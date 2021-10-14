2021/10/14,
健康

晚期肝癌藥物治療新趨勢：「口服標靶藥物」可有效延長病人存活期

晚期肝癌藥物治療新趨勢：「口服標靶藥物」可有效延長病人存活期
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

當肝癌的局部治療無法妥善控制病情時，改用「口服標靶藥物」為目前晚期肝癌治療的第一線治療選擇之一。如果腫瘤惡化，再透過第二線藥物接續治療，可有效延長肝癌病人的存活期。

文：許駿（臺大癌醫中心分院腫瘤內科部主任）｜整理：吳宇祥

肝臟是一個無聲的器官，因此肝癌被發現的時候常常都已經是晚期了，隨著醫療技術的進展，晚期肝癌治療有非常多種選擇，積極治療是對抗肝癌的不二法門！

肝癌如何分期

肝癌的分期主要是根據「BCLC巴塞隆納分期標準」依據肝臟腫瘤的數目、大小、是否侵犯肝內重要血管、是否遠端轉移及病人的體能狀況等臨床指標將肝癌分成五期：0期（極早期）、A期（早期）、B期（中期）、C期（晚期）、D期（末期）。

晚期肝癌常見症狀

若出現腸胃不適、疲憊、體重下降或腹水等症狀時，常常代表已進入肝衰竭階段，是現今肝癌治療最困難的地方。病人的存活時間，以及醫師可以選擇的抗癌治療種類，都受到病人肝功能好壞的影響。

晚期肝癌藥物治療新趨勢

在過去十幾年的期間經過了許多臨床試驗，讓晚期肝癌藥物多了很多的選擇，對病人是一大福音。

當肝癌的局部治療無法妥善控制病情時，改用「口服標靶藥物」為目前晚期肝癌治療的第一線治療選擇之一。如果腫瘤惡化，再透過第二線藥物接續治療，可有效延長肝癌病人的存活期。標靶治療的一般原理是鎖定癌細胞上特定的分子異常，或是抑制腫瘤引發的異常血管新生，達到抑制癌細胞增生和蔓延的效果。

  • 第一線治療

目前，常用的肝癌第一線治療口服藥物選擇為sorafenib（蕾莎瓦，Nexavar） 及lenvatinib（樂衛瑪，Lenvima）標靶藥物，都已有健保給付，適用於肝功能及體能佳的晚期肝癌病人。

另外，透過「免疫藥物治療」合併「抗血管新生標靶治療」也是目前治療轉移或無法切除之晚期肝癌的第一線標準治療選擇，但是目前尚無健保給付，需自費使用。

  • 第二線治療

第一線標靶治療失敗後的第二線藥物如regorafenib（癌瑞格，Stivarga），ramucirumab（欣銳擇，Cyramza） 等目前已開放有條件的健保給付。根據研究結果顯示，僅使用第一線治療的肝癌存活期大約為8~14個月左右，但若接續第二線標靶藥物治療者，將有機會進一步延長存活時間。透過一、二線藥物接力治療可以大幅延長晚期肝癌的生活品質與存活。

晚期肝癌的標靶、免疫藥物治療副作用

標靶治療的常見副作用為高血壓、腹瀉、皮膚疹、手足症候群等。其中，「手足症候群」對病友的生活品質影響最大，常見的症狀是手腳會麻刺感及嚴重發紅、脫皮，除了用藥期間預防性塗抹保護皮膚的乳液、軟膏外，也應紀錄副作用嚴重程度、規律返診，必要時可尋求皮膚科醫師給予專業建議及治療。

免疫藥物治療引起副作用的原因是因為活化了身體的免疫系統而造成肝炎、肺炎、及其他器官功能的異常等。不過，免疫治療副作用常在治療一段時間後才會發生，時間短至兩三個月、長至一年以上。雖然單獨使用免疫藥物治療發生嚴重副作用的機率很低（大約在10%以下），但建議病人還是要定期追蹤、以免造成嚴重症狀而不自知。

本文經癌症希望基金會授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。