今日本土+0，指揮中心：八大行業是二級期間開放管理的最後一哩路

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布新增8例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

今日新增8例境外移入個案，為6例男性、2例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自美國（2例）、烏克蘭、阿拉伯聯合大公國、菲律賓（3例）、印尼入境，入境日介於9月29日至10月12日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

此外，記者會中也提到第8批BNT疫苗82.7萬劑，已於今（14）日上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。本批疫苗效期至2022年2月17日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。

根據統計，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1500萬劑中，目前已到貨592.54萬劑。

指揮中心：將以KTV解封狀況為討論基礎，決定八大行業復業條件與時間

有鑑於八大行業從業者於14日至指揮中心門口抗議要求復業，記者會中被問到八大行業的解封問題時，疾管署副署長羅一鈞表示，八大行業是二級期間開放管理的最後一哩路，也感謝自救會提出包括入場量體溫、實名制、社交距離、梅花座、要求工作人員施打疫苗或快篩等10個有條件開幕條件。

羅一鈞指出，包括網咖、MTV、KTV等其他場所目前都已開放，而指揮中心之前就已和經濟部討論，會基於KTV、MTV的相關指引以及自救會所提出的條件當作基礎，請經濟部來研議制定剩下行業別的指引，後續兩週會觀察相關的防疫情形做為討論基礎，決定八大行業的復業條件與時間。

Photo Credit: 中央社 KTV等娛樂場所已經復業

羅一鈞也提到，其中一個關鍵指標會是工作人員的疫苗接種率，目前KTV與MTV會要求一劑6成以上的接種率才能復業，但這一個月全民接種率又提升，後續會再跟經濟部討論標準，另外沒有接種疫苗的工作人員要不要進行快篩，也是有條件復業的重點，會再做更細部的討論。

羅一鈞說，不會讓八大行業永遠處於停業狀況，了解相關人員有生計需要考量，會和經濟部合作，下週會做更詳細的說明。

此外，被問到默沙東口服藥的採購進度，指揮中心發言人莊人祥表示，目前仍在簽約當中，未來預計還是以提供輕症病患為主，但因為是口服藥物，之後可能讓輕症病人在家隔離，自主服用口服藥，之後都會再進行評估。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航