為制動能力有限，同時減速時重心向前轉移，造成後輪容易鎖死，但在下坡時可以用在幫助重心轉移使用。

Photo Credit: Moto7

單單使用前煞車時，能有遠優於後煞車的減速效果，大幅縮短煞車距離，但重心瞬間大量前移，讓前叉快速下沉，相對會有好像要翻車的不安感，如果後座有乘客也會感受較不舒適。

前後一起煞車時，因為前、後同時產生制動力，雖然重心仍會前移，但轉移速度較慢，給予騎士安定的感受。對於騎士來說，也能透過前後煞車力道的分配，更容易掌握前後荷重的控制。同時還擁有最短的煞車距離，當需要在最短距離內停下時，這也是最建議的煞車方式。

善用照後鏡

騎車上路要避免當馬路三寶的第一個重點，就是善用照後鏡，透過照後鏡幫忙確定左右後方有無來車，在路邊起步、變換車道、轉彎時都非常重要，同時考慮照後鏡本身的死角存在，在情況允許下最好再轉頭確認有無來車。

而照後鏡的調整方式，雖然不同車種的位置與範圍略有不同，但建議至少以左、右能看到5公尺外，左、右一個車道的寬度，而上下則建議以將地平線設在下方三分之一範圍處，以獲得最大的利用效率。

方向燈使用時機

避免成為三寶的第二個要點，就是懂得使用方向燈，當然要往左轉打左方向燈，要往右轉打右方向燈，另外在變換車道前，也應該先打方向燈告知來車。雖然台灣交通法規有規定於路口轉彎前30公尺要打開方向燈，但不是人人都能精準的抓到30公尺距離，這裡提供一個更好掌握的時機，就是以原廠方向燈正常閃爍速度的情況下，至少閃爍三次再進行變換方向。

視線決定路線

騎車時，轉頭是非常重要的，特別是機車的轉向，並不單單依靠龍頭操作，騎士的重心也是一個操控車輛的重要因素。轉向時轉頭看向自己預定前往的方向，因為當轉頭時，脖子與肩膀的肌肉連動，因此能幫助內側肩膀放鬆，能夠讓身體自然的帶動車輛轉向。

另外，當你死盯前方某一點的時候，特別是有突發狀況時，會讓身體更加僵硬，車輛便會直直朝著你所看著地方前進。當然，隨時看往前進方向，也能確認路況，減少意外，因此隨時看向你所要前往的下一點，藉由視線來決定你的路線。

騎乘重心擺放

騎乘機車時，前後重心的是相當重要的，會影響整體車輛的操控，所有的騎乘技巧都是建立在前、後重心配置之上。一般要盡量讓車輛的前後重心轉移是平順穩定的，過度快速的重心變化，只會產生車輛不穩定的操控。因此在加速或煞車時，車輛重心改變時，騎士可以透過自己的重心來減緩重心的轉移速度，穩定車輛。

簡單來說，加速時穩固好自己身體並略為前傾，為前端增加一點荷重，這樣一來，即使是騎乘大馬力的車款，也可避免前輪浮舉情況，也不會有人被車子拖著跑的感覺，只要確實做到，即使是大馬力車種的全力加速，你感受到的不是被拖著跑，而是屁股會有沉入座墊，感受到車子推著你跑。

減速時則剛好相反，要將重心放在後方，上半身會抬的比較高一些，減緩重心轉移到前端的速度，同時也能降低後輪翹起的情況，發揮最佳的制動效果。

轉向姿勢

一般機車的轉向過彎姿勢可以分為三種，以車輛軸心來看分為內傾、同傾與外傾，至於側掛則是獨立的賽道騎乘姿勢，並不適合公路使用。內傾就是當車輛傾斜時，騎士上半身姿勢比車輛更偏向內側，這樣的方式有利於減少車輛傾角的使用，增加高速過彎的穩定性與提高車輛過彎極限。但也因為騎士更向內靠，左右移動時的反應時間是最慢的，加上視野較差，一般建議在高速彎道時使用。

Photo Credit: Moto7

同傾則是騎士身體軸線與車輛相同，可以說是介於外傾與內傾之間相當平衡的騎乘方式，面對突發狀況的反應比內傾更快，同時也比外傾用相對小的傾角，而且因為騎士與車輛同步，更容易掌握車輛傾角，適合中高速過彎，但同傾對於新手來說，也容易因為害怕傾倒感覺而較難掌握。

外傾是常在越野車中看到的姿勢，騎士上半身較為直立，讓車身傾斜進行轉向，這樣適合在低速轉向下使用。同時因為騎士仍接近直立，因此使用難度最低，反應速度最快，但容易將車輛傾角用完而不自知，適合低速過彎轉向使用。

雙載姿勢

有了車，就有機會載人，機車和汽車不同，騎士與乘客都會影響車輛動態，因此正確的雙載姿勢，能讓騎士更好駕馭車輛，對乘客來說也更安全。

後座的姿勢要點大致與騎士相同，同樣保持背部為彎，雙手最好是環抱騎士或至少抓到腰間兩側，讓乘客能與騎士的上半身同步，避免發生車輛往右傾斜乘客往左傾斜的情況，同時貼近騎士避免重心分散。現在車款多半有後扶手設計，但如果抓在正後方的扶手，會讓乘客姿勢略為後仰，整個重心會分散掉，也讓騎士更難操控車輛。

Photo Credit: Moto7

而雙腿應該夾緊騎士屁股，雙腳貼緊車身，幫助穩定乘客自己，避免加減速的晃動。腳尖當然也要避免外張，除了能幫助夾緊車身外，還能預防太過突出在騎乘時發生的意外。

山道騎乘

騎車除了一般市區公路外，相信不少騎士也會騎著愛車出遊或前往郊區，台灣地形關係多山路，雖然不像市區道路有那麼多的車流和複雜交錯的路口，路況雖然相對單純，但坡度的變化以及相對市區道路更高速的轉向，對於騎士來說是另一種挑戰。

騎乘節奏

節奏大至可以分為兩部份，一個是山路的節奏，另一個是自己騎乘時的節奏，而這裡所講的是能利用空地練習找出的騎乘節奏。騎乘的節奏，是感受車輛加速與減速之間，找到那能夠滑順傾倒車輛的時間點，而非一昧的使用蠻力傾倒車輛以及視線的變換。

透過S形繞錐，是找出節奏感的好方式，繞錐前要先記住先前提過的「視線決定路線」，所以當眼前有一整排的角錐時，不應該緊盯著前方的角錐，因為角錐並不是我們要前往的方向，而是角錐和角錐之間。因此視線會不斷在角錐與角錐中移動。一開始先確認角錐位置方向，車輛持續靠近，同時在腦中找要走的路線，當接近第一個角錐時，視線就轉移到所要行走的路線，也就是角錐與角錐之間，隨著車輛靠近之後，就應該看往下一個角錐，確認好方位，如此重複。

Photo Credit: Moto7

在視線之外，S形繞錐還能感受油門一開一合間，重心轉移對於車輛傾倒的幫助，將S形繞錐拆成單一彎道來看，車輛傾倒進彎前收油，將重心略為前移，進行傾倒，滑行至需出彎回正時，補油增加後輪荷重，順勢回正車身，接著要進入下一個反向的彎，又再次收油、進彎、補油、回正。透過S形繞錐不斷的重覆，在不使用煞車的情況下能順暢的繞完時，身體就記得了車輛加、減速時過彎的感覺，而這就是騎乘的節奏感。

山路盲彎攻略

彎蜒的山路，時常會遇到一些被山壁或坡度擋住，無法看清整個路線全貌的彎道，造成進了彎才發現路線不對，速度過快等危險的情況。首先呢，一般公道山路來說，講求的是慢進快出，盡可能的放慢車速，進入彎道後直到看到出彎點，才進行加速。

除了慢入快出之外，還有一個重點是進彎的時間點，在山路上應該充分利用自己車道的寬度，盡量靠彎道外側，以確保能看到最大範圍的彎道路況，這樣也能更快的分辨出彎道的曲率、快速的判斷出自己的行車路線。另外，為了確實看清彎道後段路況，也會避免太早進入彎道，這樣一來就能讓自己的行車動線穩定在自己車道內，避免外拋至對向車道或山壁。

Photo Credit: Moto7

下坡過彎

在山路騎乘勢必會遇到上下坡轉彎，上坡部份由於坡度的關係，收油會有效的降低速度，同時又不會過度壓縮前叉，因此對大多數人來說，只要掌握好路線與視線，並無問題。

反而是下坡過彎時，光是收油以速克達的CVT 來說，並不能有效減速，而用上煞車時，對於上路沒多久的騎士來說，加上重力因素，往往會造成前叉過度壓縮，重心幾乎壓在前端，反而會讓車輛難以傾倒，結果讓自己更緊張，身體僵硬，最後車就直直往外側衝過去。

所以我們可以透過後煞車的使用，減緩重心大量前移的情況，在下坡減速時，除了前煞車也同時使用後煞車，可避免前叉過度壓縮，保有過彎能力。當然對於熟練的騎士，也能透過前煞車力道的控制，掌握前叉壓縮量，來完成下坡轉向。另外坡度不大的話，在彎前早早做好減速，一路含著油門，也能將重心不至於過前移。

這次就是道路實戰的課程內容，如果想要追求速度、壓彎的快感，那麼下次將會介紹賽道攻略，正所謂公路狂飆非好漢、賽道拼速真英雄。

本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航