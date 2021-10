杜特蒂父女不參選了，還有誰會在2022年當上菲律賓總統？一次看懂6組菲律賓大選候選人

文:陸離(在菲律賓生活的中國人)

10月8日是菲律賓總統候選人登記截止日,而民調上領先的菲律賓總統杜特蒂長女薩拉(Sara Duterte-Carpio),也許會把是否競選總統的懸念保持到11月15日了。因為根據選委會規定,政黨仍可在11月15日前「替補」參選名單,而杜特蒂本人就在2016年的大選如此操作過。

既然如此,我們暫時把薩拉競選的可能性擱置,掂量掂量其他幾對或單個已經登記的總統、副總統候選人的實力。

為表示不偏不倚,這裡按照總統、副總統候選人登記競選的先後順序,來做梳理。

1.打破頭也要上的拳王巴喬勝算為何?

1978年出生的巴喬(Manny Pacquiao,又譯帕奎奧)是菲律賓有史以來最偉大的拳王。在其20多年的拳擊生涯裡,相繼在8個體重級別獲得世界拳王的稱號,贏得了「亞洲驅逐艦」和「自成吉思汗後征服西方最偉大的亞洲鬥士」等美名,出場費曾高達創紀錄的1.2億美金,20多年前他的地下拳賽出場費僅為2美元。

9月29日,巴喬宣佈從拳擊運動中退役。一個多月前在美國賭城拉斯維加斯,42歲的巴喬在複出之戰中,沒能發揮出巔峰實力,經過12回合苦戰,最終點數輸給古巴拳手尤鄧尼斯・烏加斯。

巴喬出身自民答那峨布基農省(Bukidnon)基巴威(Kibawe)一戶窮苦人家,是父母的第4個孩子,除了家裡特別窮之外,他的出生並沒有什麼特別。然而,通過拳擊他改變了自己和家人的人生。巴喬淨資產3.75億美金,當仁不讓成為菲律賓人心目中的頭號勵志傳奇。

作為菲律賓民族英雄、國民偶像、吸票機器和慈善家,巴喬是現在世界上最為知名的菲律賓人。所以,他很早就顯露出了在政治上的企圖心。2007年在民答那峨南哥打巴托省(South Cotabato)參選眾議員失敗;2010年改在其妻金姬(Jinkee Pacquiao)的故鄉薩蘭加尼省(Sarangani)參選,順利當選並連任;2016年參選參議員,順利當選。

隨著從政之路越走越順遂,巴喬競選總統的決心很早就顯露出來。去年12月份菲律賓執政黨民主黨-人民力量(PDP–Laban)將巴喬任命為總裁,算是他為競選總統走出了關鍵性的一步。

今年4月因中國船隻在牛軛礁附近集結,中菲南海主權爭議風雲再起時,巴喬批評杜特蒂:「與競選總統前相比,我對其中國政策感到沮喪,當時總統說要獨自騎摩托艇去爭議地點插上國旗維護主權,可現在我們只看到他一味對中國退讓」。這揭開了倆人分裂的序幕。

當然,倆人分裂的根本原因在於,意欲問鼎的巴喬與想要繼續掌控最高權力的杜特蒂之間的權力之爭。民主黨-人民力量的分裂是6個月以來菲律賓最具戲劇性政壇肥皂劇,在這裡就不展開了。

10月1日,巴喬成為第一位登記競選的總統參選人,他的競選搭檔是前馬尼拉市市長、眾議院副議長艾天薩(Lito Atienza)。因為巴喬是以省域發展優先黨(Probinsya Muna Development Initiative,簡稱PROMDI)身份參選,所以民主黨-人民力量黨杜特蒂派系隔天就開除了他的黨籍。由此可見,巴喬和杜特蒂的矛盾已經到了無法修復的地步。

支持巴喬的政黨有,民主黨-人民力量黨巴喬派系、省域發展優先黨及人民冠軍運動(People's Champ Movement)等。

隨著巴喬知名度越來越高,其家族和妻族在民答那峨布基農省、南哥打巴托省、薩蘭加尼省以及三寶顏半島(Zamboanga)有相當的影響力。目前的主要盟友有民答那峨北部金卡加延(Cagayan de Oro)皮門特爾(Pimentel)家族、宿霧奧斯梅尼亞家族(Osmeña)以及艾天薩家族等,暫時還沒有收到其他有影響力的政治家族與巴喬結盟的消息。

巴喬有人氣,有金流;但缺點是受教育程度比較低,政治歷練不足、政治手腕不純熟、政治觀點相當稚嫩。他之前說,當選後要為無家可歸者們提供免費住房,聽起來就沒有可行性,讓人感到可笑。和其他候選人一樣,反腐敗也是其競選口號之一,但並沒有聽到有什麼切實可行的反腐敗做法和說法。

雖然他對底層民眾有巨大的號召力,可是這些號召力在政治家族把持地方生態的菲律賓,能否會實打實的轉化成選票,還有待觀察。

Photo Credit: 中央社 菲律賓拳王巴喬(右)10月1日正式登記角逐2022年總 統,搭檔的副總統參選人、前馬尼拉市長艾天薩 (左)同時亮相。

2.德拉羅沙與克里斯多福.吳:杜特蒂的影子組合

作為現任總統杜特蒂的頭號親信和長期助手,1974年出生的克里斯多福・吳(Christopher Bong Go)在政治上完全依附杜特蒂生存。

克里斯多福.吳的外祖父奧古斯特・特索羅(AugustTesoro)是杜特蒂的教父兼密友,據說杜特蒂與其前妻伊莉莎白(Elizabeth Zimmerman)私奔的時候,就是奧古斯特開的車。

1998年,克里斯多福・吳大學畢業後的第一份工作即成為時任達沃市市長杜特蒂的貼身助理,一直到現在。用美國人的說法,他就相當於白宮幕僚長,而中國人的說法則是中央辦公廳主任,是杜特蒂最信任的人。

所以一直以來杜特蒂的A計畫其實是克里斯多福・吳與其搭檔競選。隨著民意支持率不斷走低,杜特蒂不得不放棄了這一想法。現在他們的打算應該是說服薩拉代表民主黨-人民力量與克里斯多福・吳搭檔競選,但因為薩拉有自己的打算,一切還未可知也。

由於杜特蒂為首的執政團隊內部一直整合不順利,所以早在10月2日這天,杜特蒂就陪同克里斯多福・吳遞交副總統競選表。

10月8日,在一直未能說服薩拉情況下,杜特蒂不得不讓其二號親信、前菲律賓警察總監、「毒品戰爭」執行者、參議員德拉羅沙遞交總統競選登記表。德拉羅沙交表後坦言,薩拉最終替代他競選總統會更好。所以,他就是來佔位置的。

Photo Credit:AP/ 達志影像 圖為德拉羅沙(Ronald dela Rosa,右)檔案照

薩拉未能遞交總統競選登記表的真正原因在於,與目前杜特蒂執政核心小圈子的談判沒有達成一致。換言之,距離薩拉競選總統只差臨門一腳了。然而,臨門一腳的機會稍縱即逝,有時候錯過了就永遠錯過了。次日,薩拉重申,自己不是那種頂替他人競選的人;後來又說,沒可能以執政黨候選人身份出馬。似乎又把門縫關緊了一點點。可能性仍然存在,可是越來越小了。

現在杜特蒂和民主黨-人民力量的總統候選人組合是羅吳配,只能就事論事。

德拉羅沙和克里斯多福.吳都是民答那峨達沃人,除了在達沃有杜特蒂的鐵票含淚支持外,對於呂宋島和維薩亞斯群島的選民來說,毫無吸引力。

羅吳配這樣的組合雖然有杜特蒂本人的支持,以及執政紅利在,但從形勢看什麼勝算都沒有。相信各地慣於見風使舵的政治家族也不會把自己的賭注放在羅吳配上面。如果最後事情真的發生的話,那將意味著杜特蒂不得不真的退出政壇。

Photo Credit: 中央社 菲律賓總統杜特蒂(左)10月2日陪同子弟兵克里斯多福.吳(Christopher Bong Go,右)登記參選2022副總統後。

3.從明星變市長的伊斯科・莫雷諾

相信大部分菲律賓人,包括莫雷諾本人(Isko Moreno)都不會想到,這一年多時間裡他在政壇躥升的速度了。當然,早在2019年莫雷諾就已震驚全菲,當時毛頭小子莫雷諾在時任市長、前總統艾斯特拉達(Joseph Estrada)和前市長林雯洛(Alfredo Lim)的夾擊之下,成功搶下馬尼拉市長的寶座。

1974年出生的莫雷諾和巴喬一樣來自社會底層,其父母均為來馬尼拉討生活的外省移民,更悲慘的是他還是個私生子,父親的大部分收入給了第一家庭。莫雷諾回憶,小時候經常餓肚子,二手食物帕格帕格(Pagpag)是幼年的主要肉食來源,為了能和母親填飽肚子,從10歲起小莫雷諾就推著小推車挨家挨戶收廢舊物品補貼家用,而他19歲因緣巧合接到了出演電視劇演員的工作,當時他拿到的第一份演員收入,則幫家人買了內褲和一些食物。

雖然莫雷諾沒有好的出身,可老天爺賜了一副好皮囊。在開啟自己演藝生涯沒幾年,就步入政壇連任3屆馬尼拉市議員。後來又在馬尼拉前副市長,也是其政治上的導師達尼洛・拉庫納(Danilo Lacuna)支持下連任3屆副市長。值得一提的是,現任馬尼拉副市長亨蜜・拉庫納(Honey Lacuna)正是拉庫納的女兒,她已登記競選馬尼拉市長。換言之,正在競選的莫雷諾,其政治基地馬尼拉市將會掌控在自己人手裡,這一點尤為重要。

莫雷諾的妻子狄安娜(Diana Lynn Ditan)來自華裔富商家庭,其陣營背後得到了大部分馬尼拉華商的支持。從莫雷諾選擇另一位華裔許偉利(Willie Ong)作為競選搭檔,也可以看出隱隱有種開發華商金援和土生華人選票的傾向。

10月4日,莫雷諾攜許偉利遞表登記競選,是6組熱門候選人中氣勢最盛的。

許偉利是知名心臟病專家,其YouTube問診頻道現有660多萬粉絲,Facebook專頁有1600多萬粉絲。雖然在社交媒體上有高人氣,但在2019年許偉利競選參議員選舉失利;不過,有相當比例海外菲律賓人投了他的票,能成為莫雷諾搭檔,此為原因之一。

雖然同為底層出生,浸淫馬尼拉市政廳20多年的莫雷諾政治手腕要比巴喬純熟的多。莫雷諾得到了菲律賓民主行動黨(Aksyon Demokratiko)的支持。另外,莫雷諾和菲律賓左派組織一直以來有良好的關係。

2016年10月份,莫雷諾曾受到菲共邀請,參加杜特蒂政府與菲共的奧斯陸和平談判(Peace Talks in Oslo)。目前,菲律賓貿易和普通工人組織(Philippine Trade and General Workers Organization)、全國工會協會(National Association of Trade Unions)、全菲律賓工人聯合會(All Filipino Workers Confederation)、菲律賓第一夢想(1-Pangarap Pilipinas)以及最低工資收入者和宣導者協會(Association of Minimum Wage Earners and Advocates)等工會組織以及表態支持莫雷諾。這些左派工會組織的動員組織能力不容小視,或將成為莫雷諾當選的一大助力。

目前表態支持莫雷諾的政治家族有,馬尼拉市拉庫納家族、八打雁(Batangas)雷克托(Recto)家族、馬林杜克島(Marinduque)巴柯洛(Bacorro)家族、民答那峨瑪京達瑙省(Maguindanao)曼古達達圖(Mangudadatu)家族等。得益於俊朗的外表和清瘦的體型,莫雷諾相當吸引年輕選民和女性選民的親眯。

Photo Credit:AP/達志影像 馬尼拉市長莫雷諾

4.前警察拉克森與前演員索托—能否迎來政治第二春?

拉克森(Panfilo "Ping" Morena Lacson Sr.)和索托(Vicente "Tito" Castelo Sotto III)同樣在1948年出生,已是浸淫政治多年的政壇老將了。在成為政治人物之前拉克森的職業是警察,索托的職業則是演員。相比其他幾對候選人,拉克森-索托稱得上是爺爺輩的。

拉克森出身于甲米地(Cavite)小鎮伊莫斯(Imus)的平民家庭,父親是吉普尼司機,母親是市場小販。青少年時代接受過良好的教育。

在20餘年的警察生涯裡,拉克森一步步爬上了警察的頭把交椅;1999年時任總統艾斯特拉達任命其為警察總監(Chief of the PNP)。然而,2001年一場讓艾斯特拉達下台的政變改變了拉克森的生命軌跡,作為總統親信,政變後成了堅定的反阿羅約派;之後連任2屆參議員,在此期間曾參選總統,還曾遭政治陷害流亡國外;任期屆滿後又成為艾奎諾三世政府的內閣成員;2016年再次當選參議員。

在擔任宿霧都會區(Metro Cebu)警察指揮官期間,拉克森曾救出一位被綁架零售巨頭的後裔。受害者的家人打算將準備的贖金交給拉克森和他的特工作為特別獎勵,但被他拒絕了。拉克森告訴受害者家人,對他來說,僅僅一句「謝謝」就足夠了。

在擔任參議員期間,拉克森最為人稱道的是為人民省了錢。每位參議員都有一筆年度巨額預算,菲律賓政壇參照美國人的說法將之豬肉桶(Pork Barrel),一般來說參議員們會將這筆預算回饋給自己的鐵杆支持者團體和與其結盟的政治家族。但早在2003年反對這種陋習就成為他的主要政見之一,拉克森的預算每年都用不完,結算後會返還給財政部。

相比起來索托的家世要顯赫的多。其祖父老索托(Vicente Sotto Yap)來自宿霧歷史悠久的葉氏家族,曾當選眾議員和參議員。索托家族在其父那一代就放棄了葉(Yap)這個代表華人身份認同的姓氏,說明他們已經放棄了華人認同,徹底融入菲律賓人之中。

1988年演而優則仕的索托以奎松市(Quezon)副市長開啟了政治生涯,憑藉其家族影響力和演藝生涯帶來的高知名度,1992年起連任2屆參議員。2010年,索托再次連任兩屆參議員,並于2018年成為參議院議長。

索托領導的民族主義者聯盟(Nationalist People's Coalition)有3名參議員和33名眾議員。索托家族在馬尼拉深耕,有不少晚輩在馬尼拉都會區的奎松市、帕西格市(Pasig)及帕拉納克市(Parañaque)等地擔任市議員、副市長、市長、眾議員,政治實力不可低估。

民意調查機構亞洲脈動(Pulse Asia)9月29日公佈 民意調查 中,索托以25%的支持率成為副總統首選。

9月8日,拉克森-索托宣佈參選。10月6日交表登記成為正式的總統參選組合。

兩位政壇老將憑藉自己的長期積累的人脈,已經拉到了不少政黨和政治家族的支持。目前獲得了民族主義者聯盟、民主改革黨(Partido Reporma)、統一民族主義聯盟(United Nationalist Alliance)、民族團結黨(National Unity Party)等政治立場偏右的政黨支持。

支持該組合的政治家族有,索托家族、馬卡蒂比奈家族、八打雁維拉家族、南達沃阿爾瓦雷斯家族、碧瑤馬加隆家族等。索托家族在宿霧有相當的影響力,日前索托來宿霧公開拜票;加上前面提到過拉克森和宿霧的淵源,相信這一組合會在中米沙鄢爭取到不少家族的支持。

雖然亞洲脈動民意調查顯示,拉克森的支持度僅6%,在現有總統參選人吊車尾;不過,兩位參議員政治歷練豐富、政治資源充沛、政壇關係盤根錯節,說不定未來能帶來驚喜。

Photo Credit:Reuters / 達志影像 拉克森(Panfilo "Ping" Morena Lacson Sr.)和索托(Vicente "Tito" Castelo Sotto III)

5.獨裁者之子小馬可仕:現代版的王子復仇記?

亞洲脈動的民意調查顯示小馬可仕支持度為15%,假如薩拉不加入戰團,小馬可仕就是目前為止人氣最高的總統參選人。不過問題在於支持者大多集中在呂宋島,維薩亞斯群島和民答那峨的支持度分別僅為5%和8%。

杜特蒂當選總統後,維薩亞斯群島和民答那峨選民的投票意願不斷高漲,已經徹底改變了此前呂宋島就能決定大選勝負的選舉形勢。所以假如小馬可仕未能在維薩亞斯和民答那峨得到強大助力的話,他的選舉形勢似安實危。

1957年出生的小馬可仕和他在上屆副總統對手羅貝多(Leni Robredo)可以稱之為此次選舉中叔叔阿姨輩的人物。

因為其父母馬可仕夫婦(Ferdinand and Imelda Marcos)太過耀眼,或者說太過強勢,在上一代光芒照耀下,小馬可仕顯得有點面目不清和缺乏存在感。套用電影《一代宗師》的台詞,如果人生有四季,30歲前,小馬可仕的人生都是春天。人民的怒火結束了馬可仕家族的鐵腕統治,也讓小馬可仕從恣意妄為的少年蛻變成了家族復興的希望,和其父一樣成為總統就是那復興的最後一裡路。

2022年毫無疑問是走完最後一裡路的最佳時機。馬可仕家族有龐大的金流、鐵杆支持者(Solid North)、充裕的政商網路以及不低的人氣。這些政治資源如果集中在其他候選人手中,也許不用很費力就能當選了。對小馬可仕來說卻難稱優勢。

原因是什麼呢?當然是歷史包袱了。對馬可仕夫婦的評價是菲律賓社會的試金石了。你之蜜糖,我之砒霜。粗略估計對馬可仕20年獨裁統治持否定評價的人還是佔多數。當小馬可仕距離總統寶座最近的時刻,將是反馬可仕勢力反撲最激烈的時候。

以死敵艾奎諾家族為首的反對派絕對無法接受小馬可仕當選,他們將會賭上一切阻止其問鼎;假如選舉到了最後階段,小馬可仕處在領先位置的話,其他候選人可能會在這一前提下重新結盟。

10月6日,小馬可仕遞交總統競選登記表。他說:「我在菲律賓聯邦黨(Partido Federal ng Pilipinas)旗幟下競選。目前為止,還沒有副總統競選搭檔。原因在於,最初計畫邀請杜特蒂作為競選搭檔,但總統宣佈退出政壇,所有計劃都變了。」

菲律賓聯邦黨2018年由杜特蒂的堅定盟友成立,在民答那峨有一定的政治實力。而小馬可仕在該黨的旗幟下競選也為馬可仕家族和杜特蒂家族在選舉中的進一步合作留下了想像空間。

目前支持馬可仕的政黨有菲律賓聯邦黨、新社會運動(Kilusang Bagong Lipunan)等。維拉家族(Villar)領導的國民黨(Nacionalista Party)是其潛在支持者。另外,擁有超過200萬張行動一致的鐵票的基督堂教會(Iglesia ni Cristo)與馬可仕家族淵遠流長,應該也會支持他。

薩拉是否參選是小馬可仕能否當選的最大變數。假如薩拉不選,杜特蒂家族勢必會把一切資源押注在小馬可仕身上,力推小馬可仕和邦・吳潛在組合,當然能夠增加小馬可仕的勝算。

小馬可仕的總統之路,希望巨大、阻力巨大、變數巨大。解決現存的阻力和變數,需要高超的政治手腕和深厚的政治智慧,復仇的王子你準備好了嗎?

Photo Credit:Reuters / 達志影像 菲律賓前總統馬可仕(Ferdinand Marcos)的獨子小馬可仕(Bongbong Marcos)

6.「正宗美國代理人」羅貝多

1965年出生的羅貝多是偶然踏上從政之路的普通人。假如她的丈夫、前內政部長林炳智(Jesse Robredo)2012年8月沒有飛機失事去世的話,羅貝多應該不會從政。

依靠林炳智留下的政治遺產,2013年,羅布雷多當選眾議員;2015年,她本來想選參議員,但自由黨(Liberal Party)強烈邀請參選副總統,她同意並最終當選。其實,羅貝多還有個中文名「林麗妮」,可是由於其就任副總統以來堅定的反中立場,人們都不太願意提起了。

10月7日,羅貝多以獨立候選人身份登記競選總統,她的搭檔是自由党總裁、參議員法蘭西斯・潘吉裡南。

羅貝多和潘吉里南組合得到了自由黨為首的反對聯盟——人民聯盟(1Sambayan Coalition)的傾力支持。艾奎諾家族領軍人物、前參議員巴姆・艾奎諾(Bam Aquino)挑起了羅貝多團隊競選經理的大樑,他說,全力阻止小馬可仕,正是自己放棄尋求成為副總統、參議員候選人,專心致志為羅貝多操盤的原因。

不過,隨著艾奎諾三世的突然離世,民主英雄艾奎諾家族政治遺產似乎有了消耗殆盡的跡象。在馬可仕鐵腕統治慢慢被遺忘,馬可仕時代社會有序、經濟持續增長等政績卻不斷被放大和懷念的當下;以反對馬可仕、杜特蒂家族為旗幟的反對派聯盟讓人有種格局不高的觀感,在人民沒有切膚之痛的現在凝聚出這樣的社會共識性還是很成問題的。

艾奎諾三世過世還讓反對派聯盟找不到有足夠聲望、協調能力和號召能力的藏鏡人,對慣于見風使舵的政治家族難有足夠的吸引力和整合能力。

羅貝多除聲望不足之外,競選總統信心不足;去年將其戶籍遷回南甘馬磷省,其A計畫是競選省長;在反對派聯盟實在挑選不出更好的總統參選人形勢下,才不得不披掛上陣的。

這一點也反應在8、9月份,他們意欲將巴喬和莫雷諾整合進反對派聯盟卻失敗。

面對老對手,羅貝多欲複製6年前勝利的可能性不高,當然也不能說完全沒有勝利機會,勝負手在於美國。羅貝多與美國的關係是上述6對候選人中最密切的,假如美國人認為羅貝多是最佳選擇,投入大量資源為其助選的話,還是會有相當的勝利機會。羅貝多在10月4日會見美國駐菲大使館臨時代辦海瑟・瓦里亞瓦之後就宣布競選,也留給觀察家們更多遐想空間。