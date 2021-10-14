晚期肝癌藥物治療新趨勢：「口服標靶藥物」可有效延長病人存活期

文：許駿（臺大癌醫中心分院腫瘤內科部主任）｜整理：吳宇祥

肝臟是一個無聲的器官，因此肝癌被發現的時候常常都已經是晚期了，隨著醫療技術的進展，晚期肝癌治療有非常多種選擇，積極治療是對抗肝癌的不二法門！

肝癌如何分期

肝癌的分期主要是根據「BCLC巴塞隆納分期標準」依據肝臟腫瘤的數目、大小、是否侵犯肝內重要血管、是否遠端轉移及病人的體能狀況等臨床指標將肝癌分成五期：0期（極早期）、A期（早期）、B期（中期）、C期（晚期）、D期（末期）。

晚期肝癌常見症狀

若出現腸胃不適、疲憊、體重下降或腹水等症狀時，常常代表已進入肝衰竭階段，是現今肝癌治療最困難的地方。病人的存活時間，以及醫師可以選擇的抗癌治療種類，都受到病人肝功能好壞的影響。

晚期肝癌藥物治療新趨勢

在過去十幾年的期間經過了許多臨床試驗，讓晚期肝癌藥物多了很多的選擇，對病人是一大福音。

當肝癌的局部治療無法妥善控制病情時，改用「口服標靶藥物」為目前晚期肝癌治療的第一線治療選擇之一。如果腫瘤惡化，再透過第二線藥物接續治療，可有效延長肝癌病人的存活期。標靶治療的一般原理是鎖定癌細胞上特定的分子異常，或是抑制腫瘤引發的異常血管新生，達到抑制癌細胞增生和蔓延的效果。

第一線治療

目前，常用的肝癌第一線治療口服藥物選擇為sorafenib（蕾莎瓦，Nexavar） 及lenvatinib（樂衛瑪，Lenvima）標靶藥物，都已有健保給付，適用於肝功能及體能佳的晚期肝癌病人。

另外，透過「免疫藥物治療」合併「抗血管新生標靶治療」也是目前治療轉移或無法切除之晚期肝癌的第一線標準治療選擇，但是目前尚無健保給付，需自費使用。

第二線治療

第一線標靶治療失敗後的第二線藥物如regorafenib（癌瑞格，Stivarga），ramucirumab（欣銳擇，Cyramza） 等目前已開放有條件的健保給付。根據研究結果顯示，僅使用第一線治療的肝癌存活期大約為8~14個月左右，但若接續第二線標靶藥物治療者，將有機會進一步延長存活時間。透過一、二線藥物接力治療可以大幅延長晚期肝癌的生活品質與存活。

晚期肝癌的標靶、免疫藥物治療副作用

標靶治療的常見副作用為高血壓、腹瀉、皮膚疹、手足症候群等。其中，「手足症候群」對病友的生活品質影響最大，常見的症狀是手腳會麻刺感及嚴重發紅、脫皮，除了用藥期間預防性塗抹保護皮膚的乳液、軟膏外，也應紀錄副作用嚴重程度、規律返診，必要時可尋求皮膚科醫師給予專業建議及治療。

免疫藥物治療引起副作用的原因是因為活化了身體的免疫系統而造成肝炎、肺炎、及其他器官功能的異常等。不過，免疫治療副作用常在治療一段時間後才會發生，時間短至兩三個月、長至一年以上。雖然單獨使用免疫藥物治療發生嚴重副作用的機率很低（大約在10%以下），但建議病人還是要定期追蹤、以免造成嚴重症狀而不自知。

本文經癌症希望基金會授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航