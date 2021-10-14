高雄城中城大樓惡火奪命：12人無生命跡象，傷者累計至46人

高雄市鹽埕區「城中城」大樓今（14）日凌晨2時許發生嚴重大火，截至上午11點，傷者人數累計為46人，其中12人OHCA。

根據高雄市消防局新聞稿，鹽埕區府北路31號今天凌晨2時54分火警，發生火災的地點是有40年歷史的「城中城」大樓，是棟地上13層、地下2層住商混合大樓，地下1樓及2樓未使用，地上1樓至5樓廢棄中，7樓至11樓約有120戶住戶。

高雄市消防局共出動75車、159人趕往搶救，於4時51分控制控勢，7時17分撲滅。消防隊現在正在進行從7樓到11樓編組，進入室內全面搜索，針對住戶門關閉、鎖住，會做破壞跟進入搜索。

高雄市城中城大樓發生惡火，高雄市長陳其邁、內政部長徐國勇都趕往現場關切。徐國勇表示，到11點為止至少有12人OHCA（到醫院前無生命跡象）、46人受傷。

陳其邁則指出，已掌握1名嫌犯，由鹽埕警分局偵查，不排除人為縱火，持續釐清真相，而大樓自1995年起列管沒有管委會，將追究消防安全設施有無不法。

Photo Credit: 中央社 高雄市鹽埕區府北路31號14日凌晨2時54分發生火警，現場是有40年歷史的「城中城」大樓，7樓至11樓約有120戶住戶。

起火原因是什麼？

據了解，火災發生時，一名住在9樓的計程車司機正要回家，卻聞到濃濃的燒焦味，接著響起一陣巨響，火勢開始蔓延，全棟12層樓瞬間陷入火海，嚇得他趕緊跑出來呼救。

根據現場多位目擊的報案民眾表示，案發時有聽到一樓爆炸聲才起火，是不是有人縱火？高雄市長陳其邁受訪時表示不排除人為因素，不過警察局長黃明昭則表示，警方正調監視器過濾中，目前這起火災是否與人為縱火有關，仍有待火調科進行調查。警方已帶3名報案人及目擊者，仍在擴大尋找嫌疑人。

另外傳出在火災發生前，有一對男女在樓下吵架，疑似男子丟煙蒂，碰上現場有類似泡茶的茶具（有瓦斯桶）接著爆炸起火。不過高市警察局調閱路口和騎樓監視器，未發現情侶或住戶爭吵。

鹽埕區府北里長林傳富表示，這一大樓是住商混合，早年低樓層是電影院、百貨公司、冰宮等，登記有72戶，住宅樓層主要在7至11樓，實際居住有上百戶，因為房租便宜，住的人都是老弱婦孺，住戶有不少失智或獨居長輩，不少人行動困難，這點最讓人擔心，憂心濃煙往上竄，加上逃生困難，傷害會擴大。

高雄城中城社區，因商圈轉移沒落破舊成「鬼樓」

《中央社》報導，高雄「城中城」大樓於民國70年完工，屋齡40年，當時規劃是1棟地上12樓、地下2樓商辦大樓，原本規劃1到4樓是商場、5到6樓是電影院、7到11樓是辦公室、12樓是餐廳，繁華一時。但後來因商圈轉移等因素，「城中城」大樓逐漸沒落，自2002年後，就未再做商場使用，沒有工安申報紀錄。

雖然城中城大樓並未規劃住家，但所有權人自行將房屋變更使用，隔成住家出租。近年城中城1戶7、8坪套房，售價只有新台幣20萬元到50萬元，房價低廉，被當地居民譏為「送人也沒人要住」的房子，不少投資客接手出租。

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根據《蘋果新聞網》，城中城大樓繁華時期，整棟樓幾乎24小時都有店家在營業，客人也絡繹不絕，相當熱鬧，但大樓之後管理不善，多年來甚至發過多次大大小小火警，1999年這棟大樓曾發生火警。歷經火劫後，大樓內部環境開始變得髒亂不堪，因此許多店家紛紛撤出。

由於城中城大樓房價太過便宜，因此成為不少老弱殘窮人選擇窩居的地點，也沒有多餘的收入支持都更，甚至是維護社區品質，因此「城中城」的環境髒亂不堪，可以看到不少牆壁上用噴漆寫下標語「請勿隨地大小便」等警語。另外水電管線外露腐蝕，廢棄已久的手扶梯已被雜物垃圾包圍封鎖，地下室積滲水問題嚴重，不少房屋因長期無人使用廢棄，因缺乏管理十分破爛髒亂，也成為治安與居住安全上的死角大樓。

城中城大樓今晨發生惡火，多名高雄市議員今天在議會工務部門提出質詢，工務局長蘇志勳強調，城中城大樓於108、109年及今年5月，都做過消防安檢，有些缺失已通知住戶改善，「但管委會不健全時，要每個住戶去改善，確實有難度」，這方面會與消防局再協調。

Photo Credit: 中央社 高雄鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨發生大火，火舌從1樓一路向上竄燒，消防人員出動雲梯車持續灌救，並搜尋其中住戶。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航