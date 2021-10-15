俄國總統普亭分析台海緊張：「中國統一台灣不需要使用武力」

文：德國之聲中文網（CNBC、俄羅斯衛星通訊社）

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）週三（13日）接受美媒CNBC採訪時，對台海緊張關係表示，中國「不需要使用武力來實現他們希望的『統一』。」

他說：「我認為中國不需要動武。中國是強大的經濟體，就購買力平價做為衡量基準，目前中國已超越美國，成為世界第一。」並指出，中國通過增加這種經濟潛力，中國有能力實施其國家（統一）目標。「我沒看到任何軍事威脅。」

根據CNBC，普亭提到，習近平的言論暗示了和平統一的可能性，以及中國的「建國哲學」，暗示著不存在軍事對抗的威脅。

台海情勢因中國軍機密集進入台灣西南防空識別區而升溫，中國領導人習近平日前強調對台灣要堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針。

俄外長：台灣是中國的一部分

前一天10月12日，俄羅斯外交部長謝爾蓋・拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，俄羅斯認為台灣是中華人民共和國的一部分，俄羅斯的政策會以此為出發點。

拉夫羅夫在回答有關如何評價中國在台灣問題上的行動及對台統一的企圖時向記者表示：「你們知道，與世界上絕大多數國家一樣，俄羅斯將台灣視作中華人民共和國的一部分。在我們的政策中會以此作為出發點。」

對此，中國外交部發言人趙立堅評論稱，「中方高度讚揚俄羅斯外長拉夫羅夫的涉台表態。」

今年6月，普亭也曾對台灣議題作出評論。他在6月接受美國國家廣播公司（NBC）專訪時被問及，若中國侵犯台灣，俄羅斯會有何反應，普亭當時笑了幾聲後回應，問道：「什麼？你有意識到中國將用武力解決台灣問題？我對這一無所知。」

他強調，談論政治並沒有假設的情況，假設並不恰當，並說：「我無法評論此事……這並未發生。過去幾年，中國和美國各通過不同方式和台灣發展關係，幸運的是並未走向軍事衝突。」

外界曾多次討論，中國可能會效法俄羅斯併吞烏克蘭克里米亞地區的方式，以迅雷不及掩耳之勢，攻佔台灣外島以統一台灣。

研究台海問題的學者易思安曾向德國之聲表示，中國可能會針對金門採取大規模破壞行動，從網路攻擊到電子感擾，在地面部署特種兵和特工，刺殺軍事指揮官，以爆炸方式造成停電。

他說：「金門可能會被看似普通漁民的海上民兵團團圍住，他們其實是解放軍成員，這會帶給金門島上的部隊造成嚴重困境。」

易思安舉例說，像是（台灣軍隊）到底開火與否，若要開火要什麼時候開火？若等他們（海上民兵）已經登陸，可能會控制各處設施，中間還會有解放軍便衣特種部隊。

「南海爭議應靠對話解決」

另外，普亭還談到了在南海問題上的緊張關係，他表示，針對中國聲稱擁有南海水域擁有主權，這個遭到國際否定的說法，俄羅斯一直保持中立立場。

《俄羅斯衛星通訊社》報導稱，普亭說：「至於南海，是的，存在多方利益衝突，但俄羅斯的立場是基於這樣的事實：應當為該區域內的所有國家提供一個在不受區域外強權的干擾下，根據國際法基本準則的規範進行適當的對話。」

他並說，「這應該是一個談判的過程，這就是我們解決任何爭論的方式，我相信這是有機會的，但到目前為止還沒有被充分使用。」

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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