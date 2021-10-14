蘇貞昌「不要臉」口角延燒，鄭麗文遭諷曾在民進黨主張台獨，回嗆「我退出也是剛好而已」

國民黨立委鄭麗文12日在立法院院會質詢時，諷刺總統蔡英文及行政院長蘇貞昌「第一個投降」，蘇貞昌當場反嗆鄭麗文才是「袂見笑」，引爆衝突，其後雙方陣營持續互罵，國民黨主席朱立倫和民進黨主席蔡英文都在中常會上對此事表態；今（14）日早上更有多位藍營女性立委與民代，包括台北市議員鍾沛君、徐巧芯等人召開記者會相挺。

對於自己過去曾參加民進黨、主張台獨等，這幾天在網路上被許多綠營支持者嘲諷，批評轉換政黨是「轉換靈魂」「不要臉」等，鄭麗文也強力反擊，批評民進黨黨就是爛在蔡英文和蘇貞昌手上，「我退出也是剛好而已」。

曾是民進黨台獨戰將，如今飆罵蘇貞昌的鄭麗文是誰？

鄭麗文目前為國民黨籍的立委，並兼任黨團書記長，經常在記者會上飆罵痛批民進黨的施政；但最早她其實曾是民進黨的風雲人物，而且還曾主張台灣獨立建國。

畢業於台大法律系的鄭麗文出身雲林，在大學時期，剛好遇到黨外運動風起雲湧，當時她積極參加各種街頭遊行的民主活動，包括野百合運動。大學畢業後，鄭麗文加入民進黨，1996年代表民進黨當選第三屆國民大會代表，參與了當時的修憲活動，後來並且擔任陳水扁時期的民進黨青年部副主任。

2002年親民黨籍立委李慶安指控衛生署署長涂醒哲上KTV對男子鄭可榮「舔耳」，引發爭論，涂醒哲堅持自己沒去KTV，民進黨也宣布站在涂醒哲這邊，不准黨員亂發言。但鄭麗文當時和親民黨立委孫大千主持的CALL IN節目中，表達對涂醒哲的一些負面揣測，引起民進黨不滿。過幾天後，李慶安出來道歉說自己認錯人，但鄭麗文並未對此道歉，民進黨在10月8日通過決議開除鄭麗文的黨籍。

被開除黨籍後，鄭麗文仍對參政有高度興趣，但無黨籍的身份讓她在2004年競選立委失利；她持續在政論節目上曝光並加強批評民進黨，並參與泛藍陣營的抗議活動、擔任主持人，2005年在國民黨主席連戰邀請下正式加入國民黨，後來陸續擔任國民黨發言人、文傳會主委、副秘書長等重要角色，並兩度參選立委，一次當選一次失敗，最高曾任行政院發言人。

鄭麗文在2018年曾表態要挑戰柯文哲，參選台北市長，投入國民黨黨內初選後輸給了丁守中；2020年立法委員選舉，以國民黨不分區第5名當選，時隔8年重返立法院，並在2021年擔任國民黨立法院黨團書記長。

那天質詢發生什麼事？

鄭麗文12日在立法院總質詢時，鄭問蘇是否支持台灣發展核子動力潛艦，並指我國現在和中國大陸軍力失衡嚴重，台灣這麼小、大陸這麼大。蘇貞昌表示，台灣如果能發展防衛自身的各種能力、武器，他都支持，但也應量力而為，有沒有能力爭取是另外一回事。國防部長邱國正則在一旁表示，建軍備戰工作不是開口去要就會成功。

鄭麗文則表示，日本首相候選人對這個議題侃侃而談，沒有人迴避，並表示中國大陸和台灣軍力失衡，如果真的玩軍備競賽，台灣怎麼打得過。這時蘇貞昌打斷鄭的話反問，「你是要投降是不是？」「什麼都不要，投降最好對不對？」鄭麗文則強調自己問的是政府的防衛決心，「現在連要不要爭取核子動力潛艦都不敢講，捍衛台灣是說真的還講假的？」「拿掃把沒辦法跟別人拚啦，院長」。

鄭麗文並嘲諷蘇貞昌，「怕到時候第一個投降的是總統蔡英文、蘇貞昌」；蘇貞昌聽了動怒，用台語反嗆，「不會像你們這麼不要臉」；此語引發鄭麗文爆氣病走下質詢台，要求立法院副院長蔡其昌主持公道，要求蘇貞昌向她道歉，「可以這樣羞辱立法委員嗎？」

蘇貞昌當場繼續說，「質詢要打架嗎？不會像你們這麼丟臉！要投降嗎？當時還要拜託我去幫你助選，還丟臉？還要我拉著你的手喊凍蒜！我深感丟臉！」主持會議的蔡其昌見狀開始打圓場，表示立法院是理性問政的地方，希望針對問題，不要有太多情緒。但後來鄭麗文還是非常生氣，質詢結束後在臉書上發文批評蘇貞昌，國民黨團也召開記者會要求蘇貞昌道歉。

這樣藍綠高度對立氛圍至今無法降溫，恐怕也將影響明天的院會進行。為確保立法院會15日的議程能順利進行，民進黨團幹事長劉世芳今天表示，黨團成員昨天晚上開始在議場大門前排隊，做超前部署。

國民兩黨、藍綠陣營大戰

藍營包括羅智強、徐巧芯、江啟臣等人，這幾天紛紛聲援鄭麗文，認為蘇貞昌發言不當，應該向鄭麗文道歉。昨天國民兩黨都召開中常會，黨主席朱立倫在會中表示，鄭麗文以國會議員身分依照立委職權行使法質詢行政院長，過程有深度、內容，但蠻橫無理的行政院長卻以最侮辱國會議員、侮辱女性的方式答詢，這是全民無法接受的，不但嚴重傷害國會尊嚴，更是對全體女性同胞的侮辱。

朱立倫說，強力呼籲立法院正副院長及各黨團，要捍衛國會尊嚴，千萬不要因為黨派之別，去袒護這樣的行政院長；而這樣的閣揆不但要道歉，也應該下台負責。並呼籲也身為女性的蔡英文，應該為受屈辱的女性立委表達個人看法以及發出正義之聲，共同譴責這樣的行政院長。

不過蔡英文在民進黨中常會上對此事表示，「情緒的發言，不但沒有辦法聚焦有意義的討論，對當事人也不公平，相信這不是台灣人民所樂見。」

鄭麗文則在臉書上再次強調，自己的質詢是要行政官員考量兩岸軍力懸殊，增加軍購、保家衛國，並沒有不對，反而是跋扈傲慢的蘇貞昌「藐視國會」，而在場的主席蔡其昌本應該維持議事程序、秩序，放任官員在民意殿堂汙辱在野黨，將選舉的政治言語帶來議事殿堂，然後現在黨主席蔡英文還反指控委員「情緒發言」。

對於自己過去曾參加民進黨、主張台獨等，這幾天在網路上被許多綠營支持者嘲諷，批評轉換政黨是「轉換靈魂」「不要臉」等，鄭麗文昨天也強力反擊，「今天台灣會如此的沉淪，沒有道德是非，就是因為有民進黨這樣只為了選票利益、貪圖官位；我退出也是剛好而已。告訴你，這種黨，就是爛在蔡英文和蘇貞昌這種人手上。」

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核稿編輯：翁世航