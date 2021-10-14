【關鍵眼中盯】為什麼我說「刪Q」事件對民進黨利大於弊？

上禮拜聽到總是義憤填膺的政大教授范世平，在三立政論節目上對國民黨諄諄善誘，告誡如果3Q陳柏惟在10月23日遭到罷免，民氣會衝回來修理國民黨。

然而他忘記一件事，陳柏惟今天之所以面臨罷免危機，其實也是韓國瑜被罷免掉之後的民氣的反撲，包括王浩宇、黃捷、陳柏惟等人之所以登上罷免公報，都是因為韓國瑜遭罷後那段韓粉的熱情與瘋狂所致，若沒有這個推力，人們在論壇吵架點名說要罷你罷他，幾乎都難成真。

看看罷免林昶佐開始轉緩的連署進度，再想想近前唯一的成案者黃國昌，就是受同樣熱情瘋狂驅使的反同教會團體一把推上，便能體會罷免成案前動力的來源。

「報復性罷免」短期很難再有，就算成案也不一定就會成功

正如前述，雖然很多人擔心在這三人後，台灣會開始一片針對年輕政治人物的罷免潮，甚至想修法反制，但我卻沒那麼悲觀——因為同樣的民氣，除非再出個韓國瑜那樣的百年奇才，否則實難凝聚，即使有些打打鬧鬧，公允之氣也會累計至下一次的大選，灌注回相對正義的一方。

再進一步看，就算真因為政黨動員，連署超過了10%門檻進入最終投票，但那也並不表示罷免就會成功，因為選民被操作的程度真沒有大家想的那麼嚴重。王浩宇和黃捷兩次罷免結果差異，就是最好的例子。

因為王浩宇全國不分區議員等級的舉手投足，早在選舉之初就曾收到不分藍綠的一般選民不滿，結果也能發現，王浩宇2021年所得的罷免票，比2018年同個選區議員投國民黨的票數加起來還多（更何況也不是每個國民黨支持者都會出來投票），足見其中有些「超越藍綠」的人，是真的不滿王浩宇。

Photo Credit: 中央社

對比之下，罷免投票前選擇正面迎敵的黃捷，一方面在從政期間（除了對韓國瑜翻白眼之外）沒有過多爭議，選區選民投票當天也願意出門支持他，最後雖然三年前該選區有將近93,000人投給國民黨候選人，最後支持罷免的票數也只有55,261票。

由此可見，若對自己服務和問政有信心，那就落實罷免制度設計的本意，請支持自己的人出門投票。特別是在一對一的選區，如果無法叫出26%的人來支持你，那因為25%被罷掉，或許真的剛剛好而已，更該去想想為什麼當時那些願意投你的人，這次不想出來了，真的只是搭高鐵太麻煩而已嗎？

民進黨的尷尬：陳柏惟若被罷免，會不會其實利大於弊？

回到開頭，范世平還是講對了另一半，在民氣我逼你你逼我之下，陳柏惟若真被罷免，應該會激起更多人的危機意識，這件事也會讓民進黨在補選和2022有很好的話題彈藥，令綠營支持者在兩次選舉更踴躍，更團結。

但這也是民進黨的尷尬之處，這股民氣若操作得宜，台中市第二選區極有可能補選出一位「正綠」的立法委員換掉原本的「小綠」，對第二任蔡政府其實是個避免自走砲節外生枝的補強；但也因為陳柏惟的代表性遠遠超過王浩宇和黃捷，這場勝利可能也會提振藍軍士氣，直接影響公投。

目前，除了主席在中常會說話和藍勾勾留言之外，民進黨方面對陳柏惟的「奧援」，更多還是打擊顏寬恆、徐巧芯等藍營出頭者（也是未來選舉的強力對手），這種看起來很努力而且實質上都在幫助自己的戰法，從政治操作來看確實高明。

畢竟從過往選舉各方一來一往的消長，「刪Q」這場戲對民進黨仍是利大於弊，也讓人不禁好奇綠營會在補選時推出何等人物為陳柏惟平反。

Photo Credit: 中央社

真要說這一連串罷免會產生什麼問題，我覺得，是把已經撕裂的社會，拉得越來越遠。

我始終認為政治是尋找共識的過程，但從這次各家的倡議可以發現，「刪Q」如國當初罷韓時凝結綠營與台派的旗幟，已經成為國民黨內的團結信標，不管有沒有投票權，許多現在大力倡議的藍營頭人，當時不見得願意將總統票投韓國瑜（咳，知識藍，咳），現在卻好像都要幫韓國瑜報這個仇。

只要藍綠兩黨繼續玩這樣的撕裂手法，就算極端派逐漸凋零，隱形的公民力量仍左右最終選舉結果，但在一次次的投票開票中，號稱民主國家的台灣選民投票動能，也將越來越往恨與報仇的方向凝聚。

延伸閱讀

核稿編輯：翁世航