「業務王APP」取得資訊安全最嚴格標準【ISO 27001】認證

「業務王APP」經過英國標準協會（BSI）嚴謹的書面及實地驗證查核後，通過114項標準，取得資訊安全最嚴格標準【ISO 27001】資格。日前由BSI臺灣分公司協理林應祥頒發證書，威納科技執行長莊澤群親自出席領證。為國內首家取得【ISO 27001】外勤人員管理服務供應商！莊澤群表示，ISO 27001是國際最嚴格的資訊安全規範，通過認證表示「業務王APP」具備為客戶提供安全的資訊整合服務能力，除同仁日常須落實資訊作業原則外，未來也會根據ISO標準的PDCA管理循環持續改進，加強資訊安全策略。

威納科技持續與國際同步接軌，拓展新商業模式。長期以來，以專業企劃能力和高品質技術，為客戶提供各項客製化服務，例如創新推出的「業務王APP」，有別於傳統CRM（Customer Relationship Management）系統，是一款將遊戲融入日常工作中，協助業務員執行工作項目的App，不只有手機App，也提供電腦網頁版本，因此，使用對象也就不只是業務員，也適用於內勤人員，不僅可協助企業優化銷售與業務管理流程，更能提升團隊組織執行效率。

莊澤群解釋，當業務員與客戶簽訂合約後，需要公司各部門成員協助來執行合約內容，而內勤人員在執行客戶專案時，只要登入網頁按下開始與結束，系統就能計算出公司整體為了專案投入多少人力、時間與成本。

「業務」向來是企業最重要的部門，以往企業很難掌握業務實際拜訪客戶狀況，而業務也要花許多時間整理報表。透過這款App，企業可以即時了解業務訪站情況，隨時支援業務所需，業務只要將拜訪客戶的情況、數據上傳系統，系統就可自動生成日報表、簡易圓餅圖，業務人員不需要再花大把時間寫報告，大幅提升工作效率。

「業務王APP」操作簡單，為讓管理更符合現代趨勢，許多傳統品牌都希望調整管理模式，運用新時代科技為業務經營注入新活力。同時也因為這個系統能自動生成報表、快速掌握業務脈動，企業主也能因應市場變化，快速調整業務、產品推廣方向，提升業績表現。

【ISO 27001】標準能確保企業的管控作業是充份且合適的，且能給予明確的PDCA 管理循環，並可透過管理面、制度面與技術面的規範，協助企業建立良好的資訊安全管理與防護工作。

Photo Credit：威納科技 威納科技股份有限公司通過ISO 27001認證，日前於資策會科法所舉辦頒證典禮。(左起)為林銘龍律師、威納科技執行長莊澤群、BSI臺灣分公司協理林應祥、資策會科法所主任廖淑君。

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