突尼西亞任命阿拉伯世界第一位女總理，是女權里程碑還是總統的魁儡？

臨危受命,突尼西亞首位女總理上任

北非國家突尼西亞今(2021)年在面臨COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情持續重創經濟,又面臨國內政治持續動盪的雙重夾擊。總統薩伊德(Kais Saied)在近數月動作頻頻,為排除異己,他在今年7月25日將前總理麥奇齊(Hichem Mechichi)解職、暫停召開國會並凍結憲法部分條文,透過行政命令治國,突尼西亞因而爆發大規模示威,局勢一片混亂。

美、德等國都施壓薩伊德儘速恢復議會民主,而在國內和國際對他的施壓日益加劇的情況下,他於9月29日任命地質學教授拉馬丹(Najla Bouden Romdhane)為新總理,是該國、也是阿拉伯世界首位女總理。

薩伊德在臉書上稱:「這是突尼西亞歷史上首次由女性領導政府,這是突尼西亞和婦女的榮幸。」他也表示將帶著堅定的意志和決心與拉馬丹合作,對抗全國許多政府機構存在的腐敗和混亂狀態。

63歲的拉馬丹出生於突尼西亞凱魯萬省(Kairouan),為首都突尼西亞國立工程學院的地質學教授,曾被高等教育與科學研究部指派主持與世界銀行的合作計畫,於2011年起擔任高等教育部品質司司長,負責一項7000萬美元以提升大學畢業生就業率的計畫。然而,拉馬丹卻沒有多少政治經驗,也未隸屬任何政黨。

拉馬丹是薩伊德自2019年就任至今第四位、也是他親自任命的第三位總理,前財政部長、第一位總理法克法赫(Elyes Fakhfakh)在2020年僅任職六個月,就因獨立議員阿亞里(Yassine Ayari)爆料其從得到國家標案合約的公司貪汙數百萬美元的醜聞而下台。

薩伊德隨後任命了政治素人麥奇齊為總理,他曾在前總理法克法赫執政時擔任內政部長,然而兩人的關係很快就惡化,突國政治也陷入僵局。

拉馬丹在此疫情嚴峻和政局不穩之際上任,許多突尼西亞人對她寄予厚望,盼她能夠重振突尼西亞的形象,也就是身為阿拉伯之春後、唯一成功民主轉型的阿拉伯國家。《半島電視台》報導,突尼西亞銀行家塞勒姆(Amin Ben Salem)表示:「女性將領導政府是個積極的跡象,我希望她能立刻開始拯救國家免於破產,她應該趕快審視突尼西亞人民所面對的問題。」

然而,退出國會最大黨復興運動黨(Ennahda)的前人權及轉型正義部長迪盧(Samir Dilou)稱,拉馬丹的任命是違憲的,因為這是基於薩伊德的總統命令,而非國會的同意。迪盧在臉書上表示:「鑑於突尼西亞的財政經濟困境和脆弱的公衛情況,新內閣將會在疫情期間面臨巨大挑戰。」

突尼西亞勢力龐大的總工會或其他政黨,都沒有立即對拉馬丹的任命做出回應,但是國會議員可能會質疑此任命的合法性,因為此人事案理應由現已被迫休會的國會通過。

阿拉伯世界的女權團體也對這一消息發表了評論,國際婦女爭取和平與自由聯盟(International League of Women for Peace and Freedom)的北非和中東協調員,在一條推文中尖銳地表示:「沒有什麼好值得慶祝的,只有當總理職位完全沒有任何權力,僅限於一個給公眾看的角色、一個男人指令的執行者時,這個職位才能夠給女性當!」

另一方面,自1989年以來一直活躍的女權團體突尼西亞民主婦女協會(Tunisian Association for Democratic Women),則對薩伊德的決定表示讚賞。

事實上,拉馬丹是突尼西亞和阿拉伯世界第一位被任命擔任總理職位的女性,這被視為是穆斯林國家社會進步的里程碑,突尼西亞一直是阿拉伯世界中女性權利教授保障的國家,而這一決定則可能成為其他阿拉伯國家的榜樣。

突尼西亞總統薩伊德|Photo Credit: AP / 達志影像

政治動盪,總理跑馬燈

前總理麥奇齊於今年1月才重新改組政府,薩伊德拒絕讓當時的新部長進行就職宣誓,聲稱有些人需要接受腐敗調查,使得政府幾個月來處於停滯狀態,部長們更是在會議上互相辱罵毆打。

政治僵局和經濟危機在COVID-19疫情封鎖期間加劇,政府也未給予因為封城而失業民眾任何經濟補助,導致反政府抗議運動在整個冬末和春季不斷在街頭上演。

7月時,數百名抗議者走上首都和全國其他城市的街頭,要求政府下台,薩伊德因此以國家緊急狀態為由接管行政權,於7月25日藉此將麥奇齊解職,並暫停召開國會。兩個月後,薩伊德於9月23日發布總統令,凍結大部分憲法,以進一步鞏固其權力。

國會最大黨復興運動黨的黨魁加努希(Rached Ghannouchi)抨擊薩伊德違憲,並敦促突尼西亞人走上街頭進行和平抗爭,同時復興運動黨也在努力應對內部異議。在9月25日,該黨的113名資深成員宣布辭職,抗議領導階層的表現,譴責其無法形成統一戰線來對抗薩伊德近乎政變的行為。

國會第二大黨突尼西亞之心(Heart of Tunisia)的資深成員哈利菲(Osama al-Khalifi),則斥責薩伊德發動了有預謀的政變:「我們呼籲全國團結起來反對這場政變。」

突尼西亞其他四個政黨也在一份聯合聲明中表示,總統令讓總統壟斷絕對的權力,總統已經失去了合法性。

擁有約100萬成員,在突尼西亞政治有重大影響力的UGTT工會,其資深成員卡杜爾(Anour Ben Kadour)則稱:「突尼西亞正在走向絕對的個人統治。」

《半島電視台》報導,馬格里布戰略研究中心(CESMA)主席曼薩爾(Adnen Mansar)指出薩伊德破壞了2011年阿拉伯之春中、突國反對專制統治的革命及後續帶來的民主成果:「最新的法令完全違背了2014年建立議會制度的憲法,這些法令跟十年前阿拉伯之春推翻的1959年憲法相似,這一措施不符民主制度的原則。」

《半島電視台》報導,突尼西亞政治評論員哈奇查(Ahlem Hachicha)稱新法令為總統提供了絕對的權力:「在薩伊德將整個國家擱置兩個月之後……他現在製定了一套規則,基本上他擁有各種形式的權力,涵蓋公民私人生活的各個層面,統治每一個公共和私人機構,我們沒有任何形式的制衡措施。」

突尼西亞國內局勢在近幾個月陷入一片混亂,人民也不停聚集上街頭示威抗議,10月10日更有超過5000多人潮擁向首都中心的布爾吉巴大道(Bourguiba Avenue),示威民眾揮舞著突尼西亞紅白色的國旗,高喊「人民反對政變」。

然而,仍有許多突尼西亞人支持薩伊德,他們認為他的行動對於解決政治腐敗、菁英把持、經濟停滯和COVID-19疫情危機是必要的。

前國會議員哈立德(Cherif El Kadhi)告訴半島電視台,「什麼法令並不重要,突尼西亞人想要一個乾淨、誠實的總統,他不會從人民那裡偷東西,人們只是想填滿他們的購物袋然後吃飯。」

哈立德還說,示威活動表明薩伊德的行為既被接受又被厭惡:「我認為這些抗議活動將因為經濟形勢持續延燒,很明顯,突尼西亞人在革命10年後厭倦了政治精英,這就是他們信任前法學教授薩伊德的原因。」然而,他也表示,不滿情緒可能會在未來幾週和幾個月內引發更多抗議活動。

