「為什麼我們同島不能同命？」停業5個月快撐不下去，八大行業自救會請政府「給活路」

今年5月爆發COVID-19本土疫情，酒店等八大行業至今停業近5個月，月初如KTV等在防疫指引規定下恢復營業，但酒店何時復業仍未知。八大行業從業人員苦不堪言，繼上週多地的娛樂公關職業工會發起遊行後，全台八大特許自救會今（14）日下午又到疾管署門口高喊「要生活」，並指出經濟部針對八大行業的紓困方案限定有勞保，但多數從業人員根本就沒有納保，紓困「看得到領不到」，盼政府訂定明確復業規定及日期，給他們一條活路。

隨著疫情趨緩，警戒自7月27日降為二級，不少場所管制也逐漸放寬，但歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、MTV、KTV、理容院等八大行業仍維持關閉，部分休閒娛樂場所到10月5日才有條件開放，但仍不包含酒店。

自救會：工作權遭剝奪，多人生活陷困境

隨著疫情趨緩，指揮中心陸續有條件開放部分休閒娛樂場所，包含電子遊藝場、KTV等，但酒店等八大行業至今已停業近5個月。自救會代表今天在疾管署前無奈表示，疫情爆發以來，八大行業經歷2次強制性停業，去年僅1.5個月就復業，但今年至今已經快5個月，八大行業最先配合停業，卻是最後一個復業的業別。

臺北市娛樂公關經紀職業工會日前發起群眾募資專案，盼民眾能捐助100、500到數千元不等，協助相關單位準備生活物資包，他們會發放給生活陷入困境的八大從業人員，也多次表示盼能和公部門討論解決方案。

他們強調，在各地方的自治條例中，所謂的特定行業都是合法行業，特定行業的從業者亦是合法的從業勞工。無限期地廣泛停業，非但剝奪合法勞工的工作權與生存權，對人民的侵害程度也與原本的管制目的顯失均衡了。

自救會代表今天則強調，「陪侍服務」是經濟部明定的合法營業項目，課稅也比無陪侍的產業多10％，但商業司協調時，卻說全台沒有陪侍產業，導致八大行業至今沒有辦法訂出相關防疫指引；工作權被剝奪、生存權被漠視，全台已有多起因生活困頓而自殺的不幸事件。

北市特殊娛樂業從業人員職業工會日前更號召逾300名酒店及舞廳業者上街遊行，抗議政府歧視八大從業人員，酒店小姐哭訴，「哪一個疫情是從八大出來的？請總統跟衛福部長說清楚，為什麼我們同島不能同命？」希望可以讓酒店、舞廳復業，否則真的活不下去了。

經濟部推的紓困方案，為何救不到酒店從業者？

多名立委之前曾召開記者會，呼籲經濟部研擬相關方案，協助八大行業的從業人員度過難關。經濟部在9月28日時，公布專屬八大行業的紓困方案。將補貼每名員工新台幣3萬元、雇主則以每名員工1萬元為基準，估有6000家、3萬人受惠。

商業司表示，K書中心、舞廳、舞場、酒家、酒吧、特種咖啡茶室、視聽歌唱業（KTV）、夜店、歌廳、錄影節目帶播映業（MTV）、電子遊戲場業、資訊休閒業（網咖）、麻將休閒館等業者與員工可獲補助。

列入補貼計算的限8月31日在事業名義投有勞保、就業保險或勞退的全職員工，包含永久居留者，但不含部分工時及外籍員工。每名員工3萬元直接匯入帳戶，省去透過業者轉發的行政作業；雇主部分則以每名員工1萬元為基準，若業者聘用10人，就可獲10萬元，補貼停業期間各項必要成本。

申請期間至10月31日止，因應防疫需要，一律採線上申請，由事業單位登錄基本資料及員工請領帳戶。若業者不提供員工領款資料，也無法領到相應的事業補貼金額，呼籲申請業者應如實提供員工帳戶資料。

不過臺北市娛樂公關經紀職業工會就指出，特種行業因政府長期的忽視，勞動關係並未被要求以任一形式的契約來定義，除了少數隸屬於店家的行政人員以外，店家通常不會替勞工保勞保，所以多數的從業者會選擇投保於工會。這次的紓困等於直接排除了多數的從業者，勞工拿不到紓困也等不到復業的消息。

經濟部的停業紓困在開放申請後，工會陸續收到從業者的詢問。政府所列冊的6000家事業單位及3萬名勞工只有投保於店家下的工作者，而此次受到最大影響的勞工，多數投保於工會或無勞保，而這些看不到的非典型勞工無法申請此次補助。政府應同時開放以「勞工身份」去做紓困申請，再由相關單位去進行審核發放。

自救會代表今天也強調，經濟部雖有紓困方案，卻是根據勞保紀錄作為發給依據，而八大行業工作人員因流動率高，多數都沒有勞保，9成以上領不到紓困；復業門檻更是滾動式調整，也沒有明確復業日期，呼籲政府儘速擬定解決方案及復業時程。

對此指揮中心今天表示，之前就已和經濟部討論，會基於KTV、MTV的相關指引以及自救會所提出的條件當作基礎，請經濟部來研議制定剩下行業別的指引，後續兩週會觀察相關的防疫情形做為討論基礎，決定八大行業的復業條件與時間。

其中一個關鍵指標會是工作人員的疫苗接種率，目前KTV與MTV會要求一劑6成以上的接種率才能復業，但這一個月全民接種率又提升，後續會再跟經濟部討論標準，另外沒有接種疫苗的工作人員要不要進行快篩，也是有條件復業的重點，會再做更細部的討論。

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核稿編輯：翁世航