房仲業唯一紀錄——永慶房屋服務金獎九連霸，再獲科技創新服務獎

永慶房產集團獲獎連連！「臺灣服務業大評鑑」今公布2021年金牌服務業者，永慶房屋成功締造九連霸，加上完整的數位賞屋科技服務，再奪下「特別獎－科技創新服務獎」，因為永慶房屋經紀人的優質貼心服務，更成功拿下「服務尖兵」殊榮，囊括三獎的永慶房屋，成為本屆最大的贏家之一。

永慶房屋以誠實、專業服務客戶，獲得2021年《台灣服務業大評鑑》肯定，成功締造服務金獎九連霸。／Photo Credit：永慶房屋

永慶房屋九金榮譽，台灣房仲唯一紀錄

主辦單位表示，今年永慶房屋獲獎的主要原因為長期推動實價登錄、交易價格透明化，且能夠保障買賣雙方權益；在實地賞屋時，經紀人隨身攜帶紅外線測距儀，精準佐證資料讓顧客安心，同時贈送專業書籍，提醒顧客買屋知識權益。當永慶房屋在面對客戶有任何疑慮時，都能夠積極且專業的回應，更能誠摯致歉。疫情期間，同樣落實防疫規定，量測體溫配戴口罩，讓客戶放心。

永慶房屋總經理吳良治於致詞中表示，永慶房屋秉持著「先誠實再成交」的精神，持續提供消費者透明的房市資訊和具體保證，捍衛消費者的權益。近三年來，永慶房屋年年推出透明的服務和保證，自2019年推出「實價登錄3.0」，完整揭露成交行情到門牌，2020年宣布「兩大誠實房價保證」，保證如果未誠實揭露成交行情至門牌造成客戶損失，將提供高額補償，直至2021年則重磅推出「真房價保證」，宣示永慶房屋不炒房不賺差價的決心。若未落實，最高將賠償買方四百萬元，並賠償賣方最高四倍服務費。吳良治表示，永慶房屋從物的瑕疵、產權保證、價金履保、到購售屋財務風險，都提供消費者全面保護，是業界唯一提供屋況屋價全保證的房仲品牌。

線上賞屋服務突破疫情限制，永慶房屋再獲「科技創新服務獎」

此外，永慶房屋完整便捷的數位賞屋科技，再獲得主辦單位頒發「特別獎－科技創新服務獎」。吳良治總經理說明，永慶房屋運用科技提升消費者的賞屋服務，「永慶快搜APP」整合多項便捷功能，「實境找房」服務可以從街景外觀搜尋並掌握周邊生活機能，利用室內環景功能還可以讓顧客全方位無死角的觀看房屋內的各個角落。

今年五月本土疫情爆發，全台進入三級警戒，永慶房屋迅速推出線上「專人導覽」服務，由經紀人實地拍攝賞屋影片，以消費者視角講解房屋的各項特色和優勢，讓在疫情期間仍有購售屋需求的消費者，能夠在線上獲得完整的物件資訊。2021年第四季永慶房產趨勢前瞻報告的網路調查中，有近半數的消費者認為專人實地拍攝物件解說影片比起其他線上賞屋服務較有幫助，有高達98％的消費者未來仍會繼續使用。

永慶房屋出版《先誠實再成交》，講述台灣房仲業歷史

永慶房屋近日出版了《先誠實再成交，永慶房屋良心仲介》一書，揭露台灣房仲業的演進史。／Photo Credit：永慶房屋

永慶房屋近日也出版了《先誠實再成交，永慶房屋良心仲介》一書，內容記述永慶房屋如何從後起之秀，一步步成為台灣房仲第一品牌的篳路藍縷。孫慶餘董事長創立永慶房屋的初衷，便是要扭轉部分房仲業者透過低買高賣來賺價差的陋習，於是引進新式仲介概念，以收取固定服務費的方式更率先政府提供揭露到門牌的實價登錄資訊，提供消費者最誠實、透明的房市資訊，打造公平透明的房市交易平台。

本文章內容由「永慶房屋」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。