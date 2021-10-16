【小說】《誰會愛上你受的傷》選摘：給「連續式單一配偶論者」看的紐約市重要地標指南

文：拉菲爾・鮑布─瓦克斯伯（Raphael Bob-Waksberg）

給連續式單一配偶論者看的紐約市重要地標指南

在五十和五十一街之間的這段第五大道東側，屹立著宏偉的聖派翠克大教堂，它在歷史上有重要意義，就像那一次妳和艾瑞克坐在台階上吃霜凍優格的那個地方一樣。

要是你們剛好來到這座仍在使用的新哥德式羅馬天主教教堂，你們立刻就會被拉回幾年前那個夏天，你們兩人在像是永遠那麼久之後，總算又和好了。到曼哈頓來走走感覺像重溫舊時光，又黏又甜的榛果和香蕉螺旋融化後沿著妳手臂流下，妳露出微笑。

在某一刻，艾瑞克看著妳，咧著嘴笑，說：「嘿，妳那裡有一點……」他朝妳的臉伸出手，妳出於本能躲開他的手。妳不是有意的，不是有意閃躲——就是發生了——但在一瞬間，那一天整個毀了。

妳和艾瑞克在大教堂的陰影中看著彼此，妳看到艾瑞克的臉垮下來，就像妳經常見到的一樣，典型的艾瑞克。

「我們在做什麼？」艾瑞克問，妳搖搖頭說：「我不知道。」

然後你們兩人在大教堂的台階上坐了很久，一句話都沒說。

稍晚之後，妳和艾瑞克回到他的公寓做愛。但是太遲了，傷害已經造成了。

紐約市充滿歷史。譬如說，格林威治村的威佛利餐廳。妳和基斯溜出愛蜜莉的二十六歲生日派對後，就是在這裡邊吃薄煎餅邊聊了一整夜。

妳和基斯有聊不完的話。那是緊接在妳和艾瑞克分手後的事，而基斯跟艾瑞克的差異大到不能再大了。基斯就像艾瑞克所代表的一切的相反。

要是當時妳有理性思考，妳大概就能猜到最後妳會以基斯不應承受的方式傷害他。可是那一夜一切似乎都那麼完美。妳想要基斯，妳覺得他好像是妳設法贏來的。感覺妳的整個人生一直堅持不懈地在為妳和這個男人相遇作準備。

妳現在仍然偶爾會經過位於格林威治村美洲大道上的威佛利餐廳，但妳鮮少會走進去，更絕對不點薄煎餅。

有哪一座城市被歷史破壞得這麼徹底，被昔日的大火流下的鮮血給淹得窒息？有一次，妳要陪波瑞斯的父母到空中鐵道公園散散步，在約定時間之前妳在第九大道和十三街交叉口的RH家飾隨意看看商品打發時間，妳心不在焉地拿起一支鍋鏟，它突然讓妳聯想起兩年前在基斯的廚房吵的那一架。

對話的開端頗為無害，基斯只是問：「妳的歐姆蛋裡要放什麼？」結果不知怎地，兩小時後對話的結尾是他大叫：「我覺得妳不是真的愛我；我覺得妳只是害怕孤單。」而妳拿著鍋鏟瘋狂比畫，不經大腦地回嗆：「我是很孤單；你不知道我有多孤單。」好像那樣可以為妳扳回一城似的。

妳現在在RH家飾裡握著的是一樣的鍋鏟，它的構造驚人地熟悉，手中的重量發揮令人不安的影響力，當妳喘不過氣地向波瑞斯解釋這件用具詭異的重要性，他皺起鼻子說：「如果在某個時間點，我們兩人要往前進，妳得停止往後看才行。」

妳已經開始跟尚恩約會之後，波瑞斯在深夜醉醺醺地打來，問妳要不要去史坦頓島。妳從來沒去過史坦頓島，波瑞斯也沒去過史坦頓島，而由於波瑞斯要搬去費城了，這似乎是個造訪史坦頓島的好時機。

波瑞斯也有找妳跟他一起去費城，但那感覺太遠了，太多了，太快了，太波瑞斯了。於是，妳選擇紐約。妳跟波瑞斯分手，在布希維克租了自己的房子，然後開始跟聯合池的帥氣酒保尚恩約會。妳以為妳不會再見到波瑞斯了，但他在紐約的最後一晚，他在深夜醉醺醺地打給妳，邀請妳去冒險。

老實說史坦頓島上沒有什麼看頭，至少午夜以後沒有。搭船過去的過程浪漫得要命，可是一旦抵達目的地……唔，你可以搭電梯到渡輪大樓的頂樓，如果閒著沒事幹，可以再搭電梯下來。

渡輪大樓裡有個魚缸，魚缸底部貼著某種文字說明，是關於在史坦頓島渡輪大樓安裝一個魚缸的後勤方面的事項。這是一個很大的魚缸，重到底部要用鐵條支撐。「這個魚缸可不簡單；它耗費許多心力。」魚缸底部的告示牌這麼說，至少就妳的記憶所及是這樣（妳沒有再去過）。「我們全是為了你們這些史坦頓島的遊客做這件事的，所以你們最好心存感激！」

妳記得站在波瑞斯身邊讀魚缸的告示牌。妳以為在你們要永別前的這一夜，你們會有更多話要對彼此說，卻發現原來你們早已說完了所有的話。所以你們沒有把舊話重新說一遍，而是沉默地並肩站在渡輪大樓裡，讀著魚缸底部的資訊。

「歡迎來到史坦頓島，」它大概是這麼說，「希望你們玩得還愉快！也許如果事情跟現在不一樣，也許如果你們其中一人不是馬上要永遠離開這座城市，你們就能找時間再來這裡。也許這能成為某種特別的事，比你們只嘗試一次更有意義的事，因為……嘿，有何不可呢？不過換個角度來看，大概最好別想太多。單純地享受現在吧。你們還可以期待搭船回曼哈頓，而如果你們讓自己裝了太沉重的『要是怎樣怎樣就好了』，可是會把渡輪弄沉的。」

紐約這一個地區，曾經被早期的荷蘭殖民者稱為新阿姆斯特丹，阿岡昆原住民則稱它為萊納佩霍金，它滿溢著自己半掩埋的歷史。地鐵隧道幾乎難以辨明方向，一千種彼此交疊的冒險把它們塞滿。要是妳在行旅時搭乘L線穿過威廉斯堡底下，咻地經過羅瑞默街站，仔細看看快速掠過的月台，妳會看到一個在等車的年輕女子，頭髮凌亂、妝容暈散——那是那六個星期的妳，妳會在凌晨三點跌跌撞撞地從尚恩的公寓回家，手裡拎著高跟鞋，只因為妳不想成為在那裡過夜的其中一個女孩。

城市充滿這些觸發物，妳在這裡住得愈久，就等於埋下愈多地雷。有阿斯特廣場的Gap，有鱷魚酒吧的洗手間——誤入舊火焰殘餘煙霧的機率高得嚇人，並且隨著妳跟另一個重要人物度過每一個新的重要時刻而持續在增加。

在妳那善變的心裡，奉獻給殞落英雄和悲慘罹難者的紀念地，累積成一份長度與累人程度足可與大道整整一個街區相比擬的名單，但其中特別有一個地方，妳知道妳永遠都無法再去了。

妳知道它在哪裡，妳不辭辛勞地假裝不知道，不願想起在那裡發生過什麼事。這個地方，對妳來說太難以承受了。它會把妳整個吞沒，這個空洞，這個坑，這棟位於卡羅爾花園區、外觀低調的兩層樓褐石建築，建築中包含一間一房公寓，年輕許多的妳，和那個現在在妳手機裡的顯示名稱為「不要打給他」的男人，曾極度愚蠢地把它稱為「家」。

有時候妳想像「不要打給他」也不去那裡。妳想像你們兩人同時不去那裡、不在屋外的人行道上相遇；妳不藉這個機會告訴他他在哪些方面對不起妳，不解釋即使現在妳已經釋懷了——非常、非常釋懷了——妳只是想確保他不會在下一個女孩身上試同樣的爛招，這是為了她好。

「因為妳他媽是個人道主義者。」他不會這麼說，而妳會納悶一開始何必費事不跟他見面。

然後還有布朗克斯，有些人在那裡決定結婚——具體來說是布朗克斯的動物園那一區，具體來說是動物園的猴屋前面那一區，具體來說就是妳的爺爺奶奶，他們交往六星期後去參觀布朗克斯動物園的猴屋，並決定結婚。

「你們怎麼會交往六週就作出這麼重大的決定？」妳曾經問妳奶奶，「你們幾乎還不了解對方。」

「在那個年代，大家不會這麼拖拖拉拉。如果妳愛某個人，妳就嫁給他。」

「可是妳怎麼知道？」

「很簡單，」她回答，「我問妳爺爺：『你覺得我們該結婚嗎？』他說：『我們來問問猴子吧。喂，猴子！你們覺得我們該結婚嗎？』猴子在笑，他說：『我覺得那是肯定的答覆。』」

「就這樣？你們因為猴子在笑就結婚了？」

妳奶奶聳聳肩。「我覺得那是個徵兆。」

妳曾經帶艾力克斯去過一次布朗克斯動物園——還是安東尼？——看看那些靈長類動物是否會為妳施展魔法，但猴屋已經不見了。它在二○一二年拆除了。

妳決定那是個徵兆。

在皇后區的阿斯托利亞有一間小小的套房公寓，妳此刻的畢生摯愛卡洛斯就在這裡準備他的研究所申請書。妳在白天度秒如年的工作時段，或是搭乘N線的漫長車程中，常會發現自己做起白日夢，幻想卡洛斯獲得某所學校的入學許可——而妳跟著他——到好遠好遠的地方去。

妳想像與這個男人共度餘生，就像妳想像過跟他們所有人共度餘生——不是因為妳覺得這是妳的必經之路，只是因為妳就是忍不住會想。

妳想像妳會生的孩子，想像家庭旅遊和週年大餐，想像你們互相幫忙洗碗，想像你們在對方說故事和說笑話時打岔和發表意見，想像你們保證絕對不帶著怒氣去睡覺，即使那表示——就像經常發生的——必須徹夜爭吵。

不過最主要的是，妳想像自己住在別的地方，離這個曾經很繁榮、狹窄又擁擠的二十世紀首都好遠好遠。妳可以住在奧斯汀，妳心想，或是明尼亞波利斯。妳聽說西雅圖美不勝收，而妳甚至沒去過呢。

某一天早晨，在你們寬敞而嶄新的市中心頂樓公寓裡（或是不管西雅圖的人住的是哪種公寓），桌上擺著早餐、茶和週末版的《西雅圖時報》，卡洛斯會對妳微笑，妳會對他微笑，他會用他那種亂髮卡洛斯的方式抓一抓後腦勺，然後他會說：「嘿，我們要不要找時間去紐約玩一趟？我們可以看一場百老匯表演，跟老朋友聚一聚……」

卡洛斯會收掉兩個早餐穀片碗，它們屬於你們搬去那裡時妳買的整套新餐具，在走到水槽邊的途中，他會輕吻妳的額頭，就是許多男人都溫柔輕吻過的同一個額頭，在親吻的墓園中成為數千記號中的一個。

而妳會對著這男人微笑，好奇他是否跟他之前的那些男人一樣，有朝一日也會成為苦甜參半的回憶，有朝一日也會被同樣愚蠢的錯誤給擊倒，那錯誤就是對妳的了解有一點太深，卻同時又嫌不夠。

「妳說呢？妳想回紐約看看嗎？」

「不了，」妳會說，「那裡有太多鬼魂了。」

書籍介紹

本文摘錄自《誰會愛上你受的傷（Netflix動畫影集《馬男波傑克》主創者首部短篇小說集）》，臉譜出版

作者：拉菲爾・鮑布─瓦克斯伯（Raphael Bob-Waksberg）

譯者：聞若婷

Netflix熱門好評動畫影集《馬男波傑克》主創首部短篇小說集

成人卡通的厭世幽默X 艾加・凱磊的奇想創意X《正常人》的揪心觸動

每一篇故事裡，都藏著一道傷口，

隱隱作痛但仍渴望被觸碰，

害怕與人互相傷害卻更恐懼寂寞。

二○一四年，由拉菲爾・鮑布─瓦克斯伯編製的《馬男波傑克》成為Netflix平台推出的首部原創動畫影集，這部「成人向卡通」設定在人類與擬人動物並存的好萊塢，藉由憂鬱自溺的過氣馬明星與身邊伙伴的喜怒哀樂，大肆諷刺影視產業與社交生活，在六年播映期間深度描繪了人際關係的虛實、自我實現的難題，乃至於心理創傷與精神疾患，結合黑色幽默的厭世自嘲，累積了大批忠實影迷，將劇中台詞截圖化為瘋傳迷因。

原本不受看好的小眾另類之作，最終不但獲得三次艾美獎提名、摘下六座美國編劇工會獎，多次登上《紐約時報》、《時代雜誌》等權威媒體年度最佳推薦片單，更被影迷與評論家譽為「存在主義神作」、「毒雞湯金句王」、「最具文學藝術深度的劇本」、「最搞笑也最悲傷的喜劇片」。

一手編製《馬男波傑克》的同時，鮑布─瓦克斯伯另一手也寫著短篇小說，他收錄在《誰會愛上你受的傷》中的十八則短篇，風格就如同他的動畫影集劇本，乍看之下尖刻憤世，針對當代社會的虛浮與荒謬，精準而辛辣地諷刺挖苦。但故事深處所蘊藏的，卻是意外溫柔的療癒感，在挖掘出哭笑不得的辛酸委屈後，冷不防地撫觸脆弱善感心靈中的一道道傷痕。

每則短篇都透過怪誕趣味的情境、內心傷痕累累的小人物，精準地描繪出日常生活中五味雜陳的尷尬時刻、敏感個體與社會成規碰撞後的失落挫敗、各種人際情感中言不由衷的矛盾衝突，乍看之下異想天開、光怪陸離的情節設定，一讀才發現是在重現你我面對著成長、家庭、職場、愛情、人生抉擇時無數個悲喜交加的瞬間。

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航